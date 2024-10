Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 ottobre

Via con una nuova settimana e una nuova giornata: sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Carichi e pronti per affrontare una nuova giornata: sarà ricca di soddisfazioni? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 28 ottobre.

ARIETE Brillanti e allegri, specialmente se nati nella seconda decade arietina, potete dedicarvi a qualsiasi attività con successo, grazie alla posizione vantaggiosa di Venere. Coinvolgete chi vi ama nelle vostre iniziative con discreto successo. Il vostro periodo è favorito da Venere, sia che siate in coppia o single. Avrete buone occasioni di incontri avventurosi e relazioni appassionanti con l'aiuto di Nettuno. Giornata molto positiva per fare progressi significativi nella vostra professione.

TORO Oggi Mercurio in Scorpione potrebbe creare qualche ostacolo, ma Urano, Plutone, Saturno e Marte vi proteggono, soprattutto se appartenete alla seconda decade del segno. Con Plutone a favore, in particolare per chi è nato a maggio, vivrete momenti di intesa familiare e amore. Dedicatevi all'efficienza, nonostante gli altri possano non essere altrettanto diligenti. Nettuno vi sostiene se appartenete alla terza decade.

GEMELLI Oggi, con Venere e Nettuno in aspetto disturbante, potrebbero esserci complicazioni nelle relazioni familiari o amicali. È importante affrontare i problemi direttamente anziché evitare confronti scomodi. La Luna favorisce nuovi incontri passionali, specialmente per chi è nato tra il 17 e il 20 giugno. Gli amanti della terza decade gemella vivranno momenti intensi. Giove e la Luna positivi portano collaborazioni vantaggiose, ma attenzione a possibili incidenti legati a problemi di comunicazione sul lavoro.

CANCRO Nettuno e Urano, il Sole e Mercurio, Marte e Saturno, influenzano positivamente il vostro settore relazionale e familiare, ma potrebbero creare qualche ostacolo nel lavoro. L'intuito sarà il vostro miglior alleato per affrontare le sfide. Urano favorisce l'amore passionale, mentre Nettuno rende il clima perfetto per nuove relazioni romantiche. Coltivate con forza e determinazione un nuovo amore in crescita. Urano vi sostiene nella diplomazia per risolvere contrasti tra colleghi. I risultati non tarderanno ad arrivare se continuerete con impegno.

LEONE La Luna e Venere vi favoriscono con un aspetto trionfale, rendendovi calorosi e affascinanti. Altri pianeti vi donano grinta e determinazione. Tuttavia, evitate situazioni di conflitto e cercate di mantenere la calma. La vostra salute è solida grazie a Venere. Siete pronti a lottare per il vostro amore con ardore e determinazione. Se siete liberi professionisti, completate un importante progetto con successo. Otterrete l'approvazione dei vostri clienti e colleghi.

VERGINE Un Plutone benefico promette ottimismo e gioia per la terza decade, ma attenzione alla testardaggine per la seconda decade a causa di Saturno contrario. Continua il momento magico in amore con Marte, Urano e Mercurio che garantiscono amabilità e desiderio di emozionarsi. Urano vi aiuta a gestire gli impegni con brio e allegria, alleggerendo l'atmosfera anche ai colleghi.

BILANCIA Le influenze astrali sono favorevoli grazie a Giove e alla Luna che donano equilibrio e riflessione. Venere vi regala nuove emozioni e possibilità di amore, soprattutto se siete nati in ottobre. Prendete decisioni senza esitazioni. Siate pazienti e costanti, con la Luna positiva potete mostrare anche intraprendenza.

SCORPIONE Un gruppo favorevole di pianeti vi porta verso il successo in diversi settori della vostra vita, nonostante il contrasto di Urano. Per un'intesa completa con il partner, mostrate la vostra profondità emotiva e aggiungete un tocco romantico alla relazione, adattandovi alle esigenze astrali. Evitate di irritare colleghi nervosi, cercando di mantenere la calma anche di fronte alle provocazioni. Buon viso a cattivo gioco è la chiave oggi.

SAGITTARIO L'umore potrebbe essere altalenante oggi e molte iniziative potrebbero non ottenere il successo desiderato. È importante mostrarsi flessibili e aperti ai cambiamenti improvvisi. Grazie a Venere in congiunzione, in particolare per chi è nato a dicembre, si avverte passionalità e gioia nelle emozioni. Questo pianeta vi sprona a vivere i sentimenti con entusiasmo, e se siete single potreste sentirvi particolarmente avventurosi oggi. Se il vostro compleanno cade tra il 2 e il 10 dicembre, avete dalla vostra un alleato importante per la realizzazione professionale: Mercurio. La vostra disciplina e pianificazione vi porteranno a ottenere risultati straordinari nella vostra carriera.

CAPRICORNO Oggi è una giornata favorevole, grazie alla positiva influenza di Saturno e Plutone. La Luna vi conferisce un fascino irresistibile. Mercurio, Sole e Venere vi regalano momenti emozionanti e passionali, soprattutto se appartenete alla prima e seconda decade del segno. Sarete in perfetta sintonia con il partner. La comunicazione è eccellente e la gestione delle risorse impeccabile.

ACQUARIO Situazione celeste con pianeti dissonanti. Umore altalenante e necessità di compromessi familiari e amichevoli. Spirito conciliante e rapida risoluzione dei problemi. Scarsa sintonia iniziale con il partner, ma Venere Giove vi aiuta a razionalizzare e superare malumori, soprattutto se nati tra il 5 e il 13 febbraio. Saturno benefico facilita la risoluzione di dissapori con colleghi. Organizzazione e buon senso vi faranno affrontare gli impegni con successo.

PESCI Oggi, nonostante le tensioni di Venere, Marte vi dona energia positiva per risolvere questioni in sospeso in modo sereno ed equilibrato. La flessibilità sarà la vostra arma vincente, soprattutto per la terza decade. Saturno vi supporta nell'attività concreta e nelle relazioni sociali. L'amore potrebbe essere leggermente problematico all'inizio, ma presto tornerà la gioia di stare insieme. Nel lavoro, affrontate eventuali difficoltà con determinazione e Plutone vi darà il potere di ribaltare la situazione a vostro vantaggio.