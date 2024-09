Oroscopo settimanale, cosa prevedono gli astri dal 2 all'8 settembre

Lunedì è arrivato e, puntuale, comincia anche una nuova settimana: sarà ricca di eventi interessanti per te ed il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Nuovo lunedì in calendario e una nuova settimana in arrivo. Sarà ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore proporranno svolte inattese? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 2 all'8 settembre.

ARIETE Questa settimana si prospettano importanti cambiamenti astrali che influenzeranno le vostre azioni e reazioni. Attenzione ai momenti di suscettibilità e impulsività che potrebbero portare a decisioni affrettate. Prevenite situazioni di tensione o vulnerabilità. L'attenzione dovrebbe essere massima tra mercoledì e sabato.

TORO Energia e grinta in arrivo per impegni quotidiani soddisfacenti. In amore coraggio e determinazione vi aiuteranno a fare il primo passo. Attenzione ai dettagli e alla comunicazione con i colleghi. Nella sfera economica, moderazione è la chiave per non superare il budget.

GEMELLI Settimana piena di emozioni positive, benessere e fortuna. Giornate gradevoli che premiano chi si concede una pausa. Favori delle stelle dalla seconda parte della settimana. Momenti magici per l'amore, occhio alle opportunità lavorative e ai possibili guadagni.

CANCRO Salutate la stanchezza per un'esplosione di energia e grinta positiva. Sempre attenti alle parole. Sereno fine settimana con nuove amicizie. Amplificate emozioni, terminate progetti e preparatevi per il successo. Favori finanziari in arrivo.

LEONE Ingresso positivo con fiducia e entusiasmo, momenti gratificanti e sorprese in arrivo. Attenzione ai imprevisti nel week end, riflettete prima di agire. Amore intenso, opportunità lavorative e possibili guadagni improvvisi in vista. Siate prudenti e saggi nelle scelte finanziarie.

VERGINE Questa settimana comincerete tesi ma finirete sorridenti grazie ai cambiamenti astrali. L'immaginazione sarà chiave per superare ostacoli, ritrovare fiducia in amore e pianificare nuove sfide lavorative e finanziarie. Concentratevi sul futuro!

BILANCIA Questa settimana dovete assolutamente concentrarvi sul positivo e sulle cose che funzionano per voi. Le stelle annunciano incontri interessanti e socializzazione. Evitate di rimuginare su rancori passati, concentratevi sul bicchiere mezzo pieno e tutto andrà per il meglio.

SCORPIONE Questa settimana porta con sé diverse novità, comprese alcune impreviste e sgradevoli. Nonostante ciò, ci saranno spunti per rendere la vita più interessante e dinamica. Le emozioni fluiranno tranquille, con possibilità di piccoli screzi dovuti a incomprensioni banali. Il momento non è favorevole alla comunicazione, ma presto si risolverà. Nel weekend, utilizzate gesti e gentilezze per esprimere le emozioni.

SAGITTARIO Una settimana di cambiamenti e nuove opportunità si profila all'orizzonte. Momento ideale per stabilire nuove relazioni e concedersi del tempo libero. Cuore libero e mente aperta per una nuova stagione emozionante e appagante. Finanze sotto controllo e spese pianificate con attenzione.

CAPRICORNO Questa settimana inizia con chiarezza e precisione, ma da metà settimana potrebbero esserci scosse emotive. Nervosismo e tensioni potrebbero influenzare relazioni personali. In amore, comunicate apertamente. Nel lavoro, mantenete la calma per ottenere soddisfazioni. Nelle finanze, pianificate con attenzione.

ACQUARIO Questa settimana potrebbe portare un po' di confusione nelle comunicazioni, ma anche emozioni positive e una spolverata di fortuna. L'oroscopo segnala un clima rilassato, ottimo umore e sorrisi sinceri, con possibilità di ricevere anche una notizia eccellente tra mercoledì sera e sabato mattina.

PESCI Questa settimana inizierà con qualche complicazione, ma si concluderà in modo positivo e emozionante. Dovrete affrontare fastidi e tensioni fino a mercoledì, ma successivamente il vostro umore migliorerà grazie al sostegno delle stelle. Il momento migliore sarà il weekend, che vi darà la possibilità di ricominciare con energia e fiducia.