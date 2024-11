Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 novembre segno per segno

Tutto pronto per una nuova giornata: sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 4 novembre.

ARIETE Giornata positiva, in cui potrete esprimere il vostro vigore. Marte vi stimola alla competizione, ma fate attenzione a non diventare troppo bellicosi. Il Sole vi rende protagonisti, ma evitate di essere troppo egocentrici. Altalena emotiva in amore, con possibili discussioni dovute a tensioni astrali. Chiedete e offrite rispetto per mantenere armonia nella relazione. Giove vi sostiene nel lavoro, specialmente se siete nati nella terza decade. Mostratevi puntuali e competenti per raggiungere il successo. Evitate rischi eccessivi, sia sul lavoro che nel tempo libero.

TORO Grazie alla presenza di Urano nel vostro segno, potrete gestire al meglio situazioni familiari complesse, trovando armonia e soluzioni amorevoli. In amore, momento favorevole per sedurre e vivere nuove emozioni, soprattutto per i single della seconda decade. Nel lavoro, Saturno, Nettuno e Urano vi supportano, riconfermando la vostra professionalità e dimostrando il vostro valore agli scettici.

GEMELLI Marte amplifica la grinta attiva e la socievolezza. Concentratevi sui rapporti familiari e amorosi. I pianeti possono portare superficialità e tendenza alla vanità. Tuttavia, potrete esprimere i sentimenti in modo vibrante. Nonostante Venere sia ostile, seguiti da Giove riuscirete a esprimere i sentimenti in modo intenso. Con efficienza e brillantezza, guadagnerete stima dai colleghi e avrete soddisfazioni lavorative, specialmente se lavorate in equipe.

CANCRO Il Sole splende nel vostro segno, lavorando per il vostro successo, specialmente se siete nati a luglio. Oggi, nodi irrisolti si sciolgono improvvisamente, promettendo una fase positiva e soddisfacente. Per chi ha una relazione stabile, la vita amorosa scorre normalmente. Saturno e Nettuno propongono nuovi interessi sentimentali per chi è nato nelle prime e terze decadi: cogliete l'opportunità! Urano vi guida se siete nati tra il 17 e il 20 luglio. Seguite l'intuizione in ufficio e raggiungerete i vostri obiettivi senza sforzo.

LEONE Potete godere di una giornata positiva e gioiosa grazie alla presenza di Venere nel segno. Tuttavia, attenzione alla tendenza all'egocentrismo, che potrebbe compromettere la generosità e la capacità di adattamento tipiche del segno. I rapporti sono in fermento, ma mantenete la calma. Riceverete presto conferme sulla vostra attuale gestione dei sentimenti. Grazie a Venere, la vostra carriera farà passi avanti significativi, soprattutto per la seconda e terza decade leonine.

VERGINE Grazie al Sole benefico, soprattutto per chi è nato nella seconda decade, l'attenzione si rivolge con successo alla famiglia. Momento discreto in generale, con Mercurio che mette in evidenza l'eccessiva critica e Urano che può portare ad una visione troppo tecnica della vita. Coltivate la parte emotiva della relazione, soprattutto gli uomini. Mercurio e Venere non sono favorevoli oggi, attenzione all'aspetto emotivo dell'amore. Urano e Sole supportano le iniziative lavorative. Riuscite ad ottenere spazi d'azione che vi porteranno ad avanzamenti futuri.

BILANCIA Giornata di letizia e leggere grazie alla Luna, Marte, Giove, Venere e Mercurio. Marte e il Sole promettono emozioni intense, specialmente per i nati a settembre. I single sperimentano nuove situazioni. Giove e Marte vi donano forza e determinazione. Dimostrate di essere risoluti anche in situazioni complesse.

SCORPIONE Il cielo predice successi nelle relazioni personali e professionali, con Marte e Plutone che aumentano l'aggressività in certe situazioni. Tuttavia, l'intelligenza di Mercurio può portare a commenti taglienti. Relazioni romantiche potenziate per la seconda decade, con sensibilità e passione. Ottimi sviluppi di carriera per chi è nato in ottobre, soprattutto in professioni indipendenti. Evitare rischi finanziari, specialmente con Urano in opposizione.

SAGITTARIO Il transito astrale di oggi presenta un mix di serenità e variabilità per voi, cari nativi. Saturno e Nettuno possono portare qualche turbolenza emotiva, ma con l'aiuto di Venere, la Luna e Mercurio nel vostro segno, riuscirete a mantenere l'equilibrio, soprattutto grazie all'armonia familiare di sera. Nella terza decade, seguite la logica per trovare risposte chiare nei vostri affetti. Non lasciate che Nettuno e Saturno alimentino paure irrazionali. I single di novembre avranno successo romantico. Momento favorevole sul fronte professionale. Con la spinta di Luna e Mercurio, potreste essere tentati di spendere di più.

CAPRICORNO Buoni auspici grazie agli influssi positivi degli astri. Marte potrebbe rendervi bellicosi, mentre Saturno potrebbe portarvi a essere duri e severi. Urano vi spinge a prendere decisioni forti. I single della terza decade potrebbero iniziare una nuova storia affettiva. Grazie a Saturno, vi adattate alle esigenze del partner. Oggi potreste ricevere un incarico stimolante e appassionante. Grazie a Saturno, avrete saggezza e capacità di programmazione.

ACQUARIO Mercurio, Giove, Venere e Luna portano energia positiva, specialmente nelle relazioni personali. Venere vi sorride: nuovi incontri emozionanti in arrivo, soprattutto se nati nella terza decade. Ignorate i pettegolezzi e concentratevi sul lavoro. Marte potrebbe portare chiacchiere in ufficio, ma la Luna vi aiuterà a risolvere le tensioni.

PESCI Il cielo astrologico di oggi vede una lotta tra i pianeti, che potrebbe portare un po' di turbolenza nei rapporti familiari. Per conquistare il cuore della persona amata, mostrate la sincerità dei vostri sentimenti e date il massimo sforzo. Urano sarà un alleato prezioso per chi è nato nella terza decade. Urano e Plutone vi sostengono se siete nati nell'ultima decade, garantendo un ottimo livello di performance nonostante la stanchezza. Mantenete la concentrazione e sarete premiati.