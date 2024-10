Oroscopo del 17 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte con una nuova giornata: sarà ricca di sorprese? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per l'inizio di una nuova giornata. Sarà ricca di eventi inattesi? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 17 ottobre.

ARIETE L’Ariete brilla per la sua solarità, generosità e sincerità, risolvendo brillantemente situazioni lavorative e finanziarie. Venere vi regala un ottimo stato di salute, supportando il successo in ogni vostra attività, specialmente se appartenete alla terza decade. Sarete ammirati e corteggiati oggi grazie all'influsso positivo di Giove e al vostro bell'aspetto. Se siete alla ricerca dell'amore, sfruttate le numerose occasioni di incontro e seduzione che questa giornata offre. Affrontate la vostra intensa agenda lavorativa con entusiasmo e determinazione.

TORO Navigate su una scia positiva, con Urano e Saturno favorevoli. Nettuno vi supporta nei progetti familiari e patrimoniali, soprattutto per la terza decade. Plutone vi guarda bene se appartenete alla terza decade e vi consiglia di muovervi con cura. Accogliete la persona amata nel vostro mondo con Nettuno positivo. Continuate con impegno la vostra attività, con successo e gratificazioni concrete.

GEMELLI Oggi il vostro segno zodiacale si presenta con un cielo sereno e una carica energetica che vi sosterrà in tutti gli ambiti della vostra vita. La Luna e il Sole sorridono su di voi, portando una vivace ripresa in amore, lavoro e denaro. Il Sole positivo riporterà in voi una bella vivacità erotica. Sia che siate single in cerca di avventure o in coppia, riuscirete a conciliare punti di vista opposti e opinioni diverse. Oggi è il momento di prendervi una pausa e dedicarvi al completo relax.

CANCRO Oggi la vostra sensibilità e intuito vi accompagneranno in una giornata all'insegna del buonumore e dell'affabilità. Nettuno vi spinge a cercare il benessere attraverso viaggi presenti e futuri, che metteranno alla prova il vostro gusto per l'avventura. Dopo una giornata faticosa, trovate conforto nelle braccia del partner. Insieme progettate le vostre vacanze invernali e futuri divertimenti. Giornata molto produttiva, con creatività in fermento per ogni professione. Gli effetti positivi saranno presto palpabili.

LEONE Con l'inizio di questa splendida giornata autunnale, sentirete il desiderio di espandere il vostro circolo sociale e fare nuove conoscenze. Il Sole e Venere vi spingeranno a essere brillanti e spiritosi, anche se Marte potrebbe mettervi alla prova. Dedicate più attenzione al vostro partner, ascoltate attentamente ciò che ha da dirvi. Con Giove a vostro favore, sarete facilitati nella scelta di decisioni importanti per la vostra carriera. Evitate gli affari che sembrano troppo facili e rischiosi.

VERGINE Oggi, con Marte positivo e l'influenza dei pianeti nei segni di Terra, i Vergine godranno di benessere e successi concreti. Concentratevi sull'equilibrio emotivo e l'affetto del partner, soprattutto se nati nelle prime due decadi. I nati nella terza decade godranno di successi sessuali. I più creativi beneficeranno del transito di Urano, con riconoscimenti per le proprie abilità, soprattutto per i nati nella terza decade. Oggi potete lasciarvi andare a qualche spesa imprevista.

BILANCIA Oggi l'astro Venere vi regala equilibrio intimo e benessere, soprattutto se siete nati in settembre. In famiglia potreste affrontare una fase di confronto, cercando soluzioni condivise. Per il vostro benessere, vi consigliamo di dedicarvi alla musica, che vi riempirà l'anima di soddisfazione. Venere vi ispira a superare gli ostacoli con il partner, favorendo la concordia e l'armonia. I single giovanissimi avranno ottime opportunità per nuovi incontri. Un buon rapporto con i superiori vi aiuterà a farvi strada nel campo professionale e a far riconoscere i vostri meriti.

SCORPIONE Con grande creatività, intuito e un pizzico di fantasia, affrontate le incomprensioni familiari con successo. Le difficoltà pratiche esaltano i momenti di trionfo, supportati da Plutone, Nettuno e Saturno. Un mix di pulsioni e sogni anima il vostro cuore, con un’incerta chiave di volta per l’amore. I single sono attratti da più interessi sentimentali, mentre le coppie solide sperimentano una connessione emotiva profonda. Affrontate le difficoltà con ironia e rispetto, soprattutto con capi esigenti.

SAGITTARIO Venere entra nel vostro segno e vi resterà fino all'11 novembre, portando spensieratezza e calore. Il Sole e Mercurio saranno vostri amici, regalando armonia nei rapporti interpersonali e nell'ambiente familiare. Potreste sentirvi incomprese e reagire con aggressività difendendo le vostre posizioni. Venere nel vostro segno favorirà la complicità con il partner, rendendovi più romantici e appassionati. Il Sole vi sosterrà nell'esprimere altruismo e generosità sul lavoro, aiutando i colleghi con disponibilità. La vostra capacità economica sarà favorita dal Sole.

CAPRICORNO Il vostro segno mostra una naturale disposizione al comando, creatività e un bisogno di scaricarsi all'aria aperta. Siate cauti nelle mosse, specialmente se appartenete alla terza decade capricornina. Per le coppie, Saturno e Urano portano una felice comunicazione emotiva e un affiatamento fisico. Per i single, grandi amori in arrivo. Il vostro impegno porta risultati visibili, con stima da colleghi e capi. Saturno e Mercurio vi donano soddisfazioni.

ACQUARIO Leggeri come l'aria grazie all'ingresso di Venere, i nativi di questo segno si sentono più socievoli e aperti alla socializzazione. Nonostante il supporto favorevole dei pianeti, è importante prestare attenzione ai dettagli e non trascurare gli impegni familiari. Segui i suggerimenti degli astri per migliorare la tua vita sentimentale, trovando un equilibrio tra le tue esigenze e quelle del partner. Grazie alla tua lucidità di giudizio, sarai in grado di prendere decisioni sagge e accurate.

PESCI L'oroscopo di oggi vi porta a affrontare il domani con ottimismo, grazie alla felice posizione di Urano. Il legame di coppia vi dona gioia, cercate di mantenerlo speciale. Organizzatevi meglio per evitare caos, Saturno vi aiuterà nella razionalità. Evitate spese eccessive, Urano potrebbe farvi perdere l'oculatezza abituale.