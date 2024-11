Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 novembre segno per segno

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata: sarà positiva? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Carichi per affrontare una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 12 novembre.

ARIETE Oggi sarete influenzati da Plutone e Venere, creando un cielo sereno variabile. In amore, evitate le polemiche e date spazio alla libertà del partner per migliorare la relazione. Sul lavoro, dimostrate la vostra competenza e mettete al loro posto coloro che cercano di ostacolarvi. Infine, in ambito finanziario, state attenti agli investimenti con Plutone e Venere contrari. Evitate acquisti impulsivi, specialmente se siete nati a marzo.

TORO Trovate l'equilibrio familiare con Venere, mentre Plutone porta cambiamenti rivoluzionari. Sole e Marte invitano al riposo domestico, mentre Urano protegge la coppia dall'esterno. Sul lavoro, successo con collaboratori in sintonia. Finanze stabili con Venere, Urano, Nettuno e Saturno.

GEMELLI La giornata si prospetta serena grazie a Giove in congiunzione. Caratteristiche attenuate nel vostro segno: esuberanza di Giove e metamorfosi di Nettuno. Nell'amore, occasioni favorevoli specialmente per chi compie gli anni tra il 5 e il 13 giugno. Sul lavoro, dimostrate garbo e senso dell'umorismo. Finanziariamente favoriti.

CANCRO Siate prudenti oggi per eventuali intoppi legati al duo Luna-Venere. Urano in Toro rende il vostro quotidiano fluido. Saturno e Marte potrebbero contrastare le vostre caratteristiche. In amore, coltivate nuove relazioni. Nel lavoro, evitate pettegolezzi e siate concentrati con le finanze.

LEONE Un Marte e un Giove splendente portano opportunità e divertimento al Leone, ma attenzione a Saturno, Nettuno e Urano: istinto, resistenza al cambiamento e disattenzione. In amore, calmate i nervi e ascoltate; al lavoro, siate amabili e professionali; moderazione nelle finanze.

VERGINE Il Sole vi porta gioia e intelligenza in famiglia, mentre Venere vi rende generosi ed amabili. Le posizioni celesti contrarie nel vostro segno possono causare rigidità e mancanza di adattabilità. Nettuno e Giove possono limitare la vostra elasticità mentale, fantasia ed espansività.

BILANCIA Oggi il quadro astrale è altalenante a causa di Luna e Venere in opposizione, portando tensioni familiari che riuscirai a placare con garbo. Marte ti rende poco combattivo, mentre il Sole può manifestare freddezza. Attenzione a non cedere a queste caratteristiche.

SCORPIONE Oggi, il Sole nel vostro segno vi dona vitalità, mentre Plutone vi infonde grinta. Tuttavia, Giove in posizione sfavorevole potrebbe rendervi meno socievoli e un po' distratti, mentre Venere distante potrebbe farvi apparire poco accomodanti. È importante lavorare su questi aspetti per migliorare le relazioni.

SAGITTARIO La Luna e Venere si trovano entrambi in segni amici portando un’espansione emotiva per i prossimi tre giorni. L’allegria sarà protagonista oggi, soprattutto per chi è della prima decade. Le mancanze da correggere includono la puntualità, avventura-improvvisazione, arguzia, furbizia e grinta aggressiva.

CAPRICORNO La Luna e Venere in dissonanza per il Capricorno, sfidano la sensibilità e la fantasia. In amore, mostrate empatia e adattamento al partner. Nel lavoro umiltà e cooperazione saranno chiave per il successo. Le finanze sono positive ma siate moderati.

ACQUARIO Il nuovo giorno porta energia positiva nel settore delle amicizie per voi, Luna e Venere favoriscono nuovi contatti sociali. Tuttavia, il Sole vi rende distaccati e il Saturno vi può rendere poco precisi. I single della prima decade potranno aprirsi a nuovi sentimenti. Aiutate un collega e guadagnate la sua fiducia. Cielo fortunato per le finanze.

PESCI Giornata positiva con Venere nel Capricorno: leggerezza e risoluzione, nonostante alcune difficoltà. Mercurio e Urano possono portare disattenzione e disorganizzazione, ma la creatività e la fantasia vi aiutano. Amore passionale e lavoro con garbo e gentilezza. Attenzione alle spese e allo shopping impulsivo.