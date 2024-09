Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 20 settembre

Tutto pronto per una nuova giornata! Oggi gli astri saranno favorevoli? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Al via c'è una nuova giornata: sarà memorabile? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte speciali? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 20 settembre.

ARIETE Oggi Saturno vi renderà più sensibili e attenti, ma anche più severi e formali. Urano vi porterà sorprendenti opportunità in tutti i settori. I pianeti affettivi vi spingono ad essere più disponibili e adattabili al partner, rompendo le timidezze. Per i single della seconda decade, Venere apre a flirt piccanti. Giove e Saturno vi favoriscono sul lavoro, siete flessibili e autocritici. Anche se avete successo, potreste rimanere insoddisfatti.

TORO Marte, Sole, Plutone e Urano vi danno la carica per organizzare al meglio le vostre attività. Seri e precisi, potete esprimere il vostro carattere ordinato e perfezionista. Buoni aspetti planetari favoriscono l'espressione dei sentimenti e le conquiste amorose. Ponete obiettivi prestigiosi, ma saggi le vostre capacità prima di lanciarvi in nuove imprese.

GEMELLI Oggi il vostro segno zodiacale viene influenzato positivamente da Giove e Marte, che vi rendono particolarmente sensibili e aperti a nuove relazioni. In famiglia sarà necessaria un'attenzione maggiore, mentre nel lavoro sarete tenaci nonostante qualche ostacolo. Per quanto riguarda l'amore, Venere vi renderà irresistibili. In ufficio, la vostra gentilezza vi distinguerà nonostante qualche tensione con colleghi prepotenti.

CANCRO Oggi, sotto l'influenza positiva di Giove e Marte, il vostro segno si avvicina con sensibilità e idealismo alle relazioni. Venere vi infonde passione e sensualità, mentre la vostra comunicazione vi rende affascinanti e irresistibili. Nonostante qualche ostacolo in ufficio, la vostra gentilezza vi permette di gestire le situazioni con diplomazia. Saturno e Mercurio vi spingono a essere più attenti e organizzati nelle finanze.

LEONE Sotto l'influenza di Mercurio la lucidità mentale aumenta, così come il senso dell'umorismo. La passione vi spinge a lasciare il passato alle spalle, specialmente se nati nell'ultima decade. Grazie all'azione di Urano, Marte e Nettuno, potete aiutare i colleghi in difficoltà con altruismo, soprattutto se nati a luglio.

VERGINE Siete pronti a vivere una giornata all'insegna del successo grazie alle influenze benefiche di pianeti come Sole, Venere, Urano, Marte e Plutone. Plutone, Marte e Urano vi sostengono in un momento di forza seduttiva. Lavorate bene in team e riceverete apprezzamenti e fiducia dai vostri colleghi, che noteranno il vostro impegno. Saturno vi invita a essere prudenti e vigili con le finanze.

BILANCIA L'oroscopo di oggi promette grandi soddisfazioni personali e sociali grazie all'alleanza tra Venere e Giove che vi donano ottimismo e fiducia nel futuro. Mostrate il vostro lato emotivo e tenero al partner, mantenendo fede ai sentimenti veri. Venere vi favorisce con una dolce congiunzione, garantendo stabilità emotiva e umore positivo. Attenzione alle ambizioni professionali, evitate passi troppo audaci. La Luna vi invita a tenere sotto controllo la situazione finanziaria.

SCORPIONE Quadro astrale positivo, con Marte, Nettuno e Plutone favorevoli. Nell'amore, i single potranno godere di successi seduttivi, soprattutto se nati nella prima decade. I sentimenti veri saranno apprezzati grazie a Mercurio. Sul lavoro, Plutone vi aiuterà a gestire bene le pressioni. Su lavori e progetti, pianificate con attenzione per superare rallentamenti.

SAGITTARIO I pianeti favorevoli rendono luminoso il vostro percorso. Luna e Venere portano amabilità e tatto, aiutandovi a superare ostacoli. La presenza di Venere stimola il senso dell'umorismo e favorisce nuove amicizie. Una comunicazione chiara con il partner rafforza il legame. Venere vi conferisce autorevolezza e sicurezza sul lavoro.

CAPRICORNO La posizione lunare vi sostiene fino alla sera, con quasi tutti i pianeti favorevoli tranne Marte, il quale potrebbe portare preoccupazioni legate alla famiglia. Un intenso Plutone accresce il desiderio di trascorrere momenti romantici con il partner, favoriti anche dal Sole. Evitate avventure rischiose se appartenete alla prima decade. Manifestate slancio e entusiasmo nel lavoro, con Urano favorevole. Siate produttivi e desiderosi di ottenere riconoscimenti professionali. Evitate distrazioni che potrebbero causare problemi finanziari.

ACQUARIO Il transito di Marte vi rende più dolci e vulnerabili con il partner, esprimendo sentimenti nascosti con fervore. I pianeti vi favoriscono in trattative cruciali, dimostrando forza e determinazione nel raggiungere successi inaspettati.

PESCI Oggi è una giornata con alti e bassi di tono e umore, dovuti alla posizione sfavorevole della Luna. Urano favorisce la sfera emotiva, con romanticismo alle stelle per le coppie e incontri coinvolgenti per i single. L'ispirazione di Nettuno porterà la vostra creatività nel lavoro, con ricompense morali ed economiche, soprattutto per chi è nato nella terza decade del segno. Con Mercurio e il Sole in opposizione, fate attenzione alla gestione delle finanze.