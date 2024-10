Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 23 ottobre

Al via ecco una nuova giornata: sarà significativa? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE In questa stagione fresca, dedicatevi all'attività fisica all'aperto. Siate prudenti in amore e date il giusto valore alla vostra relazione, mostrando tenerezza e comprensione. Intuite le mosse dei concorrenti e fate scelte mirate per il futuro. Investite i vostri soldi saggiamente.

TORO Oggi, la Luna e Nettuno vi donano energia creativa e geniale, in particolare se appartenete alla terza decade. Potete finalmente aprirvi completamente al vostro partner, superata una fase di stanchezza, grazie a Saturno. Sarete lungimiranti e saprete gestire situazioni complesse in ufficio con facilità, grazie a Nettuno.

GEMELLI Oggi potrete contare sul vostro fascino per migliorare i rapporti familiari, grazie all'armonia di Giove. La Luna vi invierà intuizioni in campo affettivo, mentre Saturno metterà alla prova le unioni fresche, specialmente per chi è nato nella seconda decade. Nel lavoro, il vostro spirito diplomatico sarà apprezzato dai colleghi grazie a Giove. Per quanto riguarda i soldi, resistete alla voglia di spendere troppo e siate più parsimoniosi, consiglia Venere.

CANCRO Oggi il pianeta Marte vi dona la sua grinta e vi illumina il cammino. La Luna vi aiuta a comunicare e a comprendere meglio il vostro partner. Molti pianeti vi assistono nelle vostre attività, offrendovi molte opportunità da cogliere. Oggi è il momento di mettere in pratica un progetto che avete nel cassetto da tempo.

LEONE Sole, Mercurio e Urano influenzano positivamente il vostro segno zodiacale. Venere vi regala bellezza e ammirazione dagli altri, mentre Mercurio vi aiuta a mantenere un ritmo di vita equilibrato. Luna e Venere vi rendono seducenti e pronti per incontri emozionanti. È il momento di uscire dal vostro guscio e dichiarare i vostri sentimenti. Venere vi aiuta a risolvere situazioni complicare e a emergere come leader. Sfruttate al massimo il vostro talento in questo momento.

VERGINE L'oroscopo di oggi mostra una grande lucidità mentale grazie a Mercurio e alla Luna. I rapporti familiari migliorano e si consolida la collaborazione lavorativa. Marte accende la passione per i nati a settembre, invitandoli a ascoltare e coinvolgersi nei desideri del partner, con ricompense affettuose in arrivo. Una configurazione celeste positiva promette successi professionali, spingendovi ad ambire sempre a nuove conquiste. Tenete sotto controllo le finanze.

BILANCIA Grazie al transito di Venere avrete successo nelle vostre iniziative creative. L’autunno, la vostra stagione preferita, vi permette di esprimere tutto il vostro calore umano. Momenti di intesa con la dolce metà vi attendono. Venere positiva vi aiuta a evitare incombenze indesiderate. Seri e disciplinati, sarete abili nel gestire le finanze.

SCORPIONE Siete al centro dell'attenzione oggi, con l'energia positiva della Luna e di Marte. Saturno, Nettuno e Marte promettono generosità e fortuna in amore, anche se potrebbero esserci piccoli intoppi familiari. Mercurio vi aiuterà a risolvere dissapori in ufficio con acume e diplomazia.

SAGITTARIO Mercurio favorevole apporta calore umano e genuinità. Venere in congiunzione vi rende sensibili e teneri, attirate avventure per i single. Coordinazione brillante delle competenze, attenzione a chi cerca di approfittare della vostra disponibilità. Saturno porta fatica ma risoluzione.

CAPRICORNO Il segno è influenzato positivamente da Urano, che ti darà l'energia necessaria per agire. Grazie a Plutone, sei avvolto da un'aura di mistero che potrebbe aiutarti a conquistare il cuore di qualcuno. Venere consiglia di bilanciare determinazione e dolcezza per raggiungere i tuoi obiettivi amorosi. Anche se potresti essere coinvolto in una disputa in ufficio, mantieni la calma. I successi ottenuti sul lavoro ti daranno la motivazione necessaria per continuare a dare il massimo. Sei bravo a risparmiare i tuoi guadagni frutto del tuo duro lavoro.

ACQUARIO Oggi le relazioni familiari e lavorative vi daranno una mano, con suggerimenti da Giove e Venere per decisioni rapide. Mercurio dallo Scorpione potrebbe portare piccoli problemi con fratelli o figli. Giove vi apre il cuore, sorprese romantiche in arrivo. Sopportate i capi con pazienza, tutto si risolverà magicamente. Agite con diplomazia e Saturno vi aiuterà a gestire le finanze con successo.

PESCI La Luna e Marte favoriscono amore, lavoro e denaro. Segui le tue passioni e tieni d'occhio chi condivide i tuoi interessi. La Luna positiva ti aiuta a cogliere le opportunità romantiche. Nettuno ti rende adattabile al cambiamento. La Luna, Marte, Saturno e Plutone ti supportano per completare con successo i tuoi progetti.