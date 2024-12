Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 dicembre segno per segno

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata. Sarà significativa? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE La frenesia organizzativa del periodo natalizio prende il sopravvento. Vicini alla dolce metà, organizzate i prossimi giorni di festa scegliendo compagnie e posti congeniali. Mercurio porta fortuna in amore, soprattutto per la seconda decade. Non preoccupatevi di chiacchiere in ufficio, concentratevi sulla routine e evitate le questioni di principio. Se siete nati nella terza decade, risolverete facilmente le incombenze di lavoro con competenza.

TORO Oggi, la configurazione planetaria è favorevole. Saturno e Urano vi spingono a cercare miglioramenti nella vostra vita. Plutone vi chiede di evolvere emotivamente, con la possibilità di un importante progetto con il partner. Siate prudenti e ascoltate consigli utili. Marte nel Leone potrebbe portare tensioni, ma vi aiuta a crescere professionalmente. Mantenete la calma, specialmente se nati tra il 21 e il 29 aprile.

GEMELLI Il profilo astrale è molto positivo per voi oggi. Giove porta benefici, soprattutto per chi è nato nella seconda decade. Attività all’aperto e sport favoriti, per un benessere psicofisico ed emotivo equilibrato. Cuori solitari saranno stimolati all’avventura e al flirt. Coppie stabili in crescita, saranno invece pronte per momenti di evasione insieme. Giove favorevole vi aiuta a concludere operazioni con facilità. Soluzioni geniali apprezzate dai colleghi e collaboratori.

CANCRO Forse la mancanza di riposo notturno potrebbe influenzare la vostra giornata. Saturno è favorevole, ma si consiglia di mantenere un profilo basso. La settimana presenta alti e bassi dell'umore, con serate ideali per la lettura. La coppia Saturno-Nettuno vi accompagna con armonia. Supportate il partner durante momenti di stanchezza, dimostrando la vostra capacità di ascolto e pazienza. Urano indica collaborazione e lavoro di squadra. È importante cooperare con i colleghi per raggiungere gli obiettivi comuni.

LEONE Sole vi spalleggia e Venere neutra vi consiglia di essere prudenti. Marte e Sole favoriscono l'armonia di coppia, momento ideale per esprimere i sentimenti più genuini. Marte vi aiuta a gestire proposte lavorative con saggezza, prospettive positive per attività autonoma. Trovate accordi brillanti per una carriera in crescita.

VERGINE Intensa carica positiva grazie all'incontro celeste tra Venere e Urano. Sarà importante affrontare e risolvere alcune questioni con il partner, trovando un comune accordo. Un sostegno da parte di Urano vi aiuterà a gestire eventuali complicazioni sul lavoro, soprattutto per i nati nella terza decade. Venere e Urano assicurano stabilità economica.

BILANCIA Oggi le stelle vi sorridono, con una combinazione planetaria favorevole. Con Marte, trovate nuove opportunità per l'amore. Il cuore solitario sentirà una forte spinta a cercare l'anima gemella. Le vostre doti di mediazione saranno cruciali per risolvere questioni lavorative. Nonostante Venere sia sfavorevole, Marte e il Sole vi sostengono nelle trattative.

SCORPIONE I movimenti celesti oggi vi favoriscono in diversi settori della vita, dalle relazioni familiari al lavoro, dagli affetti agli interessi sociali. Una combinazione di passione ed emozioni profonde influenzerà la vostra vita amorosa, specialmente se siete nati tra il 28 ottobre e il 6 novembre. Sarà un periodo di trasformazione positiva nei rapporti affettivi. Saturno, Nettuno e Venere vi appoggiano nell'ambito lavorativo, soprattutto se siete nati nella seconda e terza decade. Approfittate delle buone opportunità per far crescere la vostra carriera e dimostrare le vostre capacità.

SAGITTARIO Per coloro che festeggiano il compleanno questo mese, gli astri si mostrano favorevoli. In amore, Mercurio vi guida verso nuove connessioni e possibilità, facilitando incontri significativi e stimolanti. Il Sole, dal canto suo, vi infonde una rinnovata chiarezza di intenti, aiutandovi a prendere decisioni importanti con sicurezza. Sul piano lavorativo e professionale, questo è il momento di far valere le vostre idee: Mercurio vi supporta, migliorando le vostre capacità comunicative e la vostra influenza nei rapporti interpersonali.

CAPRICORNO Configurazione planetaria favorevole. Gli astri sono dalla vostra parte, ma spetta a voi seguire la strada giusta per raggiungere il successo. I sentimenti sono positivi, ma potreste avvertire momenti di noia e apatia nel rapporto di coppia. Queste sensazioni potrebbero manifestarsi soprattutto per coloro con relazioni instabili o che sentono il bisogno di evasione. Saturno, Plutone e Venere vi sostengono nel perseguire i vostri obiettivi professionali, soprattutto se siete nati nelle decadi seconda e terza.

ACQUARIO Il Sole brilla su di voi, portando armonia. Con l'influenza positiva di Giove, apprezzerete le differenze nella vostra relazione, rendendovi ancora più affascinanti agli occhi degli altri. La probabilità di incontrare l'anima gemella è alta se siete single. Nettuno e Saturno vi daranno la forza di superare gli ostacoli sul vostro cammino professionale, con proposte di rinnovamento in arrivo.

PESCI Scenari celesti contrastanti con Mercurio e il Sole che possono creare piccoli ostacoli nella comunicazione. Luna, Venere e Nettuno vi favoriscono a livello sentimentale, portando cambiamenti positivi nella vostra relazione. Sia che dobbiate ravvivare la passione o trovare un nuovo amore, l'universo è dalla vostra parte. Luna e Venere vi danno la forza di farvi valere in ufficio, specialmente se festeggiate il compleanno tra il 20 e il 25 febbraio.