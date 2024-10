Oroscopo del 25 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte con una nuova giornata: sarà positiva? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza anche oggi una nuova giornata: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze porteranno svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 25 ottobre.

ARIETE La Luna e Venere portano opportunità inaspettate. In famiglia sarai un mediatore efficace, ottenendo condizioni ottimali e guadagnando stima e autorevolezza. Sorprendi il tuo partner mostrando serietà e consapevolezza, migliorando il rapporto. Porta energia e determinazione nel lavoro, stimolando miglioramenti ed essere un'azione vincente.

TORO La scena astrale è influenzata positivamente da Urano, Plutone e Nettuno, ma potrebbero verificarsi alcune sfide temporanee. I nati in aprile dovrebbero stare attenti a non esagerare in famiglia per evitare incomprensioni. Urano favorisce la sintonia con il partner, portando serenità e soddisfazione. Saturno vi aiuta ad agire con moderazione e intelligenza.

GEMELLI Con un favorevole transito di Giove nel vostro segno, il vostro fascino sarà in primo piano oggi, attirando ammirazione ovunque vi troviate. I single potranno vivere momenti di passione e colpi di fulmine inaspettati. Possibili ritorni di fiamma e nuove emozioni. Vivete l'amore con intensità e romanticismo. Siete in una posizione vantaggiosa sul lavoro, dimostrate la vostra competenza e otterrete grandi successi. Mostratevi sicuri e ambiziosi per raggiungere i vostri obiettivi.

CANCRO Oggi la Luna, vostra alleata, vi regala serenità e la possibilità di prendervi cura dei vostri affetti e rinnovare le amicizie d'infanzia. Sul fronte del benessere, attenzione alla sedentarietà, Plutone vi invita a muovervi di più. Gli amori nati quest'estate sono sottoposti a un esame da Plutone. Giove vi sorride nelle questioni economiche.

LEONE L'autunno si apre con la Luna nel vostro segno, portando vivacità e allegria. Venere vi rende generosi e inclini alla socialità. Se siete nati nella prima e terza decade, dedicatevi con costanza e fedeltà a una nuova relazione, guidati da una forte attrazione. Mantenete un comportamento diplomatico in ufficio, evitando di esporvi troppo.

VERGINE Oggi, i pianeti vi supportano, incluso l'imprevedibile Mercurio, portando apprezzamento e affetto in famiglia. Organizzate feste e gite con entusiasmo, godendo di uscite con amici protette da Marte. Sciogliete dubbi e ritrovate l'armonia grazie a Luna e Marte positivi, con un fascino irresistibile per i nati nella seconda decade.

BILANCIA Venere e Luna indicano un periodo “tutto d'oro” per voi. Bellezza, salute e affetti vi regaleranno conferme inaspettate. Atmosfera di fiducia e gaiezza per i nati dal 25 settembre al 5 ottobre. Possibili novità per i single grazie a Venere benefica. Mercurio favorisce i rapporti professionali, gestite con razionalità i risultati ottenuti. Buon gusto e equilibrio finanziario vi accompagneranno.

SCORPIONE Oggi, Marte, Mercurio e Plutone sono i vostri astri dominanti. La vostra comunicazione è fluida e la creatività esplode, rendendovi personaggi intriganti e ambiti in ogni contesto. Saturno vi porta a cercare un amore sincero e corrisposto, senza complicazioni mentali. Sentite il bisogno di stabilità e condivisione emotiva, cercando la pace che prima sembrava lontana. Dimostrate la vostra generosità aiutando un nuovo collega in difficoltà, guadagnandovi la sua gratitudine e amicizia sincera.

SAGITTARIO Si apre una giornata ancora molto positiva, con Venere e Luna che vi forniscono aiuti da più parti. Luna positiva vi rende più amabili del solito, con una fortunata Venere che accende la passione, soprattutto per chi è nato nella seconda decade. Le nuove storie sono caratterizzate da sintonia e profondità emotiva. Mercurio vi favorisce, soprattutto se siete nati a dicembre, migliorando i rapporti con i colleghi e favoriscono lo scambio di idee e punti di vista nel lavoro.

CAPRICORNO Marte e Mercurio vi daranno la capacità di percepire la realtà con attenzione, aiutandovi ad evitare problemi. Vantaggi nelle amicizie e nelle condivisioni di interessi. Sole e Mercurio favoriscono la dolcezza, sensibilità e affabilità con il partner. Momento coinvolgente per esprimere i sentimenti. Giornata lavorativa soddisfacente, Saturno vi darà supporto. Buona gestione delle risorse, soprattutto per la seconda decade del segno.

ACQUARIO Giornata ideale per nuove avventure e nuovi incontri. Ottimo momento per trovare l'anima gemella e capire cosa realmente vi fa battere il cuore. Possibili incontri significativi per i nati a gennaio. Saturno e Nettuno vi supportano nella valorizzazione delle vostre esperienze lavorative passate. Dimostrate grande competenza e dedizione. La Luna in Leone vi suggerisce cautela nelle decisioni economiche.

PESCI Un bel Mercurio aumenta la vostra gioia di vivere e la spensieratezza. Approfittate di questo momento per prendere decisioni importanti. Marte, Sole e Mercurio sono positivi per voi, con grandi progetti all'orizzonte come convivenze stabili e matrimoni felici. Assecondate gli eventi senza forzare nulla. Mostrate empatia con colleghi meno esperti per risolvere questioni delicate in ufficio. Il potente Nettuno vi aiuta ad essere più empatici.