Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 2 settembre

Inizia la prima settimana di settembre. Oggi sarà una giornata ricca di novità? Lavoro, amore e finanze porteranno svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 2 settembre.

Oggi, grazie a Marte, godrete di un momento di grande energia fisica. Scegliete attività che vi entusiasmano! Giove vi porta fortuna in amore, facendovi attenti al benessere del partner. Sul lavoro, non lasciatevi influenzare dai superiori critici. Per quanto riguarda i soldi, siete attenti alle finanze ma talvolta troppo generosi.



Profonda riflessione grazie al transito positivo di Plutone. In amore, coltivate i sentimenti con cura e romanticismo. Per chi è nato tra il 17 e il 20 maggio, promettenti opportunità amorose in arrivo. Sul lavoro, rapporti basati su stima e rispetto. Buon momento anche per questioni finanziarie.



Marte e Venere portano allegria familiare e un umore positivo. Con diplomazia, risolvete tensioni con parenti. In amore, attenzione a non alzare i toni, ma Venere aiuta a rendere il rapporto più affettuoso. Lavoro facilitato da Marte e Giove, ma evitate conflitti con colleghi. Fate attenzione alle risorse economiche disponibili.



Lunedì settembrino con vena intellettuale, Luna amica favorisce i rapporti sociali. Venere porta calo di vitalità, ma con ilarità familiare vi riprenderete. In amore dedicatevi ai sentimenti veri, lavoro conferme e nuova committenza, il denaro non è tutto.



Il mese autunnale porta energia e determinazione, con l'appoggio di Venere, Marte e Luna. Dominio in famiglia e amicizie, vitalità e solarità. Amore favorevole ma attenzione agli impulsi. Lavoro creativo e produttivo. Denaro: cautela e risparmio.



Venite supportati da diverse energie astrali, l'amore richiede pazienza e perseveranza per realizzare i vostri obiettivi. Sul lavoro, mostrate lucidità e distacco per ottenere successo. Gestite con attenzione il denaro, evitando eccessi di avarizia.



Venere, governatrice del vostro segno, intensifica l'autunno con sentimenti profondi. Marte vi rende passionali, offrite generosità al partner. Venere vi aiuta nel lavoro artistico, Mercurio nell'espansività finanziaria. Saturno vi dona prudenza economica. Siate attenti agli eccessi.



Una giornata rilassante con la Luna favorevole nella Vergine. Complicazioni familiari da Urano per la terza decade. Amore promettente con Saturno - Nettuno, lavoro favorevole nella comunicazione grazie alla Luna.

Finanze prudenti, evitate spese superflue.



Astri favorevoli illuminano la giornata, con Mercurio, Venere e Plutone protagonisti. In amore, progetti entusiastici e nuove opportunità. Nel lavoro, creatività e sensibilità vincenti. Con i soldi, sapete essere prudenti e valorizzare ogni spesa.



Giornata rilassante, consolidate legami familiari e mantenete il self-control. In amore siate prudenti, evitate capricci inutili. Lavoro creativo grazie a Nettuno. Valutate beni immateriali, siete abili nell'amministrare le risorse. Urano vi rende attenti alle questioni economiche.



Una giornata di settembre all'insegna della felicità e della vitalità per voi Acquario. Amore brillante e charme personale in risalto per i nati a febbraio, mentre lavoro e finanze sorridono agli acquariani, specie se nati a gennaio. Venere e Nettuno portano successo e stabilità.



Oggi, attenzione a usare delicatezze e atteggiamenti concilianti in famiglia. Transiti altalenanti per voi, con la possibilità di lievi contrasti con parenti. Il vostro calore è apprezzato. Saturno vi rende capaci di trovare soluzioni al lavoro. Non esagerate in manovre azzardate, attenzione alle finanze.