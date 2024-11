Oroscopo del 26 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata. Sarà speciale? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata: sarà memorabile? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 26 novembre.

ARIETE Le stelle, Plutone, Sole e Marte portano energia positiva. Giornata ideale per lo sport e per la coppia, piena di armonia e autonomia. Progetti futuri stimolati da Mercurio e Urano nel lavoro, successo finanziario.

TORO I passaggi planetari portano alti e bassi ma sarete capaci di affrontarli con equilibrio. In amore, benefici miglioramenti per chi è nato nella seconda decade. Al lavoro, dedicate più tempo al riposo. Evitate le spese superflue.

GEMELLI Con Plutone e Luna avrete energia al top. Fate attività fisica per restare in forma. In amore, apritevi alle emozioni e accogliete ciò che gli astri vi riservano. Sul lavoro, siete dei professionisti brillanti con soluzioni inventive. Buone le finanze.

CANCRO Un giorno di forma perfetta per voi del Cancro. In amore, Nettuno e Saturno vi spingono a dedicarvi con impegno. Nettuno vi dona carisma e desiderio, in particolare se nati a giugno o luglio. Sul lavoro, Urano vi offre organizzazione e leadership, soprattutto se nati a luglio. Attenzione alle finanze, la Luna potrebbe ostacolare oggi, ma meglio nei prossimi giorni.

LEONE Una giornata altalenante, con Plutone in opposizione al vostro segno, ma la vostra resilienza regge bene. In amore, pazienza e tenacia necessarie, nel lavoro attenzione ai rapporti. Evitate investimenti oggi, suggeriscono Urano e Luna.

VERGINE Una giornata di novembre discreta, con pianeti favorevoli all'azione e all'audacia. In amore, siete appassionati e generosi, pronti a osare. Sul lavoro, possibilità di ottenere risultati straordinari con l'aiuto di collaboratori esperti. Attenzione alle opportunità finanziarie promettenti.

BILANCIA Oggi la Luna, Giove e Plutone portano buonumore e vivacità. Amore intenso con il partner grazie al Sole e a Giove. Lavoro favorevole per cooperative e comunicazioni. Possibili criticità nelle finanze.

SCORPIONE Il cielo predispone a una giornata fortunata, nonostante possibili ostacoli di Plutone e Urano. Amore: progetti in coppia promettono emozioni intense. Lavoro: stanchezza temporanea ma serata di relax compensativa. Buone le finanze.

SAGITTARIO Nettuno e Giove vi portano a moderare le ambizioni, ma la fortuna planetaria sorride ai Sagittari. In amore, energia per conquistare e in lavoro, capacità espressive e comunicative velocissime. La Luna vi guida nelle finanze.

CAPRICORNO Oggi sentirete un forte desiderio di movimento, godetevi l'aria aperta. In amore, fascino e appeal sono in aumento grazie a Venere e Urano. Sul lavoro, rimanete concentrati per evitare perdite energetiche. Attenzione alle questioni finanziarie.

ACQUARIO La presenza armoniosa di Luna, Mercurio e Sole nel vostro segno amplifica il fascino e favorisce l'equilibrio emotivo. In amore, affiatamento e autoironia sono le vostre carte vincenti. Nel lavoro, puntate sull'equipe. Attenzione agli investimenti finanziari, specie per i nati a gennaio.

PESCI I pianeti favorevoli come Venere e Urano vi sostengono, portandovi verso il successo. In amore, cercate il compromesso con la vostra dolce metà. Nel lavoro, realizzate i vostri sogni artistici o imprenditoriali. Approfittate delle opportunità finanziarie offerte da Venere e Urano.