Oroscopo del giorno, le previsioni dell'1 ottobre segno per segno

ARIETE Inaugurate ottobre con la tipica forza di slancio dell'Ariete: pianeti favorevoli vi sostengono, con Saturno e Nettuno a vostro favore. Affrontate i capricci del partner con ironia e condivisione. Giove vi dona carisma e capacità interpretative, specialmente nel campo musicale. Saturno vi rende prudenti se nati nella seconda decade di aprile.

TORO La scena astrologica è positiva con Plutone e Nettuno a sorridervi. La Luna vi mette in contatto con il partner, favorendo scambi di tenerezze e emozioni. Venere e Giove favoriscono le professioni artistiche nel vostro segno. Operazioni finanziarie fruttuose vi aspettano grazie a Urano e Saturno.

GEMELLI Ottobre si apre con una carica positiva. Single o in coppia, potrete vivere emozioni intense e ravvivare legami importanti. La vostra creatività e fantasia vi permetteranno di distinguervi e di raggiungere successo. Questo è il momento perfetto per fare fruttare i vostri risparmi.

CANCRO Sebbene la giornata inizi con qualche tensione astrale, la serata porterà sorprese entusiasmanti. Mercurio, Sole e Plutone creano un'atmosfera di ansia nel settore sentimentale, specialmente per chi ha iniziato una nuova relazione e per i nati a luglio. Mostrate disponibilità all'ascolto e pazientate, presto cambierà. Mettete in campo le vostre capacità sul lavoro, soprattutto se siete nati dal 16 al 22 luglio. La fortuna sarà dalla vostra parte.

LEONE Mercurio vi supporta nella comunicazione e nelle interazioni sociali. Il Sole e Mercurio favoriscono la vostra sfera sentimentale, specie per chi è nato nella seconda decade. Lasciate alle spalle le insicurezze per vivere appieno l'amore. Non lasciatevi sopraffare dall'ansia sul lavoro, tutto si risolverà. Venere sconsiglia rischi finanziari per i nati nella prima e terza decade.

VERGINE Il segno della Vergine può contare su una combinazione astrale favorevole. Con Venere e la Luna nel vostro segno, le emozioni sono intense e appaganti. Le emozioni sono al culmine, con soddisfazioni indimenticabili in amore. È il momento di osare, soprattutto per le donne del segno. La vostra disciplina e impegno vi porteranno al successo. Con Urano in Toro, avete un talento speciale nel gestire il denaro.

BILANCIA Giornata frizzante con Luna armonica e Sole in angolo positivo. Spumeggianti e divertenti grazie a Mercurio. Amore intraprendente, Marte-Plutone promettono sorprese. Talentuosi e creativi nel lavoro, Venere vi ispira. Valutate investimenti con attenzione.

SCORPIONE Ottobre inizia con energia creativa e personale grazie a Venere nel vostro segno. Anche con Urano, potrebbero esserci lievi tensioni familiari, ma non rovinano una giornata positiva. Emozionate il partner con il vostro affetto. Esprimete la vostra creatività artistica nel lavoro. Seguite il vostro istinto per affari promettenti.

SAGITTARIO Vivete l'amore con spensieratezza e razionalità, evitando piccole dispute. Con Giove nel segno, avrete successo grazie alla vostra personalità. Fate attenzione a proposte di guadagno facile, potrebbero portare a rimpianti. Siate cauti con gli affari, soprattutto se nati tra il 2 e il 9 dicembre.

CAPRICORNO Marte porta qualche tensione familiare, ma il tuo carattere conciliante risolverà tutto. In amore, Venere vi favorisce e Saturno stabilizza le unioni. Con attenzione, potrai investire denaro con successo.

ACQUARIO Mercurio positivo che vi dona allegria e spensieratezza. Alcuni pianeti lontani come Urano continuano a influenzarvi in modo discreto. Grazie alla posizione di Mercurio, l'amore è esaltato, sia per i single che per le coppie. Un incontro casuale potrebbe cambiarvi la vita, soprattutto per chi è nato a febbraio. La vostra versatilità vi rende adatti a qualsiasi professione. Evitate affari che sembrano vantaggiosi.

PESCI Iniziate il mese con una crescita gloriosa grazie all'ausilio favorevole di Venere, Marte, Plutone e Urano. Nonostante le influenze negative della Luna e Giove, godete dei favori planetari per incontri sentimentali appassionati e soddisfacenti. Sfruttate la vostra grinta per emergere sul lavoro.