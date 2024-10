Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 ottobre segno per segno

Al via c'è una nuova giornata: sarà ricca di soddisfazioni? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata: sarà piena di novità? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 29 ottobre.

ARIETE I pianeti vi danno un'energia discreta ma è il momento di distaccarvi dallo stress. La salute è buona ma una pausa potrebbe farvi bene. Venere vi porta intesa mentale ed erotica, con Saturno che vi spinge a migliorare l'unione con la persona amata. Saturno vi rende seri e coscienziosi, promettendo avanzamenti nella carriera se siete nati tra il 2 e il 10 aprile.

TORO La configurazione planetaria annuncia un clima mediamente positivo, con il Sole che potrebbe portare qualche disturbo solo per chi è nato nella prima decade. Plutone, Urano e Nettuno vi favoriscono, creando un momento magico per i sentimenti. La vostra soddisfazione più grande è la complicità con il partner e la profondità dell'intesa erotica. Affrontate con calma e buon senso situazioni complesse sul lavoro, soprattutto se siete liberi professionisti. Grazie a Nettuno, Urano, Plutone e Marte avrete l'abilità diplomatica per ottenere risultati apprezzabili per voi e i vostri colleghi.

GEMELLI La Luna vi sostiene se siete nati a giugno, evidenziando simpatia e leggerezza. Saturno dissonante consiglia cautela per la seconda decade. Venere contrastante potrebbe rendervi un po' meno irresistibili, ma non preoccupatevi, rimarrete comunque dei seduttori. Sagittario dissonante porta lievi insicurezze, specie per la seconda decade. Evitate di arrabbiarvi per piccole incomprensioni in ufficio. Pianeti ostili potrebbero limitare la vostra produttività.

CANCRO Il responso astrologico indica un periodo di grande favore planetario per voi. Nettuno, Urano, Marte, Giove e Saturno vi donano energia, socievolezza e la voglia di cambiare. Marte vi porta emozioni forti e desideri corrisposti, soprattutto se nati tra il 15 e il 22 luglio. Se siete in una relazione stabile, sintonia e intesa vi attendono. La vostra determinazione vi porta a eccellere in ogni ambito lavorativo. Se siete nati nell'ultima decade, troverete soddisfazione e energia sul posto di lavoro.

LEONE Il vostro oroscopo del giorno predice successo sia in ambito sociale che lavorativo grazie alla Luna e Venere. Vi mostrate precisi e decisi, ma attenzione a non esagerare nel perfezionismo e a lasciare spazio agli altri. È il momento di dichiararsi alla persona amata e Plutone potenzia le energie passionali dei nati nella terza decade. Un Nettuno contrario per chi è della terza decade vi rende suscettibili nel lavoro.

VERGINE Marte favorisce la seduzione spronandovi a dichiararvi senza timore. Plutone potenzia la passionalità dei nati nella terza decade, rendendo le relazioni più intense. Nettuno crea tensioni con colleghi sgraditi per i nati nella terza decade, sforzatevi di mantenere la calma. Nervosismo e insofferenza alle scadenze possono ostacolare l'ambiente lavorativo, cercate di mantenere un atteggiamento zen.

BILANCIA I vostri astri vi sorridono, con Venere e il Sole favorevoli. Sarete protagonisti e decisi, pieni di altruismo e simpatia. Il fine settimana potrebbe portare nuove sfide da affrontare con entusiasmo e competenza. Non preoccupatevi per cali di passione, il fine settimana riporterà entusiasmo ed eros. Venere vi darà la forza necessaria per superare traguardi professionali. Ottime soddisfazioni vi attendono!

SCORPIONE La Luna favorisce il segno, con Marte e Plutone alleati. Il Sole rende allegri e attenti. Venere invita al relax, evitando sforzi eccessivi. Utilizzate il vostro radar emotivo per comprendere i sentimenti di chi vi sta vicino. Marte e Plutone vi guidano verso la passione e il magnetismo. Non fatevi ostacolare in ufficio, anticipate le mosse degli altri con l'aiuto di Venere. Evitate spese eccessive.

SAGITTARIO La Luna amica vi coinvolge in un viaggio verso la creatività e il divertimento, soprattutto se appartenete alla seconda decade. Passionali e romantici, mostrate il vostro buon cuore alle esigenze del partner. Buon momento per iniziative d'amore, specialmente per chi è nato a dicembre. Il Sole vi dà competenza e altruismo, ideali per gestire situazioni complesse. Mostrate la vostra bontà ai colleghi che ne hanno bisogno.

CAPRICORNO Oggi è una giornata di cambiamenti positivi con Saturno e Venere favorevoli. Seconda decade favorita dall'eros, vivete intensamente i momenti con il partner. Saturno vi supporta, lavorate con successo e ottenete rispetto dai colleghi.

ACQUARIO Luna favorevole ma attenzione a Mercurio per la terza decade. Energia e grinta vi accompagneranno, grazie a Nettuno. La vostra libertà intellettuale vi rende affascinanti agli occhi del partner, con Venere che valorizza i vostri lati migliori. Luna garantisce concentrazione e rapidità mentale, mantenendo un ritmo di lavoro efficiente.

PESCI Sole, Marte, Mercurio e Plutone inviano influenze positive ai nati in marzo, mentre Venere causa qualche ostacolo per la seconda decade. Il romanticismo esplode con vecchi o nuovi partner, soprattutto se si festeggia il compleanno dal 12 al 19 di marzo. Mantenete un profilo basso in ufficio per evitare polemiche con i colleghi. Plutone vi rende diplomatici.