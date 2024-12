Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 2 dicembre

Al via ecco una nuova giornata. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata tutta da vivere: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 2 dicembre.

ARIETE Il vostro segno promette energia vitale e progetti futuri. In amore il fascino rimane irresistibile mentre nel lavoro guardate avanti con Mercurio in vostro soccorso. Per le finanze invece momentaneo stand-by in attesa di giorni migliori.

TORO Tranquillità e positività astrale, con Marte che vi spinge all'audacia, mentre Venere vi regala sicurezza, soprattutto per chi è nato a maggio. In amore, cercate di evitare incomprensioni, nel lavoro mostrate determinazione e versatilità. Contenete le spese e evitate eccessi.

GEMELLI Oggi ci sono transiti discreti e una serie di ostacoli da superare. Saturno rallenta le vostre iniziative, Nettuno invece porta disaccordi familiari. In amore sedurre è facile, ma fate attenzione ai rubacuori. Al lavoro coinvolgete i vostri colleghi con simpatia. Controllate le spese se nati a maggio.

CANCRO Il vostro lunedì si preannuncia sereno, con un mix di pianeti favorevoli e discordanti per il vostro segno. Decisioni importanti per la seconda decade e nuove opportunità amorose per i single. In ambito lavorativo riflettete su nuove prospettive e sfruttate le opportunità finanziarie offerte da Saturno.

LEONE Dicembre inizia con opportunità per realizzare imprese spettacolari. Marte porta passione in amore e spirito di iniziativa sul lavoro. Per i nati ad agosto nuovi scenari favorevoli in amore. Energia positiva per riprendere l'attività e ottime opportunità per professioni artistiche. Attenzione alle spese, soprattutto per i nati a luglio.

VERGINE Oggi Venere e Urano si uniscono alla Luna per favorire il vostro benessere fisico e mentale. In amore godetevi la serenità della routine con il partner. Sul lavoro, Urano vi offre supporto e sicurezza per nuove sfide. Finanziariamente pianificate con prudenza.

BILANCIA La configurazione planetaria vi sorride: Giove e Marte vi guidano con saggezza e generosità. In famiglia relazioni armoniose, in amore alcuni momenti di incomprensione da superare con dolcezza. Sul lavoro prendete tempo per decisioni importanti. Raccogliete informazioni prima di investire.

SCORPIONE Moti zodiacali discreti per voi in questa giornata di inizio mese. Urano e Plutone ostili per i nati nelle prime due decadi. Siate saggi e rispettate i limiti imposti dagli eventi. In amore serve impegno per concretizzare un sogno. Sul lavoro, slancio e sicurezza vi porteranno verso il successo. Con Saturno e Venere positivi, le finanze sono favorevoli.

SAGITTARIO Oggi, Plutone, Mercurio e Marte vi supporteranno nel realizzare imprese soddisfacenti in famiglia, nel lavoro e nella società. Ottimi rapporti con familiari e grande capacità comunicativa. In amore giornata avvincente con il Sole nel vostro segno. Nel lavoro ripresa stimolante. Fortuna e intuito positivo in ambito finanziario grazie a Mercurio.

CAPRICORNO Le ambizioni crescono per la terza decade grazie a Saturno, Urano e altri pianeti a favore. In amore, un transito positivo di Saturno e Venere promette sorprese sia per i single che per le relazioni consolidate. Sul lavoro risolvete con altruismo questioni in sospeso, mentre le stelle vi favoriscono per i vostri risultati finanziari.

ACQUARIO Giornata di bilanciamento per voi Acquario. In amore l'intelligenza e l'audacia vi favoriscono. Urano potrebbe seminare dubbi, ma Plutone e Mercurio vi danno sicurezza. Sul lavoro saranno necessarie diplomazia e concordia per portarvi al successo. Attenzione alle spese e agli acquisti impulsivi.

PESCI La Luca vi mette alla prova in questo primo lunedì di dicembre ma Venere, Nettuno e Saturno vi sostengono. In amore ritorno di fiamma per le coppie stabili, successo nei progetti d'amore grazie a Venere. Buon ritmo di lavoro e possibilità di guadagno con Venere e Urano.