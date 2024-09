Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 settembre segno per segno

Al via ecco una nuova giornata. Oggi gli astri saranno dalla tua parte? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per una nuova giornata: sarà entusiasmante? Lavoro, amore e finanze promettono buone nuove? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 26 settembre.

ARIETE Giove favorisce nuove conoscenze e relazioni familiari. Marte chiede razionalità, soprattutto per i nati ad aprile. Consigli utili potrebbero arrivare da una figura autorevole. Giove porta libertà per la terza decade; l’altruismo è fondamentale. Espansione e conferme positive, con Saturno che favorisce le professioni libere. Buone notizie economiche in arrivo, con Urano che suggerisce investimenti.

TORO Nettuno e Plutone a sostegno della creatività. Mettete in gioco le vostre idee e godetevi i successi. In amore, i partner si sentiranno appagati e i single avranno opportunità romantiche. Attenzione a progetti di lavoro che potrebbero non essere vantaggiosi. La Luna offre buone indicazioni per le finanze, rendendo questo un periodo fruttuoso.

GEMELLI Con il Sole, la Luna e Giove favorevoli, il giorno promette energia e vitalità. Ottime performance per chi fa sport e, in amore, la Luna favorisce sentimenti profondi. Se siete liberi professionisti, oggi sarà produttivo e apprezzato. In ambito economico, tuttavia, è consigliabile prudenza negli investimenti.

CANCRO Il Sole vi invita a riflettere sui vostri obiettivi. Nettuno può aiutarvi a trovare la strada giusta. L’amore è vivace, ma Marte invita a vivere con passione e razionalità. In ambito lavorativo, evitate di forzare situazioni difficili. Sul fronte economico, è meglio non tentare la fortuna oggi.

LEONE Giornata altalenante: controllate l’aggressività e mantenete l'equilibrio. Anche se ci sono tensioni, il Sole e Giove vi sosterranno. In amore, i single godranno di momenti intensi, mentre chi è in coppia cerca intimità. Sul lavoro, il vostro impegno sarà notato. Attenzione alle spese impulsive.

VERGINE Urano porta ottimismo e voglia di socializzare. Il periodo è sereno e propizio. In amore, è tempo di recuperare l’intimità e ascoltare le emozioni del partner. Lavorativamente siete pronti a lanciare progetti ambiziosi. Mercurio favorisce la gestione economica, specialmente per chi lavora con beni familiari.

BILANCIA Il Sole in Bilancia porta fortuna, specialmente in ambito associativo. L’amore è stimolato da Venere, favorendo legami concreti. I single potrebbero incontrare qualcuno di interessante. A livello lavorativo, risolvete complicazioni e proponete nuove idee. In economia, attenzione a non essere impulsivi.

SCORPIONE Settembre vi regala energia e opportunità di affermazione. Venere chiarisce l’orizzonte affettivo, creando incontri favorevoli. Sul lavoro affrontate i problemi di comunicazione con calma. Economicamente, vi organizzate per trovare soluzioni convenienti.

SAGITTARIO Il Sole vi sostiene, ma Saturno presenta sfide. Con impegno, raccoglierete i frutti del lavoro passato. In amore, cogliete l’attimo per seguire il cuore. Venere valorizza le vostre qualità al lavoro, mentre Plutone stabilizza le finanze, offrendo opportunità di investimento.

CAPRICORNO Urano e Saturno vi danno sicurezza in situazioni difficili. Venere vi guida nella scelta dei partner e nelle decisioni importanti. L’attività fisica è consigliata per mantenere la forma. In amore, ascoltate le esigenze del partner. Lavorativamente nuovi percorsi si aprono, ma evitate investimenti avventati.

ACQUARIO Giornata di alti e bassi: affrontate le sfide con umorismo e determinazione. Riconciliatevi con la famiglia. La grinta di Sole e Mercurio vi aiuterà a migliorare le relazioni domestiche. In amore, impegnatevi per far funzionare la relazione. Sul lavoro, attenzione alle comunicazioni. Le finanze richiedono cautela, specialmente con le richieste dei figli.

PESCI Venere e Marte favorevoli vi rendono ambiziosi ma anche un po' prepotenti. È il momento di riportare dolcezza nelle relazioni. In amore, Venere offre momenti di intensa connessione. Al lavoro, la simpatia dei colleghi facilita la giornata. Sul fronte economico, fate attenzione e valutate bene le opportunità.