Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 14 novembre

Tutto pronto per una nuova giornata: sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Carichi per affrontare una nuova giornata in calendario: sarà memorabile? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 14 novembre.

ARIETE Oggi sarà una giornata tranquilla e variabile per voi. Venere e Plutone possono complicare le relazioni, ma con dialogo costruttivo si superano. Possibili contrattempi e interferenze: meglio pazientare per un cambio positivo. La Luna e Urano portano fortuna, ma occhio a spese e gestione del denaro.

TORO Per il Toro, pianeti in posizioni positive portano serenità. In amore, sicurezza e continuità sono chiave. Sul lavoro, spirito risolutivo risolve problemi materiali. La Luna propizia favorisce la fortuna ai giochi. Successi grazie a Plutone per i nati a maggio.

GEMELLI Un giorno leggero e frizzante vi rende romantici, anche se solitamente non siete sentimentalisti. Lavorate bene nelle relazioni pubbliche e il vostro compleanno vi porterà successo. Evitate rischi finanziari, aspettate il momento giusto.

CANCRO Scenario benefico con Luna-Urano in Toro, stimolanti e meno pigri. Amore sfide con Plutone ma breve ostacolo. Nel lavoro, attenzione ai rapporti interpersonali, evitando conflitti. Fortuna con Luna e Saturno, provate la sorte al gioco con moderazione.

LEONE Il Sole nel segno ostile dello Scorpione favorisce riconoscimenti lavorativi, ma richiede più attenzione nei rapporti sentimentali. Marte promette successi per i single, Mercurio aiuta in ufficio, mentre Uranio e Sole consigliano cautela finanziaria.

VERGINE Il buon influsso astrale di Luna e Venere favorisce le relazioni, mentre Giove, Saturno e Nettuno mettono in difficoltà il lavoro. Nel campo amoroso siate audaci, nel lavoro cercate soluzioni concrete e nel denaro, sfruttate le opportunità.

BILANCIA Giorno vibrante con Venere, Giove e Mercurio positivi, ma Plutone instabile. Amore passionale per i nati a settembre, con prospettive entusiasmanti per trovare l'anima gemella. Lavoro favorevole per artisti e tecnici, con attenzione per le scelte della seconda decade della Bilancia. Fortuna nelle finanze.

SCORPIONE Giornata favorevole con Venere-Saturno per l'amore; Marte stimola i single. Plutone aiuta nel lavoro, soprattutto per i compleanni dal 19 al 22 novembre. Attenzione con Urano nelle finanze, specie per la seconda decade.

SAGITTARIO Mercurio e Venere illuminano il quotidiano, con passaggi planetari frizzanti e benevoli. Amore intenso con Marte, Sole e Plutone. Lavoro promettente con ottimi risultati. Attenzione ai nati dal 16 al 20 dicembre. Saggezza finanziaria.

CAPRICORNO Transito planetario soddisfacente: successi amorosi con Venere, Plutone, Luna. In ambito lavorativo attenzione a rivalità interne, evitate azioni impulsiva se del Capricorno. Denaro: badate ai vostri soldi, non eccedete.

ACQUARIO La giornata promette successo nel lavoro e qualche incertezza in amore. Venere e Giove vi supportano sentimentalmente, mentre Saturno vi guida verso successi professionali con l'aiuto di Pesci, Gemelli e Capricorno. Attenzione alle finanze con Urano in Toro.

PESCI Giorni variabili in novembre, ma con transiti favorevoli. Amore intenso e lavoro promettente con Plutone a favore. Attenzione alle esperienze passate e alla gestione del denaro, opportunità in arrivo grazie a Urano.