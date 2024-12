Oroscopo del giorno, le previsioni dell'11 dicembre segno per segno

Vi aspetta una giornata piena di slancio e ottimismo grazie al Sole e a Mercurio. In amore, valorizzate l'amicizia con segni affini come Leone, Sagittario, Gemelli e Acquario. Sul lavoro, superate ogni contrattempo con determinazione. Attenzione alle spese impulsive.

Transiti favorevoli stimolano e dinamizzano soprattutto i nati a giugno. Giove vi supporta, conferendo prontezza di riflessi. Completerete gli impegni lavorativi con successo. Spese razionali e soddisfazione, in particolare per i nati a maggio.

Giornata favorevole per chi è nato nella seconda decade. Ottime opportunità per nuove amicizie e cambiamenti positivi sul lavoro, sia per liberi professionisti che dipendenti. Attenzione alle spese, soprattutto per i nati tra il 24 e il 29 luglio.

Momento di gioia familiare e serenità con l'appoggio di Urano. Risoluzione pacata di questioni domestiche, in particolare per chi è della terza decade. Amicizia con segni affini come Toro, Capricorno e Cancro. Successo professionale in arrivo grazie a Urano. Risparmio come riserva di sicurezza finanziaria.