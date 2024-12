Oroscopo del 9 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Pronti per affrontare una nuova giornata. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da vivere: sarà fruttuosa? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 9 dicembre.

ARIETE Oggi, grazie al Sole che vi rende gioiosi e vitali, potrete esprimere la vostra personalità esuberante e generosa. Marte vi spinge verso l'avventura, ma attenzione alle tentazioni. La terza decade dovrà fare leva sul senso morale, la prima potrebbe decidere di fare follie e la seconda decade dovrà resistere a molte sollecitazioni. Luna e Giove vi favoriscono nel lavoro.

TORO Si alternano fasi di buonumore con altre di calo in questa giornata di dicembre. Non date peso a questi alti e bassi, sono soltanto momentanei. Un bel Nettuno vi stimola a migliorare la vostra affettività. C’è la necessità di scoprire il sentimento autentico, anche nei legami che appaiono più stabili e consolidati nel tempo. Se siete anche oggi nel vostro ufficio a chiudere la settimana fate attenzione che nulla vi sfugga. Venere contraria vi rende distratti.

GEMELLI Oggi, con una splendida Venere che aumenta il carisma, affronterete le sfide con determinazione in amore, lavoro e denaro. Gestite situazioni familiari con diplomazia, il partner apprezzerà la vostra capacità comunicativa e conciliatrice. Sfruttate la vostra efficienza e capacità comunicativa in ambito professionale, soprattutto se legato alla diffusione delle informazioni.

CANCRO I moti planetari vi sorridono con generosità, Nettuno, Urano e Saturno vi proteggono neutralizzando influenze negative. Nettuno accende la passione. Ottime possibilità di incontri per la seconda e terza decade, serenità per la prima. Successi per i single di giugno. Urano vi fa brillare nel lavoro. Nuove opportunità per esibire le vostre opere.

LEONE Oggi l’influenza di Giove e Marte vi regala una grande carica di socievolezza e fascino, ma l’energia di Plutone potrebbe portare a piccole tensioni in famiglia, da affrontare con calma. Dedicate maggiore attenzione alle necessità del partner, soprattutto se siete nati a luglio. I movimenti di Mercurio e del Sole sono favorevoli per i vostri spostamenti lavorativi, in particolare per chi appartiene alla seconda decade.

VERGINE Siete pronti a vedere la vostra fortuna manifestarsi in vari aspetti della vostra vita. I transiti planetari vi favoriscono e Urano è particolarmente benefico. I single vivono momenti di grande appagamento e sensualità, mentre chi è in coppia potrebbe dover affrontare qualche ostacolo da parte di Nettuno. Tuttavia, Urano vi aiuta a rafforzare il legame con la vostra dolce metà, specialmente se siete nati nella terza decade. Se lavorate nel settore della cura e della protezione degli altri, sarete particolarmente premurosi e efficienti grazie all'influenza positiva di Urano.

BILANCIA La Luna potrebbe accentuare alcune vostre esitazioni, ma grazie al sostegno di pianeti favorevoli avrete l’opportunità di superare le insicurezze e trovare il coraggio di dichiararvi a chi vi interessa, specialmente se siete single e desiderate fare un passo importante. Venere, in posizione armonica, non solo vi sostiene sul piano sentimentale ma vi ispira anche sul fronte creativo, offrendovi la possibilità di arricchire le vostre idee e trasformare i vostri progetti in qualcosa di concreto e gratificante.

SCORPIONE Sarà una giornata da vivere intensamente, grazie all’energia positiva di Saturno, Mercurio, il Sole e Nettuno, particolarmente favorevoli per chi appartiene alla terza decade. In amore, il legame di coppia si rafforza: Saturno porta stabilità, mentre Mercurio favorisce il dialogo e la condivisione di progetti comuni, rendendo più solidi i vostri sogni a due. Sul fronte professionale, è il momento ideale per concentrarvi con determinazione sui vostri obiettivi, evitando qualsiasi distrazione che potrebbe rallentare i vostri progressi.

SAGITTARIO La giornata si preannuncia piena di soddisfazioni grazie alla Luna e all’energia armoniosa di Venere, che insieme creano un mix perfetto di entusiasmo e benessere. Il mantra del giorno è "avventura": sentirete un forte desiderio di esplorare e vivere nuove esperienze, che siate single in cerca di emozioni o in coppia, pronti a ravvivare la complicità con il partner. Tuttavia, sul lavoro, è importante mantenere la concentrazione ed evitare atteggiamenti superficiali o distrazioni. Sfruttate l’energia del momento per unire passione e impegno in tutto ciò che fate.

CAPRICORNO I movimenti astrali promettono bene, specialmente per coloro nati nella seconda e terza decade. Nettuno vi dona una sintonia magica con la persona amata, soprattutto se nati nella terza decade. Esprimete la vostra passione e dedizione. Con Saturno favorevole, soprattutto per chi nasce nella seconda decade, potrete concludere i vostri progetti professionali con facilità.

ACQUARIO Oggi l’influsso di Urano potrebbe portare qualche piccolo scossone nelle relazioni familiari, ma nulla che non possiate affrontare con calma e comprensione. Venere, nel vostro segno, vi sostiene con la sua energia armoniosa, rendendo più fluide le interazioni e donandovi un fascino irresistibile. Tuttavia, Marte potrebbe causare qualche tensione, in particolare per chi è nato nella prima decade, richiedendo un po’ di pazienza. Per i single, Plutone apre le porte a nuove possibilità, favorendo il successo nelle conquiste sentimentali. Sul lavoro, Venere vi aiuta a mantenere equilibrio e creatività, un vantaggio prezioso soprattutto per chi è nato a gennaio.

PESCI Oggi la fortuna è dalla vostra parte, soprattutto se siete nati a febbraio: approfittatene per affrontare la giornata con coraggio e ottimismo. Per molti di voi si apre un nuovo capitolo affettivo, segnando la fine dei vecchi amori e l’inizio di una fase più luminosa e appagante. I nati a marzo brillano per il loro grande potere seduttivo, capaci di attirare attenzioni e consensi ovunque vadano. Sul fronte professionale, nonostante la stanchezza tipica dell’ultimo periodo lavorativo, riuscirete a portare a termine i vostri impegni con successo e soddisfazione, dimostrando una determinazione che vi premierà.