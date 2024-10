Oroscopo del 22 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Tutto pronto per una nuova giornata: sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata: sarà ricca di eventi inattesi? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 22 ottobre.

ARIETE Una bella Venere vi riempie di gioia e vitalità. Sarà una giornata discreta, ma potete eccellere in amore, lavoro e tempo libero grazie alla vostra intraprendenza. Plutone vi spinge al rinnovamento e alla sfida in diverse attività. Prevedete anche un viaggio con amici per il vostro benessere. Giove vi permette di cogliere ogni minima esigenza del partner, soprattutto se nati nella terza decade. Nuovi incontri scatenano passione. Siete determinati nel perseguire le vostre ambizioni.

TORO Saturno promette una giornata veloce e attiva, con opportunità sociali. Luna suggerisce moderazione. Siate fiduciosi e calorosi, il partner ricambierà con affetto. Urano offre un weekend romantico. Mercurio e Sole indicano una giornata meno energica, fatica in ufficio per chi è nato ad aprile. Luna, Plutone, Nettuno e Urano portano gratificazioni finanziarie.

GEMELLI Le persone nate nella prima decade dovrebbero evitare le provocazioni. In amore, è il momento di dichiararsi senza timori. Sul lavoro, un collega sarà di grande aiuto, ma attenzione alle complicazioni con i superiori. Per quanto riguarda i soldi, è consigliabile non fare mosse rischiose.

CANCRO La giornata si apre con una nota felice e fortunata, con il Sole che raggiunge Mercurio per favorire netti miglioramenti. Marte, Saturno, Nettuno e Urano vi sostengono, mentre la Luna nel vostro segno vi regala ottimo umore. In amore, mostrate gentilezza verso il partner in un momento di inquietudine. Sul lavoro, evitate pettegolezzi e risolvete diplomaticamente eventuali incomprensioni. Le finanze vedono un miglioramento.

LEONE Oggi potrebbe essere una giornata un po' turbolenta per i nativi del segno del Leone, con il Sole che passa provocando un po' di instabilità nelle relazioni interpersonali. Venere porta fascino e sensibilità per i Leoni nati nella prima decade. Mostrate più attenzione alle esigenze del partner o potreste apparire troppo timidi. Il periodo è favorevole per i Leoni nati nella seconda decade, che potranno integrarsi bene nell'ambiente lavorativo. Evitate rischi in campo economico con il Sole, Mercurio e Urano contrari.

VERGINE Oggi il Sole porta favore e opportunità, soprattutto per chi è nato ad agosto. Mercurio vi aiuta a comunicare con il partner, facilitando la comprensione e l’intimità. Ci potrebbero essere momenti di tensione per alcuni nati nella seconda decade, ma tutto si risolverà. Marte e Mercurio vi aiutano a realizzare progetti di successo. L’affermazione personale è garantita. Ricordatevi di dedicare del tempo al relax per stanchezza accumulata.

BILANCIA Venere e Giove positivi, alimentano ottimismo e vitalità. Sole fortifica il successo professionale, ma non trascurate il benessere. Amore acceso e lavoro promettente, con Mercurio che vi guida nei progetti futuri. Gestite con cura le finanze e investite saggiamente.

SCORPIONE Luna, Saturno e Nettuno sostengono la vostra giornata. Tuttavia, Urano vi rende più riservati nonostante il vulcano interiore. Clima positivo ma necessaria chiarezza nella coppia. Mercurio vi aiuta a risolvere eventuali problemi. Pazienza e attesa portano frutti, con gratificazioni in arrivo. Non tutti i pianeti sono favorevoli finanziariamente.

SAGITTARIO Venere, pianeta benefico per il vostro segno, vi infonde libertà di spirito e sicurezza. Possibili esiti positivi nel settore familiare e lavorativo. Incontri inattesi promettono un felice esito. Energia e slancio caloroso vi guidano verso la felicità sentimentale. Mercurio grintoso vi rende assertivi e competitivi, portandovi verso un miglioramento professionale.

CAPRICORNO La giornata si prospetta molto positiva. Saturno, Mercurio, Marte, Nettuno, Plutone e Urano sono tutti a vostro favore, portandovi successo in ogni settore. Le prospettive sono eccellenti, con un fascino irresistibile. Fate attenzione a non essere capricciosi. Infaticabili e disciplinati, dimostrate di essere i motori dell'attività umana. Un Urano strepitoso aumenta le capacità lavorative.

ACQUARIO Venere vi rende romantici, sognatori e poetici, avrete lievi intoppi familiari superabili. Il Sole vi carica di energia, coinvolgete amici e conviventi nell'avventura. Giove e Sole favoriscono la concordia nelle coppie stabili; iniziate una relazione con passione e dolcezza per grandi soddisfazioni. Ottimi risultati professionali vi motivano a superare momenti di stanchezza.

PESCI Con l'arrivo dell'autunno, l'oroscopo di oggi si presenta come un mix di emozioni contrastanti. Venere potrebbe influenzare l'umore del partner, ma l'armonia arriva grazie a un Urano nel segno. Marte e Urano portano solidarietà e serenità tra colleghi, mentre Venere può creare piccole incomprensioni. Con Marte, Mercurio e il Sole nello Scorpione, le finanze sono favorevoli.