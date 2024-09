Oroscopo del 24 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Tutto pronto per una nuova giornata. Oggi le stelle ti sorrideranno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Carichi per una nuova giornata: sarà ricca di eventi inattesi? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 24 settembre.

ARIETE La giornata promette buoni influssi di Giove. I rapporti d’amore sono favorevoli, soprattutto per i single. Abbandonatevi agli abbracci e ai sentimenti, soprattutto se appartenete alla terza decade. Valutate con attenzione le opportunità offerte. Nettuno vi guiderà verso la direzione giusta, soprattutto se siete della terza decade. Attenzione a gestire il denaro con equilibrio, evitando rischi.

TORO Oggi, Nettuno e Saturno influenzano il segno, spingendovi a gestire con successo varie attività. L'amore sarà dominato dalla passione, soprattutto per i Tori della terza decade, con successi erotici per i single e passionalità esaltante per le coppie. Sul lavoro, mostrerete competenza e dedizione, ottenendo presto i riconoscimenti che meritate. Riguardo al denaro, la vostra attitudine al risparmio si rivelerà vantaggiosa, gestendo le risorse con attenzione e operosità.

GEMELLI Oggi, con Luna e Giove nel vostro segno, vi attendono riconoscimenti familiari ed opportunità grazie ai transiti di metà settembre. Piccoli contrasti con il partner potrebbero manifestarsi, ma il Sole promette armonia e passione. Il Sole vi porta successo e crescita professionale, costruendo una carriera luminosa. Sarà una giornata favorevole per investimenti redditizi e gestione oculata delle finanze.

CANCRO Venere vi porta sollievo e armonia. Emozioni e romanticismo animano la vostra giornata, con Venere e la Luna che vi supportano. Urano vi rende efficienti e determinati, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 14 e il 19 luglio. I vostri superiori apprezzano il vostro impegno. Saturno vi incoraggia a essere prudenti e a investire saggiamente, evitando rischi e speculazioni. La gestione finanziaria sarà accurata e oculata.

LEONE Oggi, nel vostro segno zodiacale, la posizione dei pianeti è favorevole, con il Sole che vi dona energia positiva. Siete concilianti e affettuosi con il partner, grazie a Giove. Spirito competitivo stimolato da una situazione intrigante in ufficio. Dovrete fare fronte a una spesa imprevista, ma vi dimostrerete misurati e prudenti. In generale, la giornata promette buone vibrazioni astrali e opportunità da non sottovalutare.

VERGINE Oggi il vostro oroscopo indica un periodo complicato, influenzato negativamente da Saturno e Nettuno, ma con l'appoggio positivo di Mercurio in congiunzione nel vostro segno. Attenzione alle reazioni imprevedibili del partner sotto l'influenza di Nettuno. Plutone e Urano vi sosterranno in ogni situazione. Le preoccupazioni lavorative saranno facilmente superate. Mercurio in congiunzione favorisce le gestioni finanziarie per coloro nati nella terza decade. Grazie alla vostra saggezza, potrete gestire una somma di denaro in arrivo.

BILANCIA Oggi, l'energia dei pianeti vi renderà attivi e avventurosi, pronti a guidare il divertimento con spensieratezza. L'amore vi sorride, con possibilità di flirt e nuovi incontri stimolanti. Sul lavoro, riflettete su strategie vincenti grazie alla lucidità di Mercurio. Per quanto riguarda i soldi, sarete capaci di individuare buone opportunità di investimento. Mantenete la fiducia, il successo arriverà.

SCORPIONE L'oroscopo di oggi prevede un evento di grande importanza. Salute, benessere e affetti saranno al centro della vostra vita, mentre Marte vi farà scoprire il valore terapeutico della cultura. Con Venere nel vostro segno, sentirete un grande desiderio di amare. Sarà importante dedicarvi completamente alla persona amata, soprattutto se vive un momento di stanchezza. Grazie alla vostra lungimiranza, riuscirete a pianificare il vostro futuro lavorativo in modo intelligente. Ricordate che il vero successo finanziario viene dalla pianificazione e dall'intelligenza nell'investire.

SAGITTARIO Il Sole rende le vostre storie ancora più appassionanti. Sarà una giornata di seduzione e passione, soprattutto per chi festeggia il compleanno tra il 30 novembre e il 7 dicembre. Plutone vi invita a lavorare su una collaborazione importante che potrebbe portare a ottimi risultati. Mantenete la calma e usate le vostre strategie con intelligenza. È il momento di gestire al meglio i vostri risparmi. Chiedete consiglio a una persona di fiducia per fare investimenti o risparmiare in modo sicuro.

CAPRICORNO La giornata si apre con l'influenza positiva di Venere e Mercurio. Venere porta romanticismo e sensibilità, ma attenzione a flirt superficiali. Marte porta sfide, ma nuove opportunità si presentano. Mercurio e Urano vi supportano per investimenti prudenti e decisioni finanziarie sagge. Sfruttate il vostro spirito determinato e realistico per ottenere successo.

ACQUARIO La partecipazione vitale e comunicativa con gli amici è spigliata, colorando la vita sociale di nuove relazioni interessanti. Giornata frizzante settembrina, favorevoli per concedervi romantiche evasioni se siete single. Il fascino si fa intrigante grazie a Sole e Giove. Nervosismo dopo l'ufficio? Liberatelo con divertimenti ed evasioni, lasciando da parte le preoccupazioni lavorative. Attenzione a non essere distratti da Venere e Urano sulle questioni economiche, evitate spese non programmate.

PESCI Venere vi rende magnetici e affascinanti, soprattutto se nati nella prima decade. Marte vi regala determinazione se appartenete alla seconda decade, mentre Nettuno vi apre ad esperienze culturali se nati nella terza decade. Grande fortuna per i nati nella terza decade, sia per chi è single sia per chi è in coppia. Giornata di miglioramenti e successi, soprattutto per chi lavora in proprio. Plutone e Urano favoriscono investimenti redditizi, realizzate i vostri progetti finanziari.