Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 settembre segno per segno

Al via una nuova settimana ed anche una nuova giornata! Oggi gli astri saranno benevoli? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Si parte, carichi, per una nuova giornata: sarà da segnare sul calendario? Lavoro, amore e finanze riserveranno gioie inaspettate? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 16 settembre.

ARIETE Giove vi dona espansività e leggerezza, mantenendo il controllo delle situazioni serie. Plutone e Marte portano sfide, ma il selfcontrol vi aiuta. In amore, momento favorevole per lanciarsi e osare. Lavoro con progetti ambiziosi. Le finanze sono viste come strumento per godersi la vita.

TORO Oggi il cielo vi supporta ad essere più autentici e aperti mentalmente, specie se nati nella terza decade. In amore, comunicate con empatia e comprensione, sul lavoro evidenziate capacità eccezionali. Sarà una giornata dinamica e con possibilità di successo finanziario.

GEMELLI Giove porta ottimismo e fortuna, specie per i nati nella terza decade. In famiglia siete un punto di riferimento. Amore con Venere-Marte unisce, lavoro attivo con maggiore necessità di risparmiare. Sicuri e positivi, affrontate la vita con amore e determinazione.

CANCRO Mercurio apre una giornata positiva per voi, con carisma e fascino dalla vostra parte. Incontrerete ostacoli, ma li affronterete con filosofia. In amore, possibilità di avventure coinvolgenti per i single e momenti di intimità per le coppie. Lavoro costante e prudente gestione delle finanze.

LEONE Una giornata mediamente positiva, con Venere e Sole favorevoli. Rapporti amichevoli gratificati da successi personali. Amore coinvolgente grazie a Venere e Giove. Al lavoro sarete stimati e ammirati nel settore professionale. Prudenza nelle spese consigliata da Mercurio.

VERGINE Esclusivo compleanno per Vergini della terza e seconda decade, con Sole, Plutone e Mercurio a supporto. Intuizioni e attenzione sono i vostri punti forti, con Urano che ravviva la vita familiare. Amore coinvolgente e lavoro impegnativo vi aspettano, con prudenza nelle finanze.

BILANCIA Venere porta ottimismo e in alcuni casi euforia, Plutone porta agitazione familiare. Favoriti compleanni dal 28 settembre al 7 ottobre. Atmosfera frizzante in amore, capacità di ascolto. Successo nel lavoro con intelligenza. Attenzione alle finanze: evitate acquisti impulsivi.

SCORPIONE La vostra gentilezza vi protegge dagli imprevisti. Con il Sole in Vergine evitate sforzi e mantenete il profilo basso. Nel lavoro, pianificate con lungimiranza e beneficiate della comunicazione sincera in amore. Attenzione alle spese con Urano ostile.

SAGITTARIO Pianeti come Venere e Plutone portano positività. Fate pause dai troppi impegni per recuperare il benessere con film o libri. Grandi successi in amore per single e coppie. Competete con serenità e gentilezza nel lavoro. Situazione finanziaria stabile.

CAPRICORNO Giornata di decisioni importanti, attenzione alle relazioni familiari e amiche. Plutone, Urano e Mercurio portano opportunità e creatività. Buon momento per l'amore, lavoro efficiente e spese moderate.

ACQUARIO Segno fortunato con Venere e Luna favorevoli. Amori duraturi trionfano, lavoro apprezzato grazie a Giove. Buone opportunità finanziarie in vista, fidatevi del vostro intuito.

PESCI Siete supportati dai pianeti empatici e ambiziosi come Luna, Urano e Plutone. Attenzione alle pretese e alle limitazioni. Nettuno vi aiuta con nuovi progetti. In amore, emergono passioni erotiche, con possibilità di incontri significativi. Sul lavoro, abilità comunicative. Finanze gestite con prudenza.