Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 10 dicembre

ARIETE Gli astri oggi sono in equilibrio, con influenze positive e negative. Mercurio e il Sole, la Luna vi dona calore e gioia e il Sole vi rende protagonisti nel divertimento, soprattutto per chi è nato nella seconda decade. Gestite con prudenza le spese.

TORO Il giorno si prospetta luminoso per il Toro nella seconda decade di maggio: amori appassionati e incontri con segni affini favoriti. Nuovo compagno di lavoro da accogliere con gentilezza e Luna propizia per questioni finanziarie legate a viaggi familiari.

GEMELLI In vista delle festività, limitazioni in famiglia e lavoro. Problemi di comunicazione per Gemelli nati tra il 29 e il 31 maggio. Attenti alle relazioni superficiali. Preparativi intensi per il lavoro, possibilità di contrasti con colleghi. Controllate le spese per evitare eccessi durante le feste.

CANCRO Saturno vi favorisce, ma attenzione alle questioni familiari. Novità in amore e nuove opportunità lavorative. Gestite bene il rapporto con l'autorità e fate acquisti natalizi. Buone possibilità finanziarie per coronare i vostri desideri.

LEONE Oggi celebrate le tradizioni natalizie senza noia, soprattutto se nati dal 3 al 10 agosto. Pianeti amici vi sostengono, con il Sole che rende familiare il Natale. In amore, avanti se nati dal 11 al 19 agosto. Attenzione ai soldi, evitate spese eccessive.

VERGINE Una giornata di transiti contrastanti, con energie favorevoli e avverse in un bel mix dinamico. Marte e Urano vi supportano, mentre Sole, Mercurio, Saturno e Nettuno creano sfide. In amore, attenzione alle incomprensioni. Lavoro apprezzato, soprattutto nel commercio. Finanze generose per regali amati.

BILANCIA In generale, giornata tranquilla con lievi tensioni alla sera, l'amore è appassionato e la comunicazione efficace. Bilance single intuitive, fortune in arrivo. Lavoratori, mantenetevi calmi e concentratevi sui risultati passati. Buona gestione economica in famiglia.

SCORPIONE I pianeti come Saturno, Mercurio, il Sole e Nettuno sono favorevoli per voi. Fate attenzione alle riunioni familiari ed amichevoli oggi. In amore, osate e agite strategicamente. Al lavoro, siate efficienti e precisi. Risolvete questioni finanziarie con intelligenza.

SAGITTARIO Il segno del Sagittario beneficia di incontri stellari per un periodo sociale favorevole. In amore, nuove esperienze e affinità speciali potrebbero sorprenderti. Sul lavoro, chiarimenti utili in vista, nonostante ostacoli finanziari da superare.

CAPRICORNO Periodo positivo per il segno, pieno di attesa e organizzazione. Venere e Plutone portano passione e energia, favoriscono i legami stabili e preparano nuove opportunità. Urano e buoni transiti finanziari vi invitano a curare le questioni economiche.

ACQUARIO Marte porta alti e bassi, con scelte tra vita familiare e evasione. Bisogno di avventura in amore, tentazioni di irrequietezza anche per coppie solide. Riposo necessario prima delle festività, pianificate spese con cura.

PESCI Per voi, breve fase di attesa con piccoli problemi pratici e comunicativi. Presto situazione favorevole, soprattutto per questioni affettive. Lavoro impegnativo e gratificante, con riconoscimenti in arrivo. Risolverete questioni economiche familiari con successo.