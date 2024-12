Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 dicembre, segno per segno

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata. Sarà positiva? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Carichi per una nuova giornata tutta da vivere: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze vi sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 3 dicembre.

ARIETE Oggi è una giornata frizzante per voi, con varie forze planetarie a vostro favore. Marte, il Sole e Mercurio vi regalano calore umano e gioia di vivere. Affettività soddisfacente grazie a Giove e il Sole che vi guardano sorridenti, offrendovi ottime prospettive sentimentali. Siete pieni di verve e carattere espansivo nel lavoro, anche se preferite mantenere un profilo basso.

TORO Le stelle brillano con energia e passionalità, supportate dall’armonia celeste di dicembre. Connettersi con gli altri può portare una relazione solida, anche se manca un pizzico di romanticismo. Questo è un periodo di unione per voi nel lavoro. Godetevi l'energia positiva di dicembre e fate attenzione alle vostre scelte finanziarie!

GEMELLI Il mese di dicembre si apre con energia positiva grazie a Marte. Le sorprese non mancheranno, ma sarà un momento emozionante. Giove favorisce il divertimento in coppia. La socialità e l’intelletto caratterizzano le unioni affini. Durante le feste, vi godrete il momento in modo spontaneo, senza stress. Attenzione alle spese, Saturno potrebbe portare limiti.

CANCRO Giornata positiva secondo i transiti planetari, con Urano che vi riserva novità in ambito familiare e amicizie rinnovate. Saturno, Urano e Nettuno favoriscono la costruzione sentimentale. Durante le festività natalizie, concentratevi sull'aspetto familiare senza trascurare le esigenze pratiche del lavoro.

LEONE Siete influenzati da Mercurio e da Marte, promettendo una giornata soddisfacente. Inizia il mese con un'intesa speciale con il partner. I segni migliori con cui legarsi sono Ariete e Sagittario, ma attenzione al forte individualismo. Il Leone mostra la sua natura generosa e ambiziosa nel lavoro.

VERGINE Il vostro cielo oggi è particolarmente provvidenziale, grazie alle influenze positive di Luna, Venere e Urano. Saturno potrebbe rendervi irrequieti, soprattutto se siete della seconda decade. Non preoccupatevi, il vostro carattere forte vi aiuterà a superare ogni complicazione. Non lasciatevi troppo coinvolgere dalle festività, siate bravi nell'organizzare le scadenze lavorative. Giove vi suggerisce di essere prudenti con le finanze.

BILANCIA Moti planetari favorevoli con Giove e Plutone a darvi una giornata positiva. Con Marte la passione è accesa. Se siete single o in coppia, siete in sintonia con Gemelli e Aquario, per una comunicazione profonda e affettuosa. Durante dicembre, l'attenzione è sulle feste e l'armonia sul lavoro. Marte vi rende generosi con la famiglia. Dedicate risorse ai vostri cari con grande affetto.

SCORPIONE Pianeti favorevoli per aprire il cuore e approfondire legami emotivi con Sagittario, Capricorno e Pesci. Attenzione a non perdersi nelle emozioni. Tenetevi lontani dalla confusione nel lavoro e godetevi momenti con amici e parenti. Marte vi consiglia di controllare le spese e evitare il fascino dell'effimero.

SAGITTARIO C'è un buon umore che accompagna questa giornata, grazie alla presenza favorevole di Marte e Plutone. Le festività vi vedono protagonisti come organizzatori entusiasti e brillanti nel lavoro, pronti a dare il meglio di voi stessi. Vi lasciate trasportare dalle piacevoli atmosfere del periodo, godendovi appieno i momenti di condivisione e le relazioni con gli altri.

CAPRICORNO Sotto il cielo di inizio dicembre, mostrate le vostre qualità di ascolto. Venere benefica vi rende affettuosi e romantici. I segni compatibili sono Toro e Vergine, con i quali possono costruire relazioni solide e durature. Durante le festività natalizie, mantenete il giusto distacco e apprezzate il significato di condivisione. Acquistate con intelligenza e precisione, soprattutto se nati nella terza decade.

ACQUARIO In questo inizio di dicembre, il Sole e Mercurio, vostri preziosi alleati, vi guidano verso successi che portano armonia sia in famiglia che nel gruppo di amici. Le relazioni con la dolce metà sono caratterizzate da una buona intesa, anche se è importante fare attenzione a non trascurare il lato romantico. Le feste natalizie si trasformano in un'occasione speciale per godere del piacere di socializzare, rivedere amici e parenti e creare momenti indimenticabili insieme.

PESCI Oggi le stelle vi proteggono dalle piccole seccature, con un assetto celeste discreto. Giove e Mercurio possono ancora creare qualche ostacolo. Con la vostra dolce metà tutto procede bene, nonostante gli imprevisti passati. Attenzione a non affrettare troppo le relazioni. Approcciate il Natale con gioia e trepidazione, cercando di condividere momenti speciali con le persone care. Venere e Saturno vi aiutano negli acquisti.