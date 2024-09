Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 5 settembre

Oggi sarà una giornata ricca di novità? Lavoro, amore e finanze porteranno svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 5 settembre.



Una giornata di alti e bassi astrali, con Marte e Plutone influenti. Giove, amico dei Gemelli, protegge contro malumori. Sole neutrale ma favorevole alla concordia familiare. In amore, ricerca del bello e generosità bilanciata. Al lavoro onestà premiata e opportunità di crescita. Evitate rischi oggi, aspettare momento favorevole.



Ottimo Sole in Vergine vi dona lucidità; Mercurio ostacola iniziative temporaneamente e Marte invita all'attività fisica. Nell'amore, emotività vincente; Plutone e Nettuno accendono la passione. Al lavoro, competizione stimolante e vittoria con intelligenza. Siate cauti con le finanze.



Raggiungerete la vostra migliore versione tra amici di lunga data e contatti casuali, specialmente se festeggiate compleanni della seconda decade gemella. Venere e Luna in Bilancia favoriscono la comunicatività e l'armonia nelle relazioni affettive e professionali, con buoni guadagni in arrivo.



La giornata oggi si concentra sui rapporti familiari e con i figli, con Saturno, Mercurio, Giove, Urano e Nettuno che vi proteggono da Venere e Plutone. In amore, razionalità e sicurezza interiore predominano, mentre nel lavoro la pazienza porterà risultati. Finanze positive.



Oggi, con Venere in Bilancia, il Leone mostra la sua generosità e socievolezza. State in salute grazie a Sole e Marte, ma muovetevi per mantenere la forma. Favorevoli se nati nella terza decade, attenti all'eccessiva sicurezza in se stessi. Amore e lavoro in crescita, attenti alle finanze.



Oggi Marte, protettore della Vergine in Cancro potrebbe portarvi a riflettere in famiglia. Concentratevi sul rinnovamento, ma non trascurate l'amore e attenzione al partner a causa di Saturno. Marte e Urano vi supporteranno nei cambiamenti lavorativi.



Giornata confusa ma discreta, controllate il nervosismo. Dedicatevi ai piaceri intellettuali, visitate mostre d'arte. In amore, corteggiamenti per i compleanni dal 25 al 30 settembre. In ufficio, animati e veloci, opportunità in arrivo. Evitate investimenti rischiosi per la giornata odierna.



Momento equilibrato per voi Scorpioni, Luna in Bilancia vi ritempera. Relax con l'elemento acqua. Amore intenso e genuino, favorevole alle emozioni condivise. Urano porta contrattempi lavorativi, mentre Plutone promette buone finanze.



Il panorama astrale promettente di oggi vi porta entusiasmo e generosità. In amore, passioni scoppiano per i single dell'ultima decade. Nuove emozioni arrivano per i nati a novembre. Nel lavoro, pianificate con lungimiranza grazie alla Luna in Bilancia. Piccole soddisfazioni economiche in arrivo.



Cieli variabili con momenti di tranquillità e nervosismo alternati. Serata tranquilla con Sole armonico per la terza decade. Salute da non trascurare. Amore intenso con ritorno di fiamma. Ambizione crescente nel lavoro, moderazione nelle pretese.



Nettuno e Plutone, vostri alleati astrali, sostengono le trasformazioni positive del look e esprimono il vostro lato social. Successi in ambito professionale e familiare, con buone prospettive economiche. Amore risolto con ironia, lavoro consolidato e pianeti contrastanti evitati per ora.



L'oroscopo di oggi promette risultati positivi per il vostro segno, nonostante qualche ostacolo planetario. Urano vi supporta con energia e dinamismo, mentre Nettuno vi conferisce un fascino magnetico. Saturno vi darà la forza per superare le sfide.