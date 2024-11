Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 novembre

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata: sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Si parte per affrontare una nuova giornata: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 6 novembre.

ARIETE Inizio novembre promettente per iniziative personali. Governato da Marte e Plutone, ricordate di gestire con calma e saggezza il vostro lato dominante in amore, evitando situazioni conflittuali. Mantenete un profilo basso e sfruttate le vostre ambizioni per ottenere successo professionale. Plutone vi consiglia di essere prudenti nelle decisioni finanziarie.

TORO L'energia dei transiti favorisce una serenità interiore per il segno, governato da Venere. Generosità ed espansività caratterizzano il Toro, ma attenzione al lato possessivo e geloso. Momento frenetico, è importante trovare spazi di riposo. Attenti agli investimenti speculativi, rimanete oculati e parsimoniosi per mantenere stabilità finanziaria.

GEMELLI Oggi Giove vi sorride, illuminando la giornata con la sua energia positiva, mentre Saturno potrebbe portare qualche lieve inquietudine. Essendo un segno d'Aria, cercate leggerezza e profondità nelle relazioni, ma potreste sentirvi un po' confusi. Dimostrate rispetto e rigore, non lasciatevi influenzare dalle prepotenze. Attenzione alle spese, Saturno e Mercurio potrebbero rendervi più inclini a fare acquisti impulsivi.

CANCRO Venere vi promette una giornata armoniosa, soprattutto per chi è nato dal 7 al 16 luglio. Luna e Venere portano tenerezza e romanticismo. Attenzione a non essere troppo condiscendenti o egoisti nei rapporti affettivi. Urano, Saturno, e Giove vi danno una mano nell'ambito lavorativo, rendendovi efficienti e veloci. Nettuno favorisce la gestione delle risorse finanziarie. Approfittate di questo momento favorevole, soprattutto se fate parte dei nati tra il 10 e il 16 luglio.

LEONE Oggi, il vostro segno zodiacale si trova in una posizione di lucidità e forza decisionale, grazie all'azione di Sole e Urano. Tuttavia, per evitare problemi, evitate di essere invadenti e prepotenti nell'amore, mostrando piuttosto la vostra bontà. Sul lavoro, aiutate un collega in difficoltà per ottenere supporto in cambio. Riguardo alle finanze, abbiate prudenza nelle spese, specialmente se festeggiate il vostro compleanno tra il 2 e il 13 agosto. Siate consapevoli del vostro atteggiamento generoso e evitate di spendere in modo impulsivo.

VERGINE Luna in aspetto positivo stimola la vostra intuizione, anche se preferite un approccio razionale. Siete razionali e fedeli, ma Nettuno vi invita a lasciarvi andare alla fantasia e all’improvvisazione in amore. Siete super favoriti nella comunicazione e vendita grazie a Urano e Luna.

BILANCIA L'energia di Marte porta vitalità al vostro segno rendendovi determinati in ogni settore della vostra vita. L'amore per la coppia è una priorità per voi, guidati da Venere e Saturno che valorizzano il rispetto e la legalità nei rapporti. Sul lavoro, il vostro impegno e professionalità vi portano apprezzamenti dai superiori, mentre in ambito finanziario siete prudenti e razionali.

SCORPIONE Il transito odierno promette gioia e fortuna, soprattutto per chi è nato a novembre. Il vostro segno cela passioni profonde e un temperamento diretto e deciso. Sarete attivi e ingegnosi, pronti a superare ostacoli con determinazione. Custodite con cura le risorse ottenute, potreste vedere miglioramenti nella situazione economica.

SAGITTARIO Giove è il vostro pianeta nemico, fate attenzione ai rapporti familiari, soprattutto se appartenete alla seconda e terza decade. Tuttavia, Mercurio, Sole e Marte vi donano energia positiva per una giornata piena di gioia e divertimento. Il vostro modo di amare è vitale, generoso, ma a volte troppo possessivo. Nettuno vi dona uno spirito avventuroso, rendendovi conquistatori incalliti. La vostra determinazione vi porta al successo, specialmente se siete nati nella prima decade.

CAPRICORNO La Luna, Nettuno, Urano, Saturno e Plutone si posizionano in modo benefico. Novembre comincia generosamente per voi. Giove è neutro, mentre da Marte, Urano e Saturno, cercate il controllo emotivo. Con la Luna favorevole esprimete creatività e comunicazione in ambiti culturali e artistici.

ACQUARIO I vostri pianeti guida del giorno sono Giove, Mercurio e Venere. Marte in opposizione può portare a tentazioni possessive, anche se siete poco gelosi. Il vostro approccio all'amore è brillante e fantasioso, ma la libertà è sacra. Una configurazione astrale favorevole vi aiuta a gestire al meglio il lavoro, soprattutto se siete nati in febbraio.

PESCI Alti e bassi nel tono e nell’umore, con influenze contrastanti. Luna e Plutone esaltano entusiasmi generosi, nonostante lievi intoppi da Giove. Tenero, sensibile, romantico, ma attenzione alle delusioni. Risparmiate energie, focus su un nuovo progetto. Attenzione alle spese, evitate eccessi se nati dal 2 al 13 marzo.