Oroscopo del 27 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Ecco le previsioni nell'oroscopo del giorno di Sky

Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell'oroscopo del 27 agosto.

ARIETE Il cielo vi sostiene con intelligenza, affettuosità, umorismo e decisione. Attenzione ad aspettative troppo alte, ma è un momento propizio per relazioni sentimentali e progetti significativi. Siate risoluti e collaborativi sul lavoro. Sviluppate fascino personale e purificate le energie negative.

TORO La vita familiare scorre serena, con rapporti migliorati. Il Sole garantisce forma fisica. Venere rende il quotidiano pacato, specie per i della prima decade. Amore e lavoro favoriti, con opportunità di successo. Fortuna ed equilibrio.

GEMELLI Un giorno di forte energia e armonia per i nati in giugno, con possibilità di rivitalizzare lo spirito e brillare in società con simpatia e umorismo irresistibile. In amore, la comprensione profonda e l'intesa intellettuale sono chiave, mentre al lavoro la rapidità d'esecuzione vi renderà multitasking e efficaci. Superate momenti critici e concentrarvi su obiettivi concreti.

CANCRO Oggi mostrate una forma fisica scintillante e magnetica, con umore allegro e spensierato. In amore, Venere nella Vergine vi dona capacità esemplare di amare. Sul lavoro, completate un impegno con successo e guadagnate stima. Energia femminile e intuizione.

LEONE Giornata positiva, con grande ottimismo e serenità grazie al sostegno di Giove. In amore, condivisione e comunicazione sono chiavi per rinsaldare il legame. Sul lavoro, risultati discreti e onestà sono il vostro biglietto da visita. Purificate mente e corpo, favoriti gli affari e le finanze.

VERGINE Notevoli progressi si stanno manifestando grazie a Urano, con costruzione paziente e forza tenace. Venere porta amore e generosità, opportunità di collaborazione sul lavoro e miglioramento della situazione finanziaria. La fedeltà e la sincerità sono le vostre qualità essenziali.

BILANCIA Giornata armoniosa per dedicarsi al benessere personale. Marte e Giove vi daranno energia per muovervi con successo e Plutone vi infonderà sicurezza. Dosate la generosità in amore e utilizzate le abilità tecniche per risolvere problemi sul lavoro.

SCORPIONE Urano, Mercurio e Plutone sono ancora nemici, ma mantenete una forma eccellente. Nettuno vi suggerisce di entrare in contatto con l'acqua, elemento congeniale. Approfondite la comunicazione in amore, nuove sfide nel lavoro e dritte finanziarie.

SAGITTARIO Momento di successi in pubblico e privato. Calore umano, generosità e leadership evidenziano il Sagittario. Amore passionale e Urano che vi spinge a decisioni rapide e mosse inaspettate, con buona fortuna soprattutto per chi è nato tra il 2 e il 14 dicembre.

CAPRICORNO Una splendida giornata di fine mese con Saturno per i Capricorno nati a gennaio. Equilibrio emotivo grazie a Nettuno. In amore, incontri fortunati e approcci felici per chi è nato nella terza decade. Cambiamenti lavorativi in arrivo, apprezzamento dai capi, progredite con successo.

ACQUARIO Vi supporta oggi Giove, il pianeta della fortuna e dell'ottimismo.

Luna e Marte favoriscono la comprensione dei sentimenti, mentre Plutone rinnova le relazioni instabili. Con diplomazia risolvete conflitti tra colleghi, ripristinando l'armonia.

PESCI Fine agosto sereno, con pianeti favorevoli e altri meno. Buone relazioni familiari e amichevoli, sincero comportamento richiesto. Urano favorevole per la sintonia con il partner. Impegno premiato nel lavoro e favorita l'attività artistica.