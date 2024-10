Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 ottobre

Al via una nuova giornata: sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata. Sarà piena di novità? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 18 ottobre.

ARIETE L'oroscopo di oggi vi porta buone notizie, con Venere a guidarvi lungo un cammino di energia e decisioni sagge. Il vostro progetto affettivo riceverà un grande impulso dalle posizioni planetarie favorevoli. Approfittate di questo momento per apportare dei cambiamenti positivi e ricercare divertimento insieme al partner. Saturno vi consiglia di collaborare con i colleghi e pianificare il futuro insieme. Lavorare in squadra sarà la chiave per il successo professionale. Con una buona gestione dei vostri soldi, potrete permettervi qualche spesa extra.

TORO La Luna benefica e Plutone vi daranno fiducia e determinazione per affrontare le sfide. Mercurio vi metterà alla prova, ma risolverete facilmente le questioni in sospeso. I single sperimentano il loro fascino in situazioni sociali inattese, soprattutto se nati nella seconda decade. Per raggiungere i vostri obiettivi professionali saranno necessari pazienza e impegno. Mercurio potrebbe rallentare le vostre ambizioni se siete nati a maggio, ma godetevi i piccoli successi che vi avvicinano al successo.

GEMELLI Attraverso l'armoniosa congiunzione di Giove con il vostro segno, il vostro entusiasmo e la voglia di novità sono in primo piano. Potrete contare su una spinta positiva che vi rende agili e entusiasti. Il partner richiede più vicinanza emotiva e voi avrete la possibilità di dimostrarglielo senza incertezze, creando momenti di unione. Il vostro approccio leggero e spigliato vi permette di affrontare un ambiente lavorativo noioso, risolvendo velocemente problemi e distensione tra colleghi. La fortuna vi sorride con la Luna nel segno.

CANCRO Oggi il cielo vi sorride e vi promette una giornata serena, soprattutto in famiglia, che contribuirà alla vostra pace interiore. Continuate a sentire il supporto di Urano e Nettuno, che vi regalano momenti di armonia e soddisfazioni quotidiane. Saturno, Urano e Nettuno vi spingono a rafforzare il legame di coppia e ad agire con risolutezza per soddisfare le esigenze del partner. I single possono vivere momenti intensi ed erotici. Evitate improvvisazioni sul lavoro, Plutone può portare a distrazioni. Con pazienza, completate i compiti che vi mettono sotto pressione.

LEONE L’oroscopo di oggi vi favorisce con il Sole e Giove, portando fortuna alle vostre iniziative. Venere richiederà più presenza in famiglia e attenzione ai ragazzi. In amore, mostrate il vostro stile unico e regale, apprezzato dal partner. Sul lavoro, Venere e Sole promettono successo e autorevolezza, soprattutto per la prima e terza decade. Attenzione alle spese inutili.

VERGINE Oggi l'oroscopo è favorevole per il vostro segno, con influenze positive che vi danno energia e salute. Tuttavia, attenzione ai malanni di stagione per la prima decade. Sia single che in coppia, godete del momento propizio per l'amore, specialmente se nati a inizio e fine segno. Con Mercurio, Luna e Urano favorevoli, sarete tra i più fortunati in amore. Mercurio e Urano promettono successo professionale e introiti consistenti per la seconda e terza decade. Il rapporto con i collaboratori è ottimo, soprattutto se svolgete una professione indipendente.

BILANCIA I moti planetari influenzano il vostro umore con variabilità, ma questa settimana avrete la magia della stagione autunnale a favore. Venere vi regala passione e risoluzione in famiglia e patrimonio, mentre Marte vi mette a dura prova emotiva in amicizia. Giove e Sole vi daranno la tranquillità necessaria per prendere decisioni sagge. Venere accende la vostra passione, soprattutto per i nati nella prima decade della Bilancia. Anche se Plutone non è dalla vostra parte, il Sole vi dà fiducia nel vostro operato, soprattutto per i nati nella terza decade.

SCORPIONE Continuate con successo una fase positiva, grazie al magnifico influsso di Saturno. Mercurio e Nettuno vi stimolano nell'arte e nel divertimento, mentre Plutone vi porta emozioni intense con spettacoli e letture. Siate attenti a non trascurare il partner mentre perseguite i vostri obiettivi personali. La passione sarà scintillante grazie a Mercurio, che vi aiuterà a recuperare la sintonia persa. Mercurio vi consiglia di fare progressi nella vostra carriera. Le vostre ambizioni stanno crescendo grazie all'auspicio di vari pianeti favorevoli.

SAGITTARIO Oggi è una giornata impegnativa per il segno del Sagittario, con Giove maldisposto e Saturno in angolo dissonante. Tuttavia, la vostra freschezza di spirito vi aiuterà a superare le sfide. Venere e Plutone sono favorevoli, ma attenzione a Giove ostile. L'eros potrebbe essere prevalente sul sentimento, ma la vostra generosità compenserà eventuali difficoltà. I single dovrebbero evitare avventure amorose rischiose. È il momento di osare e prendere iniziative importanti. Una Venere favorevole vi sosterrà, soprattutto se appartenete alla prima decade del Sagittario.

CAPRICORNO I pianeti vi assistono in maniera molto favorevole oggi, in particolare Plutone vi supporta in modo concreto per realizzare ogni vostro desiderio. Ottimo momento per consolidare i legami affettivi, soprattutto se siete single o in coppia. Siete pronti a cogliere ogni opportunità grazie all'energia positiva che vi circonda. Colleghi affettuosi e pronti a supportarvi vi renderanno la giornata lavorativa più piacevole.

ACQUARIO Oggi siete favoriti da Giove, Venere e Nettuno, che stimolano intuito e preveggenza. L'entusiasmo contagioso vi porterà successo in amore, lavoro e denaro. Plutone vi regala coraggio e voglia di avventura, facilitando nuove relazioni passionali. Giornata soddisfacente grazie a Venere, Sole e Giove, che agevolano il lavoro e migliorano i rapporti con i superiori. Giove in Gemelli vi porta fortuna.

PESCI La Luna vi ispira con vitalità e creatività. Seguite il flusso degli eventi, Venere vi regala emozioni indimenticabili. Plutone innalza la temperatura erotica, siete nella forma migliore. Urano e Saturno vi donano equilibrio e benessere. Giornata mediamente positiva, difendetevi dai pettegolezzi. Evitate acquisti frivoli.