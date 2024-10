Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 ottobre segno per segno

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata: sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Carichi per vivere anche oggi una nuova giornata: sarà positiva? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 24 ottobre.

ARIETE Oggi il cielo vi offre opportunità di cambiamento, soprattutto grazie a Luna e Venere. Attenti a privilegiare l'eros sul sentimento, potreste trascurare le esigenze emotive del partner. Urano vi prepara una rivincita professionale, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 15 e il 19 aprile. Evitate affari pesanti, Plutone contrario potrebbe rendervi stanchi e poco lucidi.

TORO Prosegue la negatività di Mercurio e del Sole che influenzano il vostro umore, ma Plutone e Nettuno vi regalano creatività e flessibilità. Urano vi protegge in famiglia e negli affetti. Marte e Urano vi supportano, favorendo una fase di serenità nella coppia e condivisione di scelte importanti. Momento di grande efficienza in ufficio, Urano vi premia con successi lavorativi.

GEMELLI Luna e Giove nel segno portano una seconda giovinezza a molti. Simpatia, efficienza e buoni rapporti umani sono alla ribalta. Saturno causa dissonanze solo per i nati nella seconda decade. I single sono favoriti dagli astri, mentre chi è in coppia potrebbe trovarsi in momenti di noia a causa di Venere. Giornata leggera in ufficio, con maggiore entusiasmo per chi è nato in maggio. Attenzione alle spese con Venere contraria.

CANCRO Giornata di fine ottobre con alti e bassi, con Marte in fase positiva per la terza decade. Aumento di vitalità e grinta, connessioni familiari e amichevoli. In amore, riflessioni su relazioni durature, supportate da pianeti. Completate con gioia i compiti in sospeso, con Urano che favorisce la routine lavorativa.

LEONE Spicca un cielo azzurro per voi oggi, con Luna e Venere a favore delle vostre energie e passioni. Brillanti nel sociale e diligenti sul lavoro, potrete approfittare di un momento propizio. La Luna vi regala passione e romanticismo, specialmente per chi è nato nella prima decade. Sentirete il lavoro come una missione da completare con impegno e responsabilità. Gli sforzi saranno ripagati con soddisfazioni professionali.

VERGINE La giornata è costellata da posizioni celesti diverse che non vi faranno annoiare. Sole e Luna vi regalano salute, ma Saturno potrebbe influenzare il vostro umore, soprattutto se appartenete alla seconda decade. Plutone e Urano vi aiutano a comunicare meglio con il partner, soprattutto se appartenete alla terza decade. Con Mercurio nel segno dello Scorpione, potreste reagire duramente alle ingiustizie, soprattutto se festeggiate il compleanno nella seconda decade. Gestite abilmente il denaro.

BILANCIA Mercurio e Venere vi portano fortuna nelle relazioni sociali e nel miglioramento dello stato d'animo. Venere vi riscalda i sensi, favorendo incontri significativi e relazioni appaganti. Mercurio e il Sole vi permettono di lavorare in modo efficiente e senza stancarvi. Siate attenti e parsimoniosi nelle spese.

SCORPIONE Sotto l'influenza di Mercurio, siete energici e determinati. Plutone, Nettuno, Marte, Sole e Venere vi supportano, promuovendo la creatività e la comunicazione. Marte accende la passione, specialmente per la terza decade. Acquisite autorevolezza e preparatevi a successi, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 4 al 12 ottobre. Nelle spese Marte è positivo ma Urano impone prudenza.

SAGITTARIO Venere continua ad influenzare il vostro segno, permettendovi di esprimere al meglio la vostra schiettezza e affidabilità. Fate attenzione al gruppo Giove, Saturno, Nettuno, che potrebbero causare fraintendimenti, specialmente se nati nella seconda e terza decade. Con Mercurio favorevole, avrete un fascino irresistibile e opportunità di nuove avventure amorose. Il Sole vi prepara a importanti cambiamenti nella carriera, soprattutto per la prima decade. Pianeti ostili suggeriscono cautela nelle decisioni finanziarie.

CAPRICORNO Il vostro oroscopo giornaliero vi promette una giornata ricca di energia e creatività. Mercurio vi darà grinta e voglia di affermarvi. Urano e Venere vi renderanno ottimisti ma sempre consapevoli. Saturno e Nettuno vi aiuteranno ad essere sensibili e comprensivi con il partner. La dolcezza e la partecipazione emotiva saranno le vostre armi vincenti. Venere vi renderà amabili e collaborativi in ufficio. Mostrate la vostra passione per la professione e avrete successo.

ACQUARIO Sotto buoni auspici, avrete la libertà di agire, sia nel lavoro che nella sfera privata. Saturno e Nettuno, pianeti guida, promettono realismo e successo professionale, specialmente per chi compie gli anni nella seconda e terza decade. Giove, soprattutto per chi è nato nella terza decade, promette passione e romanticismo. Marte apre la porta a flirt appassionati. Plutone e Nettuno aprono nuove opportunità di successo, dimostrando le vostre abilità e capacità. La Luna vi consiglia cautela nelle decisioni finanziarie, specialmente se siete nati a gennaio.

PESCI Ottimismo e vitalità grazie a Mercurio fino al 2 novembre. Urano spinge all'azione continua. Saturno favorevole per esprimere la comunicazione e l'affetto. Saturno invita alla prudenza, Nettuno favorisce grandi sogni d'amore. Attenzione all'equilibrio emotivo. Il consiglio è di non affrettare i cambiamenti, mantenere rapporti positivi con i superiori.