Oroscopo del giorno: le previsioni del 3 settembre, segno per segno

ARIETE Transiti fortunati evidenziano qualità come solarità, altruismo, lungimiranza. Venere e Plutone ostili, Marte e Giove favorevoli. Nell'amore, avventura e amore solido, nel lavoro entusiasmo e lavoro di squadra facilitato. Denaro: discreti introiti per la seconda decade, investite saggiamente.

TORO I nati dal 14 al 20 maggio sono supportati da Urano, che porta energia giocosa e positiva. Saturno potrebbe aumentare la tendenza al silenzio nei rapporti amorosi, mentre Plutone favorisce la creatività e la tenacia nel lavoro, con successo finanziario garantito.

GEMELLI Una giornata positiva per la condivisione e la realizzazione personale. Amore con Venere favorevole in Bilancia, per un legame duraturo. Lavoro con equilibrio e diplomazia, opportunità professionali in arrivo grazie ai pianeti favorevoli. Attenzione alle finanze, evitare scelte vincolanti.

CANCRO Settembre prosegue con moti celesti discreti. Tenacia, intuito e capacità di affrontare situazioni difficili sono i vostri punti di forza. In amore, la Luna favorisce emozioni intense. Sul lavoro, concentratevi per raggiungere brillanti ambizioni. Restate prudenti nei consumi per evitare sprechi.

LEONE Approfittate dei transiti favorevoli di Mercurio, Giove, Venere e Marte per realizzazioni concrete. In amore, Mercurio vi dona comunicazione fluida, Venere emozioni intense. Sul lavoro, puntate sulla costanza e il senso pratico. Attenzione alle finanze, Urano potrebbe creare ostacoli.

VERGINE Settembre vi vede in pole position per la vita pratica e attiva, con Sole e Luna a favore. Saturno porta qualche ostacolo, ma Plutone favorisce le conquiste amorose. Dimostrate professionalità e entusiasmo in ufficio. Risparmiate di più del previsto.

BILANCIA Momento astrale che eleva sensibilità e intuito. Focalizzatevi sulla famiglia. Plutone può generare incomunicabilità tra genitori e figli nella terza decade. Successi sociali attesi. In amore, audacia e avventura per i nati nella terza decade. Venere favorisce la diplomazia sul lavoro. Attenzione alle finanze, ma evitate l'eccesso.

SCORPIONE La Luna in Vergine predice una fase promettente con suggestioni misteriose. In amore, gli Scorpioni apprezzano la passione e Plutone suggerisce di affinare la sensualità. Sul lavoro, l'intuito vi guida verso successo, evitando conflitti. Attenti alle finanze ed evitate rischi.

SAGITTARIO Inizio settembre sereno e avvincente per l'animo avventuroso dei nati nella prima decade. Venere favorisce nuovi incontri e progetti futuri nell'amore, mentre nel lavoro ci attendono salti qualitativi con Venere in Bilancia. Prudenza necessaria per le finanze, soprattutto per i nati nella seconda decade.

CAPRICORNO Plutone è il vostro alleato con grandi piani per terza decade. Nettuno aiuta i nati dal 16 al 20 gennaio. In amore, esprimete genuino sentimento e siate pazienti e operosi nel lavoro. Piano finanziario lungimirante sotto l'ottimo Saturno.

ACQUARIO Il cielo astrologico odierno sorride ai nati sotto il segno dell'Acquario, con Venere e Marte a favorire le opportunità amorose. Nel lavoro, la tattica del silenzio è consigliata per gestire eventuali conflitti. Per quanto riguarda il denaro, fate attenzione a non essere troppo tirati con i vostri cari. Siate prudenti e bilanciati nelle vostre decisioni finanziarie.

PESCI Marte suggerisce raccomandazioni in famiglia, sorprendete la persona amata con gesti romantici. Plutone conferma la passione, Giove e Marte creano un mix stimolante, Urano rende magica l'intesa. Grazie a Saturno siete efficienti e rispettati al lavoro, gestite con saggezza i vostri risparmi.