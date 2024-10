Oroscopo del giorno, le previsioni dell'11 ottobre segno per segno

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata: le stelle saranno dalla tua parte? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Al via c'è una nuova giornata. Sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno in positivo? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo dell'11 ottobre.

ARIETE La vostra generosità sarà supportata da Giove, infondendovi carisma e vitalità. La Luna nel pomeriggio vi donerà lucidità e buon senso in ogni situazione. In sintonia con la vostra anima gemella grazie alla Luna. Apprezzati per l'affidabilità e il senso decisionale, otterrete stima sul lavoro. Nuovi introiti migliorano le vostre finanze.

TORO Un bell’Urano nel vostro segno vi regala un’energia eccezionale. Nettuno vi aiuta ad affrontare i cambiamenti senza stress. Evitate di dare per scontate le delicatezze essenziali in una relazione. Impegnatevi di più per mantenere saldo il rapporto. Nonostante la stanchezza, dimostrate grande capacità risolutiva. La giornata si distingue per la vostra efficacia nel superare le sfide lavorative. Meglio rimandare le decisioni finanziarie importanti.

GEMELLI Oggi la Luna vi dona una straordinaria forza interiore, essenziale per superare le sfide legate a Nettuno ostile, migliorando i rapporti interpersonali. La Luna vi rende simpatici e seducenti, favorisce la passione nelle relazioni di lunga durata e porta conquiste inaspettate per i single nati a maggio. Sole, Luna, Urano e Giove esaltano il vostro carisma e la lucidità mentale, rendendovi operosi e ricettivi alle proposte dei capi.

CANCRO Il Sole vi rende più determinati, con Marte a darvi le opportunità per affrontare le sfide. Venere, Urano e Nettuno vi promettono una giornata appagante se appartenete alla terza decade. Dedicate più tempo alla persona amata per rinsaldare il rapporto. Iniziate la giornata con qualche incombenza in sospeso, ma Venere e Urano vi aiutano a organizzarvi in modo efficiente per completare i compiti.

LEONE Le influenze astrali di Giove e Marte portano ambizione e determinazione, con un avvertimento a non esagerare. Giove favorisce momenti di intesa con il partner o nuove conquiste per i single, soprattutto se nati in agosto. Marte consiglia aggressività e decisione, con opportunità di rinnovamento professionale. Le stelle ti guidano verso affari proficui.

VERGINE Cielo sereno con qualche variabile. Giove, Saturno e Nettuno consigliano prudenza, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Marte favorisce l'eros, con Venere positiva. Buon carattere e ottimismo vi proteggono da provocazioni in ufficio, con Urano favorevole per chi è nato nella terza decade. Plutone vi aiuta a programmare il futuro con pazienza.

BILANCIA Il segno si prepara a una giornata altalenante, con possibili contrasti familiari e intimi. Marte potrebbe creare tensioni, ma il Sole vi fornirà la prospettiva necessaria per organizzare il futuro. Chi è nato nella prima decade potrebbe godere di un aumento di sex appeal e dovrebbe cogliere l'occasione per fare nuove conquiste, supportati dalla Luna. È il momento di osare e affrontare nuove sfide romantiche. In ufficio potrebbero esserci ostacoli da parte dei colleghi, ma la vostra intelligenza vi aiuterà a superarli con successo. Concentratevi sulle vostre finanze e prendete decisioni oculate.

SCORPIONE Iniziate la giornata con energia e vitalità, soprattutto se siete nati nella terza decade. Venere vi regala una maggiore bellezza fisica. Nel privato, Nettuno e Marte vi spingono ad ampliare le vostre conoscenze e a cercare nuove relazioni, soprattutto se siete nati a novembre. Plutone, Marte, Nettuno e Venere sono favorevoli all'avventura amorosa, specialmente per i single. Marte vi offre opportunità uniche in ambito professionale e attivo. Siate pronti ad agire con decisione e determinazione. Buone prospettive finanziarie per tutte e tre le decadi.

SAGITTARIO Giove vi mette i bastoni tra le ruote oggi, rendendovi nervosi e poco inclini ai compromessi, soprattutto se nati nella terza decade. Nettuno può creare tensioni ma la Luna e il Sole vi porteranno serenità in serata. I legami stabili riceveranno nuovi stimoli dalla compagnia di amici sinceri. I single di novembre avranno successo in campo sentimentale ed erotico, se si concederanno a nuove avventure. Saprete mettere insieme le vostre competenze per un grande successo di squadra. Con la Luna favorevole, potete concedervi qualche spesa senza esagerare.

CAPRICORNO Gli astri si schierano oggi a favore dei vostri desideri, suggerendo però di procedere con cautela in alcune questioni importanti. Marte potrebbe ostacolare il vostro cammino, ma Urano vi renderà ottimisti e Plutone creativi. Venus vi dona nuove sfumature sentimentali, portando poesia e lirismo nella vostra relazione. Venere vi invita a osservare attentamente l'ambiente lavorativo e ad ascoltare le opinioni degli altri.

ACQUARIO La Luna nel vostro segno vi aiuta a organizzare una vacanza a costi minimi. Nettuno vi dà energia per prendere decisioni con sicurezza. I single vivono momenti erotici intensi, mentre con il partner c'è intimità romantica. Velocità d'azione e adattabilità vi fanno eccellere in ufficio, sostenendo chi è in difficoltà.

PESCI L'oroscopo di oggi vi vede protagonisti con un Marte potente nel vostro segno, che vi regala vitalità, ottimismo e determinazione, soprattutto se siete nati a marzo. Marte vi spinge ad osare e a mostrare il vostro lato più ardimentoso, favorendo passione e romanticismo. Urano vi dona serenità e armonia sul lavoro, garantendo buoni rapporti con colleghi e superiori. Controllate le vostre emozioni e manterrete il vostro solito buonumore, specialmente se siete nati a marzo.