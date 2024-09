Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 13 settembre

Si parte con una nuova giornata! Oggi le stelle ti saranno amiche? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata: sarà positiva? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 13 settembre.

ARIETE Giornata settembrina in buona posizione per voi dell'Ariete, con prontezza mentale e capacità organizzative. In famiglia sensibili e attenti, con un intervento provvidenziale di parenti. Amore in crescita e lavoro flessibile ma attenzione alle dissonanze con colleghi.

TORO Oggi positiva collaborazione di pianeti per la forma fisica; evitate polemiche e concentratevi sul sereno ambiente familiare. Saturno favorisce la stabilità amorosa, mentre Urano porta sorprese positive per i nati nella terza decade. Organizzazione e soddisfazione nel lavoro ma attenzione alle spese superflue.

GEMELLI Profilo astrologico positivo grazie a Marte che vi porta sollievo dai problemi pratici eliminando nervosismi. Brillate con soluzioni geniali. Adattabilità e fantasia vi daranno vantaggio. Momenti di relax consigliati. In amore attenzione e reciproca comprensione. Nel lavoro, importanti cambiamenti in arrivo. Evitare rischi finanziari.

CANCRO Transito planetario soddisfacente oggi per il Cancro. Venere porta solo lievi disturbi, mentre Marte nel segno promette serenità familiare. Sogni rivelatori e successi lavorativi in arrivo, attenzione all'amore e alle finanze.

LEONE Oggi giornata equilibrata con Venere e Giove a favore, ma Marte può rendervi un po' capricciosi. Per i Leoni nati nell'ultima decade, prudenza con Urano. In amore, passione per i single e romanticismo per i più giovani. Sul lavoro, evitate posizioni estreme per evitare tensioni. Venere favorevole nelle finanze.

VERGINE Venere apporta armonia e fascino per la seconda e terza decade. Marte, Urano e Plutone promettono un appeal sessuale intenso per chi è nato tra il 25 agosto e il 3 settembre. Saturno porta smobilitazione lavorativa per la seconda decade, ma Luna e Urano donano spensieratezza in serata. Prudenza economica consigliata.

BILANCIA Il vostro astro governatore, Saturno, vi invita a equilibrare le vostre potenzialità nel lavoro. In amore, Venere, Giove e Mercurio amplificano la vostra sensibilità affettiva. Concludete questioni economiche con prudenza.

SCORPIONE Passaggi celesti armonici vi donano energia e agilità nei movimenti, specialmente se praticate sport acquatici. In amore, Luna positiva dal Capricorno vi regala momenti di felicità con la vostra anima gemella. Sul lavoro, la vostra creatività vi distingue dagli altri. Successi finanziari per la seconda decade.

SAGITTARIO Giove e Nettuno vi ostacolano, ma pianeti benevoli preparano un autunno produttivo. Venere infatti allevia le preoccupazioni: gli affetti stabili sono la medicina. Plutone dona energie per lo sport. Amore e lavoro positivi e fortuna nelle finanze.

CAPRICORNO Attenti a dosare le vostre mosse con Marte contrario. Luna in segno augura carica passionale, soprattutto per la seconda decade. Riposate un po' per stanchezza lavorativa, Nettuno vi ricarica con la musica. Possibile fortuna nelle finanze.

ACQUARIO Una giornata speciale con Venere e Giove vi infonde slancio e buona sorte. Urano porta mutamenti in amore, ma fidatevi, un'intesa perfetta sta tornando. Cordialità e gentilezza vi portano al successo.

PESCI Buoni rapporti in famiglia e amicizia, ma attenzione alle interazioni lavorative. Ottimismo e buon senso vi guideranno nel completare gli impegni. In amore, comunicate i vostri progetti e vivete momenti romantici. Siate prudenti nelle finanze, specialmente se appartenete alla seconda decade.