Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 settembre segno per segno

ARIETE Oggi con Giove consolidate le vostre posizioni sia nel lavoro che in famiglia. Sfruttate le energie positive dei pianeti per raggiungere successi. In amore, attenzione alle esigenze del partner. Sul lavoro, siate determinati e pronti a guidare. Risparmiate con il Sole in Vergine.

TORO La positività del Sole accentua la razionalità e la forza interiore. Mercurio può frenare alcune iniziative, ma lo sport è un ottimo sfogo fisico. In amore aiutate il vostro partner. Nel lavoro sfruttate creatività, moderazione e slancio professionale. Attenzione alle spese e piccole tentazioni finanziarie.

GEMELLI Il segno dei Gemelli oggi ha Venere favorevole, ma attenzione a Nettuno, Saturno e il Sole. Momento positivo per la seconda decade. In amore siate comunicativi e spiritosi, nuovi incontri in arrivo. Lavoro in crescita con Venere portatrice di opportunità. Attenzione alle spese e all’equilibrio finanziario.

CANCRO Il Sole e Mercurio regnano positivamente, aumentando l'ottimismo in ogni settore. Anche se Venere e Plutone creano tensioni, l'energia grintosa vi aiuta a superare ostacoli. Nell'amore, intense emozioni, nel lavoro, sfruttate fantasia e buon senso. Buona gestione denaro grazie alle stelle favorevoli.

LEONE Un'energia euforica guida il vostro giorno, favorita dal Sole per i nati nella seconda decade del Leone. Luna e Venere mantengono la razionalità e la tranquillità familiare. Amore intenso e libero, lavoro da gestire con prudenza, spese extra possibili ma meglio se evitabili.

VERGINE Giornata favorevole grazie a Venere e Luna vi rende attenti e lucidi. Rinnovate frequentazioni e amicizie, evitate di strapazzarvi troppo. In amore, dedizione al partner, mentre al lavoro affrontate iniziative con competenza. Buoni affari e gestione del denaro con il Sole nel segno.

BILANCIA Una giornata di energia e armonia grazie a Luna e Venere. Stimoli ed incontri interessanti con gli amici. In amore, opportunità vantaggiose con Mercurio, Luna e Venere insieme. Buoni auspici per i single. Al lavoro, serenità e giustizia grazie a Giove, evitare conflitti inutili. Offrite generosità a chi ha bisogno.

SCORPIONE Oggi le forze planetarie di Sole, Nettuno e Luna vi supportano con flessibilità e lucidità. Marte vi dà determinazione, ma Urano vi mette in discussione. Plutone, Marte e Nettuno favoriscono l'amore, Saturno apre a nuovi incontri. Attenzione alle richieste di avanzamento lavorativo e alle manovre economiche.

SAGITTARIO La stagione autunnale potrebbe portare noia e apatia, ma recuperate il buonumore in famiglia. Controllate la linea e adottate una dieta se necessario. Venere vi sostiene nell'attività quotidiana, mentre Plutone ristabilisce l'armonia nelle relazioni. Prospettive interessanti nel lavoro, evitate rischi finanziari.

CAPRICORNO Saturno a favorire freschezza mentale, Sole e Plutone invitano all'azione. Esuberanza passionale senza inibizioni e affetto rafforzato dal progetto di vita. Supporto di Saturno per efficienza e successo nei settori della comunicazione. Possibilità di guadagni imprevisti con Urano e Plutone favorevoli.

ACQUARIO Preparatevi a una giornata faticosa con Urano. Venere e Luna vi offrono opportunità in ogni settore. Amore appassionato con incontri per i single e attenzioni per i partner. Lavoro di squadra favorito con nuove amicizie. Sole in Vergine vi rende parsimoniosi.

PESCI Una giornata variegata vi aspetta, con sfide e opportunità in amore, lavoro e finanze. Urano promuove viaggi e ampliamento delle prospettive. Marte, Plutone e Urano aumentano il vostro sex-appeal e successo professionale. Giove e Sole portano fortuna tra tre giorni, evitate spese non necessarie oggi.