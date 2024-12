Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 5 dicembre

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata: sarà piena di notizia positive? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 5 dicembre.

Mercurio nel vostro segno non sarà favorevole, ma la vostra energia migliorerà in serata grazie alla Luna. Leggeri, teatrali e spigliati in amore, sarete un po' malinconici. Lavoro e denaro in sintonia con una strategia lucida.