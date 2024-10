Oroscopo del 14 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Nuova settimana al via e nuova giornata pronta a partire: le stelle oggi ti saranno amiche? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata. Sarà ricca di eventi positivi? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 14 ottobre.

ARIETE Scena astrale che favorisce tutte le iniziative, con il rischio di strafare e di superare i limiti. Marte potrebbe darvi una realtà per le vostre ambizioni. Attenzione a non esagerare, specie se avete iniziato una nuova relazione. Nettuno e Saturno vi rendono lucidi, determinati e abili nei rapporti con i collaboratori, soprattutto se festeggiate il compleanno ad aprile. Giove benefico dai Gemelli favorisce le vostre iniziative nel gioco e nel tentare la fortuna. Se siete della terza decade, il signore della buona sorte è con voi.

TORO In autunno sarete energici e pimpanti, con una carica vitale inarrestabile grazie alla collaborazione di Nettuno, pianeta dell'intelligenza. Risolverete con successo controversie patrimoniali, mentre la Luna vi donerà un felice spirito volitivo per occasioni fortunate, specialmente nell'amore. La vostra sensualità accenderà il desiderio negli altri, con colpi di fulmine inaspettati in arrivo per i nati nella terza decade. Plutone vi donerà un fascino irresistibile, perfetto per colpire cuori inespugnabili. Il vostro buon carattere e la cura nei rapporti umani vi faranno apprezzare sul lavoro. Plutone sottolineerà le vostre qualità umane, portando in luce tutti i vostri pregi.

GEMELLI L'oroscopo di oggi rivela un periodo trionfale per voi Bilancia, grazie a Giove nel vostro segno e al Sole che vi illumina. Urano porta nuovi interessi sentimentali per i nati a giugno. Intese rinvigorenti con il partner o incontri promettenti per i single. Passione per i nati nella terza decade. Determinazione e competenza vi apriranno nuove opportunità di successo. Il vostro valore verrà presto riconosciuto dagli altri.

CANCRO La Luna dona un'atmosfera favorevole: i vostri interessi si moltiplicano e il tempo libero si anima di progetti. Il vostro cuore ha bisogno di romanticismo, comunicate con convinzione i vostri sentimenti. Fate attenzione a non esagerare con i vostri superiori, la situazione lavorativa è positiva. Giove vi accompagna, specie se appartenete alla terza decade, sfruttate le opportunità che si presentano.

LEONE Oggi l'oroscopo vi suggerisce di dedicarvi alla famiglia e di mostrare più generosità e accoglienza verso il partner. Giove e il Sole vi invitano a approfondire la vostra connessione con il partner, mentre se siete single potrete godervi piccole avventure. Urano potrebbe portare alla luce la vostra indole prepotente, quindi cercate di collaborare meglio con i colleghi. Urano non vi favorisce temporaneamente, quindi cercate di non fare troppe aspettative riguardo a eventuali opportunità finanziarie.

VERGINE La giornata si prospetta ricca di opportunità per il vostro segno, con Urano che favorisce le vostre iniziative e la vostra capacità di attenzione. Approfittate di momenti di relax con il partner e coltivate l'intimità. Saturno e Nettuno possono ostacolare i cambiamenti desiderati, ma Urano e Plutone vi confermano stima e successo.

BILANCIA Venere vi rende sicuri emotivamente, ma è la vostra forza di carattere a guidarvi. Sole vi dona prontezza e vitalità. Marte aumenta il desiderio, sciogliete le tensioni e vivete le emozioni liberamente. Alcuni ostacoli bloccano le vostre iniziative, siate pazienti in un ambiente competitivo. Sfruttate le opportunità che si presentano e seguite il vostro istinto!

SCORPIONE Una schiera di astri vi sorride, spingendovi verso obiettivi sia reali che ideali. Saturno e Nettuno vi spingono a trasformare la vostra vita in tutti i suoi aspetti, guidandovi verso un'intensa evoluzione personale. Plutone favorisce la passione e il vigore erotico, mentre Con Saturno la vostra competenza verrà riconosciuta e apprezzata dai superiori e dai colleghi in varie occasioni. Urano dissonante dal Toro potrebbe creare temporanee difficoltà finanziarie.

SAGITTARIO I pianeti si allineano, portando energia e positività. Nuove frequentazioni possono portare a un colpo di fulmine, mentre le storie di lungo corso vivranno una fase di tranquillità. Affrontate con razionalità problemi lavorativi, soprattutto se siete liberi professionisti. Il Sole vi favorirà se il vostro compleanno è tra il 13 e il 19 dicembre.

CAPRICORNO Oggi il vostro benessere è legato a nuove conoscenze sociali, ma non dimenticate i doveri familiari. Saturno vi porta verso nuovi interessi culturali e intellettuali. Urano riscalda la vostra vita affettiva, ma fate attenzione a non trascurare chi vi è vicino. Dimostrate di essere guide nel lavoro, senza essere autoritari.

ACQUARIO Oggi, Urano potrebbe causare piccoli problemi di comunicazione, ma la vostra agilità fisica e mentale vi aiuterà a risolverli velocemente. Nettuno favorisce incontri armonici per i single e il Sole vi regala serenità nelle relazioni di coppia. Sole e Mercurio vi conferiranno prestigio e autorevolezza sul lavoro, sfruttate la vostra capacità di teamwork. Nonostante Urano possa risultare ostile, non perdete la determinazione.

PESCI Con lucidità e astuzia, potrete ottenere successo nel lavoro grazie alla Luna in aspetto di congiunzione. Tuttavia, vi attendono alti e bassi emotivi e una leggera disarmonia con l'ambiente. Favoriti incontri profondi e pieni di emozioni, specialmente per i nati nella seconda decade. Plutone vi darà grinta e competenza in ufficio, soprattutto se nati tra il 17 e il 20 marzo.