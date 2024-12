Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 dicembre segno per segno

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata, ma non una qualsiasi: è la vigilia di Natale. Sarà una data da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky

È tutto pronto per affrontare una nuova giornata speciale: la vigilia di Natale. Sarà ricca di novità? Ecco, segno per segno, cosa prevedono le stelle per il 24 dicembre.



Buone notizie per il segno zodiacale in questa speciale vigilia di Natale, con Venere pronta a regalarvi il sostegno necessario. L'umore rimane alto grazie al dono dell'umorismo di Mercurio. Serata festiva piena di allegria con famiglia e nuovi incontri.

I pianeti ti sorridono in questo giorno speciale del 2024, regalando energia e armonia. Saturno, Sole, Nettuno, Giove e Urano ti invitano a godere della vita in equilibrio. Amici del Toro, ricordatevi di non esagerare con i piaceri culinari, soprattutto se sei nato ad aprile.



Vi auguriamo una splendida festa di vigilia ricca di allegria e contatti umani. Il vostro segno astrologico è influenzato positivamente da Plutone e Venere, rendendovi particolarmente carismatici durante le feste.



I corpi celesti sono al vostro fianco per guidarvi nelle scelte e nelle esperienze del Natale. Marte, Saturno, Giove, Nettuno e Urano vi accompagnano, offrendo opportunità uniche, libertà e protezione. Approfittate dei momenti familiari e sociali per stare bene.



Mercurio e Marte vi sostengono in iniziative di successo. Agili e conviviali, risplendete luminosi in pre festa. Intese amorose profonde e rapide nel lavoro grazie a Mercurio, Luna dona generosità. Vi aspetta un 2025 con sfide e protezioni planetarie diverse.



La vigilia di Natale si preannuncia soddisfacente, nonostante alcune negatività leggere. Protetti da pianeti favorevoli, risolverete questioni familiari impreviste con determinazione. In amore, supererete interferenze esterne per vivere un'intesa perfetta. Al lavoro, la Luna vi rende produttivi e sereni.



Venere oggi vi sprona a esprimervi con vivacità e spirito. Questa Vigilia di Natale promette scintille e divertimento, rompendo la vostra calma. In amore, non dubitate, Marte e Venere favoriscono incontri appassionati. Mercurio vi aiuta nel lavoro e Plutone vi dona creatività finanziaria.



La Vigilia di Natale si prospetta con buone energie per gli Scorpioni, grazie al Sole. L'amore è intenso per chi è nato dal 16 al 21 novembre, mentre il lavoro si presenta con buoni aspetti di Saturno e Nettuno, soprattutto per chi è nato a novembre. I pianeti preparano il nuovo anno con supporti contrastanti, ma Giove sarà favorevole da giugno in poi. Saturno e Nettuno vi renderanno razionali e capaci di affrontare le sfide.



Giornata di Vigilia di Natale con stimoli e interessi che generano impazienza. Saturno imbronciato causa disordini gestiti con estro. Serata in famiglia o con amici affettivi. Vibra la sintonia per le coppie e arriva un nuovo amore. Ralizzate molto con poco sforzo. Con l’anno nuovo tutto vi sorriderà.



In vista della Vigilia di Natale, amici del segno del Capricorno potrete godere di una condizione psicofisica ottima. Con l'appoggio della fortuna e l'attenzione favorevole degli astri, si prospetta una festa ricca di soddisfazioni per tutti.



Un mix di pianeti favorevoli vi garantisce una Vigilia di Natale indimenticabile. Venere vi dona un amore coinvolgente, Plutone vi porta equilibrio interiore. Saturno e Nettuno vi aiutano a raggiungere obiettivi lavorativi con facilità. Plutone vi darà una forza creativa negli investimenti.



La Vigilia si preannuncia come una serata all'insegna della felicità e dell'allegria in compagnia di amici e parenti. Anche se potrebbero esserci defezioni dell'ultimo minuto, l'importante è avere attorno le persone giuste che vi vogliono bene. Il Sole, Plutone, e Urano vi proteggono con influenze positive, in particolare se siete nati a marzo.