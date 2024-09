Un nuovo lunedì in calendario significa l'inizio di una nuova settimana: sarà piena di soddisfazioni per te ed il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky

Puntuale, ecco giunto un nuovo lunedì che dà il via a una nuova settimana. Sarà condita da novità inattese? Lavoro, soldi e amore ti saranno favorevoli? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 23 al 29 settembre.

Le previsioni astrali di questa settimana preannunciano importanti cambiamenti che influenzeranno le vostre azioni e reazioni nei prossimi giorni. Potreste sperimentare un cambiamento repentino di umore, diventando più suscettibili e impazienti. Fate attenzione a non prendere decisioni affrettate e a gestire le tensioni. L'attenzione sarà maggiore tra mercoledì e sabato.



In arrivo una settimana carica di energia e grinta! Approfittatene per dedicarvi al quotidiano con soddisfazione. Potete dare il via a nuove attività fisiche o progetti di ristrutturazione. Siate determinati e coraggiosi nell'esprimere i vostri sentimenti. Nel lavoro, fate attenzione agli errori di distrazione, meglio mettere nero su bianco le cose importanti. Controllate le spese e rispettate il budget, privilegiando la qualità. Evitate gli acquisti impulsivi e stabilite un tetto massimo da non superare.



Una fase ricca di emozioni positive, benessere e fortuna vi attende. Momento magico per il cuore! Anche i più scettici potrebbero vivere romance inaspettate.

Possibilità di novità e cambiamenti in arrivo al lavoro. Siate pronti a cogliere al volo le opportunità che si presenteranno per migliorare la vostra situazione professionale.

Periodo favorevole per questioni finanziarie. Potreste vedere un miglioramento nella vostra situazione economica o fare investimenti redditizi.



Una settimana di energia e vitalità in arrivo, ma state attenti alle parole giovedì e venerdì. Amore intenso ma confuso, meglio rimanere nel presente. Progetti lavorativi in evoluzione, fiducia e competenza vi porteranno successo. Pianificazione finanziaria favorita per investimenti futuri.



Questa settimana inizierà con emozioni positive e determinazione, ideale per pianificare le attività quotidiane e godersi qualche momento di svago con nuovi amici. Attenzione agli imprevisti nel weekend, riflettete prima di agire per trovare la soluzione migliore. In amore, cielo favorevole ai sentimenti profondi, possibile fase di fascino. Sul lavoro, pronti e grintosi, potrebbe aprirsi una nuova opportunità. Finanziariamente, cercate il vero tesoro con prudenza.



Questa settimana inizierete tesi ma concluderete sorridenti e allegri grazie al cielo che promette energia e grinta. Rivestite un ruolo fondamentale nell'immaginazione per chiudere conti con le difficoltà e progettare il futuro. In amore, recupero di fiducia e passione. Lavoro in fase di riorientamento, attenzione alle proprie volontà e nuovi investimenti finanziari in vista.