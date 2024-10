Oroscopo del 9 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Tutto pronto per una nuova giornata. Le stelle ti saranno amiche? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per una nuova giornata! Sarà densa di novità interessanti? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 9 ottobre.

ARIETE Oggi, la Luna e il Sole portano un’energia un po' malinconica, soprattutto nella prima e terza decade. In amore, i single possono trovare l’amore mentre le coppie vivranno momenti di grande intesa grazie a Nettuno. Sul lavoro, è tempo di valutare i successi ottenuti e sfruttare le proprie potenzialità al meglio. Per quanto riguarda il denaro, è importante gestirlo con cautela in questa giornata d’ottobre.

TORO Venere influisce positivamente sul raggiungimento dei vostri obiettivi, dando una spinta iniziale che si trasforma in successo. Urano e Plutone favoriscono incontri e relazioni appassionate. Per i cuori solitari c'è la possibilità di trovare una nuova passione. Plutone vi spinge a non accontentarvi e a raggiungere traguardi importanti. Mantenete l'equilibrio e evitate spese eccessive.

GEMELLI Il vostro umore è alle stelle grazie a Mercurio. Cuori solitari potranno incontrare la persona giusta, mentre le coppie possono godere di una profonda intesa mentale. Il quadro sentimentale promette soddisfazione emotiva. Nonostante Saturno e Nettuno possano farvi sentire poco apprezzati in ufficio, il vostro momento arriverà.

CANCRO Oggi la Luna non vi sostiene, rendendovi più comprensivi verso gli altri, la vostra intuizione straordinaria vi aiuta a prevedere le mosse degli altri. I cambiamenti tanto attesi sono imminenti, grazie alle previsioni di Nettuno favorevole, soprattutto per la terza decade del Cancro. Nel denaro, la Luna non vi favorisce.

LEONE Il Sole e Mercurio portano energia positiva per voi, con la capacità di affrontare le sfide quotidiane con facilità e velocità. Le influenze di Urano possono portare a ostacoli, ma la vostra determinazione vi farà superare ogni difficoltà con successo. Dimostrate il vostro calore umano senza essere troppo invadenti. La vostra efficienza e produttività vi faranno diventare dei favoriti agli occhi dei vostri superiori. Mercurio vi favorisce!

VERGINE Oggi il quadro dei transiti astrologici vi presenta una scena serena e positiva. Luna, Marte, Urano e Plutone sono tutti favorevoli, affiancati da Mercurio e il Sole. Venere, pianeta dell'amore e dell'armonia, vi invita a vivere appieno le emozioni. Dimostrate oggi forza e coraggio nel contesto lavorativo, affrontando le sfide con determinazione. Mantenete il controllo e cogliete le opportunità che si presenteranno.

BILANCIA Il vostro spirito conciliatore sarà di grande aiuto oggi, nonostante la Luna sia contraria dal segno. Fate attenzione ai legami familiari e amichevoli che potrebbero non essere soddisfacenti. Il vostro spirito di libertà potrebbe non essere compreso dal partner, attenzione alla gelosia. Il vostro intuito geniale vi rende vincenti, supportati da Mercurio e grinta vincente.

SCORPIONE Oggi è una giornata positiva per lo Scorpione con Venere in congiunzione nel segno, che porta armonia nelle relazioni sociali e favorisce incontri e feste. Plutone e la Luna portano cambiamenti positivi nelle relazioni affettive, con un aumento dell'energia amorosa e dell'istinto conquistatore. Successo e apprezzamenti vi attendono sul fronte lavorativo, grazie alla vostra rapida ed efficiente esposizione. Sfruttate l'intuito offerto dalla Luna per fare scelte sagge in campo finanziario.

SAGITTARIO Pianificate le prossime mosse con attenzione! Evitate azioni impulsiva e dedicatevi a fare i conti prima di agire. Saturno potrebbe rendere complicata la relazione, tornate a dedicare spazio ai sentimenti. Venere vi aiuta a guadagnare stima in ambito professionale, sfruttate al meglio le opportunità. Siate prudenti nelle finanze, soprattutto se nati a novembre.

CAPRICORNO Oggi la Luna nel vostro segno promette buone vibrazioni planetarie! Venere accentua l'amore per chi è nato a gennaio. L'intesa di coppia si rinnova con Venere, Urano e Plutone. Saturno vi darà resistenza e fiducia per raggiungere obiettivi ambiziosi, soprattutto se nati nella seconda decade. Luna, Plutone, Venere portano fortuna negli investimenti.

ACQUARIO Il duo Venere - Urano continuerà a influenzare la vostra giornata, soprattutto se siete nati nella terza decade. Con il supporto del tris planetario Giove - Mercurio - Sole, sarete in grado di affrontare i cambiamenti con determinazione e positività. Approfittate dell'influenza poetica di Mercurio per lasciarvi andare alle emozioni e ai nuovi incontri. Con Giove, Mercurio, Sole, Plutone e Nettuno a vostro sostegno, potrete dimostrare la vostra capacità di lavorare in team e di conciliare diverse opinioni.

PESCI Sei carico di energia e vitalità oggi, pronto a conquistare il mondo. Venere ti spinge ad arricchire la tua cultura con mostre e spettacoli. Nettuno ti ispira ad attività fisiche. Il tuo look seducente ti porta fortuna. Con Giove ballerino potresti avere qualche problema di sintonia oggi, ma domani tutto sarà più armonioso. Evita scontri grazie al tuo buon carattere e fatti rispettare sul lavoro con autorevolezza. Il tuo modo di gestire il denaro ti porterà discreto successo.