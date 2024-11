Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 novembre segno per segno

Al via ecco una nuova giornata da vivere. Sarà significativa? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte piacevoli? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 28 novembre.

ARIETE Panorama astrologico tendenzialmente positivo, anche se non mancano alcune piccole negatività sparse qua e là. È importante fare attenzione a non pretendere troppo dall'amore e imparare a essere pazienti, attendendo il momento più opportuno per agire, soprattutto per chi appartiene alla terza decade. Sentitevi protagonisti e leader nel contesto lavorativo, facendo emergere il vostro valore, ma ricordate di non esagerare o spingere troppo oltre i vostri limiti.

TORO Il segno è sotto l'influenza positiva di Venere e Saturno oggi, promettendo una giornata luminosa di novembre. Saturno favorisce il romanticismo, con particolari benefici per chi è nato nella seconda decade. Urano dona sensualità ed eros, soprattutto per i nati nella terza decade. Marte potrebbe causare qualche ostacolo, ma Saturno fornisce una prospettiva lungimirante. Seguite la logica e organizzate ogni dettaglio con attenzione.

GEMELLI L'energia di Plutone rende il vostro umore più vivace. In amore, potreste apprezzare la tranquillità e la stabilità con il partner. Sul fronte lavorativo, Nettuno potrebbe portare ostacoli, ma vi sfida a superarli con determinazione. Urano vi sostiene con grinta e volontà. Per quanto riguarda i soldi, attenzione a non essere sperperare troppo a causa di Mercurio.

CANCRO Venere, astro signore del vostro segno, è oggi ostile, ma voi riuscite a tenere botta. I moti planetari presentano qualche nube passeggera, ma che si allontanerà piuttosto rapidamente e senza conseguenze sul buonumore. Venere vi guarda imbronciata, ma il rispetto reciproco e l’affetto vi aiuteranno a superare le difficoltà. Siate pazienti e ricordate che nessuna relazione è sempre perfetta. Utilizzate la vostra creatività e non temete di osare, il successo arriverà presto. Saturno vi dona il talento per emergere nel campo professionale. Siate pronti per opportunità inaspettate e accettate i cambiamenti che vi verranno proposti.

LEONE Mercurio è in angolo favorevole per voi, regalandovi entusiasmo. Le attenzioni amorose del mese favoriscono il divertimento ma consigliano prudenza ai nati in luglio. Mercurio nel vostro segno porta energia e vigore, favorisce rapporti di calore umano in ufficio. Leoni nati ad agosto trarranno i maggiori benefici.

VERGINE Il team Giove - Saturno - Mercurio contrario vi rende meno protagonisti. Giornata con cambiamenti planetari, ma non dannosi. Armonia e concordia nei sentimenti, soprattutto per chi è nato nella prima e nella terza decade. Venere in transito vi aiuta a esprimere amore con forza persuasiva. Urano favorisce l'organizzazione pratica del lavoro, soprattutto per chi compie gli anni nella terza decade. Voglia di mettere in mostra abilità pratiche e soluzioni rapide.

BILANCIA Plutone regala una giornata positiva. Usate la dolcezza per superare le difficoltà di comunicazione con il partner. Osserva i comportamenti con attenzione. Sole e Mercurio ti danno vitalità per dare il massimo in ufficio. Approfitta dei buoni rapporti con i colleghi e mantieni l'armonia nell'ambiente lavorativo. Con Venere ostile, sii prudente negli acquisti o investimenti.

SCORPIONE Questa giornata si prospetta particolarmente fortunata per voi. La Luna, Venere, Saturno e Nettuno vi sorridono, anche se il team Marte-Plutone può porvi qualche ostacolo, una sfida da superare. I pianeti vi regalano un clima affettivo positivo, sfruttatelo per vivere emozioni intense e per trovare vero amore. Venere vi ispira a costruire e a seminare per il futuro. Fate emergere il vostro talento creativo e godetevi il successo che deriva dal vostro impegno. Nettuno vi suggerisce le scelte lavorative più promettenti.

SAGITTARIO In una giornata caratterizzata da un cielo radioso, i nativi di Sagittario possono contare su un supporto extra da parte di Plutone e Mercurio, soprattutto se appartenenti alla prima e terza decade. Venere vi sorride, portandovi nuove opportunità di incontri e relazioni. Se siete alla ricerca del vero amore, osate muovervi in nuovi territori per trovarlo. Mercurio vi carica di energia e carisma, vantaggi per chi ricopre ruoli di comando o gestione del personale. La vostra comunicazione sarà efficace e vi aiuterà a mettervi in sintonia con l'ambiente lavorativo.

CAPRICORNO Oggi il cielo vi sorride, con Venere e Saturno a favore. Siete irresistibili e magnetici, lasciatevi trasportare dall'armonia del momento. Un legame solido e rispettoso vi attende. Il vostro intuito è impeccabile, dimostrerete di aver visto chiaramente anche in situazioni intricate. Gestirete rapporti interpersonali con calma e razionalità.

ACQUARIO Con Plutone in congiunzione nel vostro segno, il quadro astrale è positivo. Cambiate le frequentazioni se siete single. Pianeti come Mercurio, Saturno, Venere e Plutone rallegrano la vostra vita amorosa, cercate di curare il rapporto con il partner. Mercurio vi dà energie extra. In ufficio sarete protagonisti, risolvendo questioni complesse con diplomazia e garbo. Potreste esserci maggiormente coinvolti se nati tra il 21 gennaio e il 2 febbraio.

PESCI Buone vibrazioni, con Luna e Venere a favore. Nettuno dà forza all’affettività. Nuove amicizie potrebbero diventare qualcosa di più. In coppia: sorprendete la persona amata con un gesto speciale. Intuitivi e attenti, anticiperete le mosse professionali degli altri. Dimostrate sensibilità verso i colleghi meno abili, rafforzando i legami.