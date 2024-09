Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 settembre segno per segno

Carico per l'inizio di una nuova giornata! Oggi le stelle saranno dalla tua parte? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Si parte con una nuova giornata: sarà da segnare sul calendario? Lavoro, amore e finanze porteranno svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 10 settembre.

ARIETE Nettuno in Pesci vi ispira a progetti futuri con il supporto di amicizie fidate. Aiutate una persona cara oggi. In amore, emozioni intense legano; Marte consiglia calma. Sul lavoro, trovate supporto in un autorevole mentore. Finanziariamente, seguite i vostri entusiasmi con moderazione.

TORO Il Sole nella Vergine e Plutone nel Capricorno vi rendono instancabili. In amore, Urano vi dona positività e stabilità nelle unioni. Nel lavoro, le vostre qualità sono finalmente riconosciute. Fate attenzione alle spese e siate prudenti con i soldi.

GEMELLI Martedì fortunato per i nati tra il 27 maggio e il 3 giugno, con Venere che porta buona sorte e allegria. Attenzione agli sport di gruppo, possibili incomprensioni con il duo Mercurio - Nettuno. Amore e lavoro vi sorridono, con Giove a garantire successo e soddisfazioni in famiglia. Consigliati investimenti oculati per la seconda decade.

CANCRO Venere non favorevole vi invita a moderarvi nelle indulgenze culinarie. In amore, dedicatevi alla vostra dolce metà con dedizione per ricevere reciproco affetto. Sul lavoro, seguite la vostra intuizione per superare compiti pesanti. Attenzione alle spese extra, evitate acquisti impulsivi.

LEONE Urano in Toro influisce sul vostro benessere fisico e mentale. Venere accende la passione in amore, mentre Giove aiuta a superare incomprensioni con il partner. Fortuna lavorativa per coloro nati a luglio. Evitate sprechi eccessivi, specialmente se nati nella terza decade. Controllate le spese per mantenere un equilibrio finanziario stabile.

VERGINE Plutone, Sole, Venere e Marte vi sostengono con intelligenza e vitalità, favorendo una metamorfosi evolutiva. La serenità familiare e l'equilibrio interiore aumentano. In amore, attenzione e dedizione alla dolce metà. Nel lavoro, evitate polemiche e gestite confronti. Nelle finanze, opportunità di ampliamento del reddito. Segno parsimonioso e sapiente negli investimenti.

BILANCIA Giornata di settembre mediamente appagante grazie a una nuova configurazione astrale favorevole. Plutone può creare nervosismi, ma con intelligenza e flessibilità risolverete ogni situazione. Amore e lavoro positivi, con attenzione alla passione e all'empatia familiare. Buoni auspici finanziari per condividere gioia con i cari.

SCORPIONE Il parterre planetario vi favorisce con dinamismo e intraprendenza nelle attività quotidiane, ma mantenete prudenza ed equilibrio. In amore, Plutone promette successi passionali, mentre nel lavoro evitate incomprensioni e sfruttate la razionalità di Mercurio. Nelle finanze, fate attenzione alle manovre rischiose.

SAGITTARIO Venere vi porta fortuna, attenzione a non trascurare le vostre conquiste affettive e materiali. Un desiderio di trasformazione vi spinge verso nuovi orizzonti. Amore stabile per i compleanni della prima e seconda decade, lavoro serio e impegno verso il successo. Finanze moderate, prudenti nella gestione dei soldi.

CAPRICORNO La posizione astrologica è positiva, con Mercurio nella Vergine che favorisce la risoluzione di nodi familiari. Urano vi porta gioia sociale, Nettuno invece benessere emotivo, e la musica vi dona energia. Amore e lavoro vanno bene, mentre Marte stimola sfide competitive e Urano aiuta nelle finanze.

ACQUARIO Nettuno e Saturno, in sinergia dai Pesci, vi donano uno sprint eccezionale. Gestite con equilibrio questioni familiari e sociali. Giove porta energia positiva nell'amore, mentre Saturno vi spinge alla responsabilità lavorativa. Ottimi guadagni vi permettono piccoli lussi senza sensi di colpa.

PESCI Una giornata di attività in ottima forma con Mercurio in Vergine e Urano in Toro, Plutone in Capricorno rafforza il lato bonario e casalingo. Nettuno vi rende agili mentalmente e inclini al senso dell'umorismo. Amore passionale con Marte in Cancro, attenzione alle nuove opportunità lavorative e alle spese eccessive.