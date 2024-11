Oroscopo dell'8 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Tutto pronto per una nuova giornata: sarà significativa? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE Mantenete la calma di fronte alle sfide di Plutone. Siate empatici con la famiglia e gli amici. Marte vi darà forza, soprattutto se siete nati nella prima decade del segno. Attenzione ai colpi di fulmine, non confuse passione e amore duraturo. Evitate le polemiche inutili, Plutone potrebbe creare tensioni con i superiori. Risolvete le dispute con pazienza e noncuranza.

TORO Oggi le stelle sono favorevoli per voi, con particolare attenzione da parte di Plutone e Nettuno, che vi offrono supporto. La forza creativa e il desiderio di trasformazione sono al vostro fianco, specialmente se siete nati a maggio. Nuove emozioni stanno bussando alla porta dei vostri cuori, soprattutto per i single nati ad aprile. Nonostante la stanchezza e qualche contrattempo tecnico, è importante mantenere la pazienza. Il vostro impegno verrà premiato, con successi in arrivo nonostante le piccole difficoltà sul lavoro.

GEMELLI Siete influenzati da una configurazione planetaria particolare, con Luna e Giove nel vostro segno. Nonostante Venere non sia dalla vostra parte, potreste trovare soddisfazione in relazioni non convenzionali. Nettuno può creare ostacoli, ma vi spinge a esplorare nuove direzioni che potrebbero portarvi sorprese piacevoli, soprattutto per i nati a giugno. Avrete una grande energia e determinazione che vi aiuteranno a portare a termine con successo i vostri progetti. La collaborazione di un collega amico sarà preziosa per raggiungere i vostri obiettivi.

CANCRO Il teatro astrale del giorno si presenta positivo, con Plutone che si allontana e Urano e Nettuno pronti a darvi supporto. Saturno vi rende magnetici e sensuali. Inoltre, Nettuno vi regala un tocco romantico e lirico. Plutone potrebbe portare qualche incomprensione tra colleghi, soprattutto se appartenete alla terza decade cancerina. Siate diplomatici e lasciate scivolare le provocazioni.

LEONE Oggi, grazie all'assistenza di Venere, Mercurio, Giove e Marte, avrete diverse opportunità. Marte vi offre incontri sorprendenti e l'opportunità di rinnovare legami importanti. Fate tesoro delle occasioni che vi si presentano per avvicinare la persona che vi interessa. Marte e Mercurio vi donano la sicurezza e il controllo emotivo necessario per superare ogni esame. Mostrate la vostra bravura e otterrete i risultati desiderati.

VERGINE Urano in buon aspetto porta armonia familiare e buon umore. Ma attenzione ai figli adolescenti a causa di Mercurio negativo. Se qualcuno non corrisponde alle vostre aspettative, riflettete su cosa volete veramente. Urano vi aiuta a comprendere il vostro destino amoroso. Plutone vi dà fiducia nei vostri mezzi, soprattutto se siete della terza decade. Creatività e grinta vi guidano verso nuove conquiste.

BILANCIA Il panorama astrale di oggi vi sorride, con Venere e Mercurio a darvi energia positiva. Oggi potete mostrare il lato più entusiasta e naturale della vostra personalità. Se siete nati tra il 2 e il 15 ottobre, potreste sentirvi particolarmente in sintonia con le emozioni. Grazie all'intuizione di Mercurio, potete fare mosse intelligenti per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Anche Marte è dalla vostra parte, ma attenzione a non sembrare troppo rigidi.

SCORPIONE Oggi è una giornata particolarmente favorevole per voi. In amore, la fortuna si basa sull'abilità e sull'ingegno, non solo sull'occasione. Le opportunità che incontrerete potrebbero rivelarsi molto speciali, soprattutto per chi compie gli anni nella seconda e terza decade. Sul fronte lavorativo, vi attendono progetti ambiziosi e soddisfacenti, soprattutto per coloro che lavorano in proprio.

SAGITTARIO Il vostro segno zodiacale è influenzato da transiti gioiosi e fortunati. Mercurio e Venere, sempre presenti come alleati, sono ora affiancati da Plutone e la Luna, che aggiungono emozione e vivacità. Con Mercurio in congiunzione nel vostro segno, sentirete una spinta verso avventure romantiche, soprattutto se siete nati nella prima decade. Tuttavia, fate attenzione a non esagerare e a proteggere il vostro cuore. Sul fronte lavorativo, sarete precisi e efficienti come sempre. Saturno vi consiglia prudenza ed equilibrio nelle decisioni finanziarie.

CAPRICORNO Siete tra i favoriti del cielo zodiacale, con buone opportunità in arrivo nonostante qualche ostacolo astrale. Plutone vi dona un'incredibile capacità di seduzione. Sfruttate al meglio questo momento favorevole, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 15 e il 20 gennaio. Le relazioni consolidate si rinnovano, mentre i single vivono un periodo di successo irresistibile. Preparatevi a piccoli contrattempi, soprattutto per chi è nato a gennaio. La vostra abilità nel gestire gli imprevisti vi aiuterà a superare le interferenze e a mantenere un ritmo lavorativo intenso senza troppi problemi.

ACQUARIO Il cielo porta notevoli opportunità, con Mercurio e Venere a vostro favore. In amore, Plutone e la Luna vi regalano momenti intensi e passionali, con possibili sviluppi sentimentali. Sul fronte lavorativo se siete autonomi, venite premiati per il duro lavoro svolto. Giove, Saturno, Luna e Nettuno favoriscono il successo e il riconoscimento professionale.

PESCI Le relazioni di lunga data potrebbero rinascere, evitando la noia. Nuovi amori potrebbero decollare con successo. La fase romantica ed erotica è in piena espansione grazie al supporto dei pianeti. Piccoli problemi sul lavoro potrebbero sorgere, ma nulla di insormontabile. Preparatevi a superare prove e ostacoli, in particolare se siete nati tra il 20 e il 28 febbraio.