Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 dicembre segno per segno

ARIETE Oggi vi aspetta un clima emotivo favorevole e sfide lavorative che potrete superare con grinta. In amore, l'entusiasmo si intensifica per i nati nella prima decade. Attenzione alle relazioni con segni d'aria oggi. Buone opportunità finanziarie in arrivo.

TORO La giornata dicembrina si presenta emozionante per voi, in particolare se nati in aprile. Con Venere l'amore e il lavoro sono protagonisti, mentre Saturno e Nettuno portano successo e stabilità finanziaria. Raggiungete obiettivi importanti, evitando la possessività.

GEMELLI Giorno discreto e attenzione in famiglia. Saturno può causare lievi seccature per chi è nato nella seconda decade. In amore, cercate di essere più leggeri, novità entusiasmanti in arrivo per chi è nato nella terza decade. Lavoro impegnativo con soluzione rapida, cautela nei guadagni facili.

CANCRO Oggi la Luna vi dona una giornata familiare e serena se siete nati a luglio. Venere e Urano vi assistono, mentre Saturno e Nettuno continuano a portarvi beneficio. In amore, momenti di condivisione e tranquillità. Sul lavoro, siate mediatori efficaci. Possibili successi artistici e finanziari.

LEONE Giornata fortunata con pianeti favorevoli che portano novità entusiasmanti in campo sociale e mondano. Sole e Mercurio nel Sagittario vi spingono a mettervi in mostra, espandere il vostro network e cogliere le opportunità. In amore, generosità e reciproco affetto. Cautela negli investimenti economici.

VERGINE Un periodo favorevole e stimolante vi spinge a fare sempre di più. Trovate pace nei rapporti familiari e amicali. Urano e Marte supportano le vostre ambizioni, mentre la Luna rende tutto più sopportabile. In amore, piccoli malintesi si risolvono facilmente. Nella sfera lavorativa, gestite con determinazione complicazioni e accolte competenze esterne. Un investimento immobiliare potrebbe rivelarsi vantaggioso.

BILANCIA La Luna vi spinge ad agire con fermezza e risolvere nodi. In amore, il vostro charme è aumentato grazie a Giove, Venere e Plutone. Nel lavoro di squadra dimostrate le vostre capacità e siete vicini a un accordo professionale. Una combinazione planetaria finanziaria vi guida, ma siate cauti.

SCORPIONE Oggi i movimenti celesti sono decisamente favorevoli al vostro segno. Attenzione ai rapporti con gli amici se siete nati in ottobre. In amore, chimica irresistibile con Ariete. Lavoro promettente grazie a Mercurio e al Sole. Attenzione agli investimenti finanziari.

SAGITTARIO Le giornate soddisfacenti sotto l'influenza di Venere, Plutone, Marte e Sole continueranno per voi del Sagittario. In amore, la Luna porta buoni auspici, mentre nel lavoro la capacità di mediare porterà armonia. Approfittate delle buone opportunità finanziarie grazie a Venere.

CAPRICORNO Nessun transito ostile oggi, grazie alla Luna felice. I nati nella terza decade ricevono energia da Nettuno e Urano, con ampio sostegno celeste. In amore, atmosfera serena e opportunità per una vacanza. Lavoro trionfale, approfittate dei successi. Attenzione alla sfera economica.

ACQUARIO Oggi il Sole e Giove vi donano la forza della condivisione e dell'amicizia. L'armonia di coppia è favorita da Mercurio. Nuove opportunità lavorative portano freschezza. Attenti agli investimenti in un periodo di incertezza finanziaria.

PESCI Il sostegno lunare vi dona serenità e positività. In amore, affrontate le sfide con affabilità e passione. Nel lavoro, gestite il caos con tenacia e capacità. Investimento favorevole in arrivo, valutate attentamente le condizioni proposte.