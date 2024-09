Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 settembre segno per segno

Si comincia la nuova settimana con una nuova giornata. Oggi le stelle ti saranno amiche? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE Oggi Luna e Giove sono i vostri protettori celesti, garantendo stabilità e progresso. Saturno vi regala armonia negli affetti, mentre Urano vi dà forza fisica. Giove porta passione e Saturno armonia con il partner. I single saranno colpiti dall'atmosfera romantica di fine estate. Nonostante una giornata assonnata in ufficio, pianificate con cura il futuro. La Luna vi distrae, ma siete concentrati sull'organizzazione. Evitate speculazioni rischiose e concentratevi sull'organizzazione finanziaria.

TORO I moti celesti di oggi promettono momenti di armonia e serenità per il vostro segno. Urano vi spinge alla socializzazione, pur mantenendo un desiderio di solitudine per riflettere. Approfittate dei piaceri della vita, inclusi quelli gastronomici e culturali. Chi festeggia il compleanno ad aprile avrà un approccio più spensierato all'amore. Gli insegnanti avranno successo grazie all'energia positiva di Marte. La terza decade taurina potrebbe essere interessata da piccoli imprevisti finanziari come multe e tasse inattese. Assicuratevi di gestire i vostri soldi con attenzione.

GEMELLI Oggi, a causa di Saturno imbronciato, potreste sentire una certa tensione, ma la combinazione positiva di Luna, Giove e Venere vi aiuta a trovare la pace. Gli astri vi regalano alti e bassi emozionanti. Venere vi ispira a coltivare il romanticismo e a vivere momenti di tenerezza con il partner. Concentratevi su una sfida professionale impegnativa e troverete la soluzione. Con Giove dalla vostra parte, potreste avere una sorpresa finanziaria inaspettata.

CANCRO Oggi il vostro oroscopo mostra una configurazione benefica, con influenze positive da parte di Urano, Saturno e Nettuno. Tuttavia, alcuni pianeti potrebbero creare qualche difficoltà. Ccon Venere e Plutone dissonanti, adottate una tattica di seduzione semi-passiva per evitare incomprensioni. Ottimi risultati vi attendono, pronti a scalare vette insuperabili nel lavoro. Tenete un occhio attento alle spese, evitando shopping impulsivo.

LEONE Venere favorisce i nati nella terza decade, portando armonia sociale e familiare. Ricompense attese presto arriveranno confermando il vostro impegno. Lungo viaggio con la persona amata porta felicità. Giove favorevole per la terza decade porta armonia lavorativa. Urano vi spinge verso oggetti lussuosi, ma attenzione a non esagerare, specialmente i nati ad agosto.

VERGINE Con un bel Plutone a sostegno nella terza decade, mostrerete il vostro affetto in famiglia. Settembre presenta qualche contrattempo in casa a causa di Saturno. Potreste avvertire una momentanea insoddisfazione nella coppia, ma il vostro slancio caloroso compenserà alcune mancanze emotive. Urano vi sostiene, soprattutto se nati nella terza decade. La vostra prudenza economica è insuperabile. Riflettete bene prima di effettuare una spesa impulsiva.

BILANCIA Oggi la vostra vita sociale è in crescita, con influssi positivi che vi promettono successi mondani. Aprite il cuore e dedicatevi alle relazioni. Possibilità di nuovi amori appassionati. Venere vi aiuta a trovare accordi geniali nel lavoro. Il vostro talento per costruire ponti tra le persone sarà un vantaggio. Diversificate gli investimenti per ridurre i rischi. Se nati nella terza decade, avete la capacità di gestire le risorse con attenzione.

SCORPIONE Plutone favorisce una bella alchimia di coppia, specialmente per i nati dal 17 al 20 novembre. La fatica porta soddisfazione, abbiate pazienza e fiducia nei tempi lunghi. Saturno vi dona costanza per riconoscere i vostri meriti nel lavoro. Evitate speculazioni facili, mostrate abilità nel gestire il denaro e trasformare i guadagni in ricchezza.

SAGITTARIO Con Venere il quadro astrale è positivo e armonico. Un clima di equilibrio e fiducia vi circonda, favorendo l'espressione dei sentimenti. Venere e Plutone vi promettono una giornata armoniosa in ambito amoroso. Continuate a segnare punti in ufficio e è il momento di programmare delle meritate ferie. Ottimo momento per aumentare i guadagni e capitalizzarli con successo grazie al fiuto di Venere.

CAPRICORNO Marte stimola grinta e intelligenza per superare gli ostacoli con calma e valutazione accurata, specie per chi festeggia nella seconda decade. Momento di lasciarsi andare alle emozioni, soprattutto per la prima decade. Nettuno favorisce la compenetrazione emotiva e la tenerezza. Saturno e Urano portano successi professionali strepitosi, specie per chi ha un’attività indipendente. Piccole spese folli sostenibili, soprattutto per chi è nato nella terza decade.

ACQUARIO Con Giove favorevole il cielo si apre per voi. Venere vi aiuta a fare nuove conoscenze, con possibilità di trovare l'anima gemella se siete nati a febbraio. Urano richiede disciplina, ma dimostrate competenza e efficienza. Attenzione a non fare errori in ufficio. Risolvete una questione economica rimasta in sospeso, con ottima possibilità di successo. Un buonumore contagioso vi accompagna in questa giornata.

PESCI L'oroscopo di oggi prevede una giornata positiva. In amore, seguite i suggerimenti di Marte per vivere momenti di intensità emotiva con il partner. Sul fronte lavorativo, la creatività sarà stimolata e potrete vedere lontano grazie a Nettuno. Per quanto riguarda il denaro, con Marte, Saturno e Nettuno dalla vostra parte, potreste essere fortunati in affari.