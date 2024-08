Oroscopo del 28 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Una nuova giornata ai nastri di partenza: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 28 agosto.



Un fine agosto esplosivo e soddisfacente per i nati a marzo. Pianeti favorevoli, soprattutto Giove, vi sostengono. Approfittate con saggezza delle opportunità, senza esagerare. In amore, approfondite i legami emotivi. Nel lavoro, fate tesoro dell'efficienza. Attenzione alle spese impulsiva.



Giornata positiva con Urano in sosta nel vostro segno e capacità analitiche in evidenza. Amore avventuroso per i single, coppie in simbiosi emotiva. Lavoro senza stress e gestione economica equilibrata, con qualche spesa extra sopportabile per i nativi della seconda decade.



In questa fine di agosto, sotto l'attenzione favorevole di Mercurio, capirete meglio il passato. Lievi preoccupazioni amorose nella seconda decade, ma nulla di serio. Lavoro gratificante per i nati a giugno. Per i nati dal 3 al 9 giugno, buone finanze.



Una giornata fortunata vi segue, altri pianeti si schierano a vostro favore portando successo in amore, energia nel lavoro e stabilità finanziaria. Luna e Venere favoriscono le relazioni sentimentali. Consiglio: moderazione e prudenza.



Vivete una giornata estiva irradiata dalle stelle, mostrando generosità e simpatia. Plutone e Urano portano turbamenti leggeri, specie per la prima e terza decade. Amore stimolante, lavoro efficiente con aiuto di Mercurio e gestione oculata del denaro grazie al Sole in Vergine.

Giornata estiva di transizione, Marte potrebbe rallentare le scelte, specie per la terza decade. Amore risoluto e comunicativo con l'appoggio di Venere, lavoro intenso con il Sole in congiunzione, attenzione alle finanze equilibrate.

La Luna ti porta a concentrarti sulle responsabilità familiari, mantenendo l'equilibrio e chiedendo consigli agli anziani. Venere positiva per i nati ad ottobre, con Marte e Giove ti danno sveltezza nel lavoro.



Giornata incantevole con Luna e Venere, con aspetti positivi. Amore romantico e intenso, lavoro agevole con successi artistici, attenzione agli investimenti economici. Valutate con cura le vostre scelte finanziarie.



Giornata altalenante per chi è nato nella seconda decade del segno, con possibili contrasti familiari e intimi. Mercurio vi aiuta a organizzare il futuro. In amore, attenzione ai sentimenti bloccati. Lavoro noioso risolto con ottimismo, attenzione alle spese per i nati a dicembre.



Inizio di giornata negativo, ma il cielo si rischiara con Venere. Profonda comunicazione con parenti, amici e carica grintosa. Amore sincero, rispetto e possibilità di incontri speciali. Fatica nel lavoro? Pazientate. Affari fortunati con alcuni segni zodiacali.



Urano e Mercurio generano incertezza, Saturno conferisce saggezza nelle decisioni. Marte e Giove portano armonia e relax, amici stimolano nuove attività. Venere porta beneficio agli affetti, Giove favorisce romanticismo. Cambiamenti positivi nel lavoro, opportunità finanziarie da valutare con attenzione.



La Luna, signora del segno, regala dolcezza e sensibilità per scelte giuste e amicizie vere. Famiglia in armonia, evitate sport stressanti. Venere porta romanticismo agli innamorati e Urano incontri coinvolgenti ai single. Marte stimola la competenza professionale. Saturno e Nettuno portano nuove risorse economiche.