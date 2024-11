Oroscopo del 21 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte con una nuova giornata. Le stelle ti sorrideranno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Carichi per affrontare una nuova giornata: sarà ricca di colpi di scena? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 21 novembre.

ARIETE Il Sole in Sagittario porta energia positiva e fiducia in sè stessi, in particolare per quelli nati nella prima decade. In amore, il supporto di Giove favorisce la complicità con il partner. Nel lavoro, successo e collaborazione. Attenzione alle finanze.

TORO Giornata altalenante con incrinature emotive, ma la bonarietà tornerà presto. Nettuno, Plutone e Urano vi supportano. Sensibili e affettuosi, dedicatevi completamente all'amore. Momento meno stressante al lavoro. Fate scelte oculate e evitate passi troppo lunghi per quanto riguarda le finanze. Saturno vi guiderà con saggezza.

GEMELLI Pianeti in autunno suggeriscono pausa salutare. In amore relax con la dolce metà. Al lavoro decisioni vincenti con Luna e Marte. Compleanni fortunati e vittorie professionali. Moderazione nelle finanze, Mercurio dispettoso.

CANCRO Oggi, transiti favorevoli portano felicità in famiglia e tra amici. Plutone non disturba più dopo anni di ostilità. In amore, corrispondenza con l'amato. Successi per i single. Saturno promette successi anticipati nel lavoro, ma Venere porta qualche ostacolo finanziario.

LEONE Il Sole favorisce l'agilità mentale e il movimento per i nati a luglio. Luna favorisce l'estro erotico, Giove alimenta la voglia di tenerezza. Sole supporta l'energia nel lavoro, i momenti di stanchezza sono normali. Luna, Giove, Mercurio favoriscono la fortuna nelle finanze.

VERGINE Oggi previsioni planetarie soddisfacenti: amore intenso con Venere e Urano, lavoro rapido e fortunato con aiuto celeste, attenzione nelle finanze per i nati ad agosto. Momento gioioso e dinamico per terza decade di settembre.

BILANCIA Mercurio vi porta momenti armoniosi e concordi con affinità elettiva, godendo di compagnia di amici e partner. Plutone e Luna favoriscono determinazione al lavoro, con attenzione al savoir-faire e alla gentilezza. Giove e Mercurio portano beneficio finanziario.





SCORPIONE Il segno dello Scorpione gode di buoni transiti astrali da Saturno, Nettuno e Venere, nonostante le influenze negative di Plutone, Urano e Marte. Amore intenso e armonioso, successi lavorativi in arrivo, attenzione al denaro e al rischio.

SAGITTARIO L'ingresso del Sole nel vostro segno porterà vitalità e armonia familiare. In amore, attenzione alla realtà e alle aspettative. Sul lavoro, completate gli impegni con scrupolo. Buona fortuna economica, specie per i nati a novembre. Gestite comunque le finanze con oculatezza.

CAPRICORNO Scoprite progetti familiari e amichevoli che vi riempiranno di gioia: viaggi e condivisioni con persone care. In amore, mostrate la parte giocosa di voi, mentre Urano vi aiuta a godere dei successi senza stress emotivi. Favorevole il lavoro, con Saturno, Mercurio, Urano e Venere a favorire il successo. Evitate tentazioni finanziarie.

ACQUARIO Oggi l'oroscopo prevede una giornata divisa in due fasi: la mattina con nervosismo e impegni da concludere, seguita da un relax ben meritato. Giove, amico dei Gemelli, promette armonia e serenità. Venere vi sorride in amore. Nettuno vi aiuta con intuizione e soluzioni efficaci per risolvere situazioni lavorative stressanti. Buone le finanze.

PESCI Nettuno in congiunzione rende fluida la vostra giornata, con intuizione e ottimo umore. In amore, sintonia con il partner. Sul lavoro, affrontate la stanchezza con positività. Ottime prospettive finanziarie e opportunità di investimento.