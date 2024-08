Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 agosto, segno per segno

Al via ecco una nuova giornata: gli astri oggi saranno benevoli? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Arriva il lunedì e riparte anche una nuova settimana, oltre che una nuova giornata: sarà ricca di eventi positivi? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 26 agosto.

ARIETE Plutone porta ottimismo e fortuna, mentre Urano vi dona determinazione e propositività. Saturno promette stabilità affettiva per chi è nato ad aprile. Le energie dinamiche di marzo favoriscono incontri sentimentali e fisici perfetti, sia per coppie consolidate che per relazioni occasionali. Non accontentatevi di ciò che avete già raggiunto, puntate sempre più in alto con determinazione. I pianeti vi offrono la possibilità di superare i vostri obiettivi con abilità e tempismo, avvicinandovi alla vittoria tanto desiderata. Con Giove la fortuna vi sorride se siete nati nella seconda decade. Un periodo di buon umore e benessere vi attende, senza l'ossessione di arricchirvi a ogni costo.

TORO Pianeti in aspetti benefici accompagnano il vostro giorno. Situazioni in fase di chiarezza, con un lieto fine in arrivo. Sole, Venere e Urano vi rendono ottimisti e fluidi. Venere favorisce nuovi inizi amorosi. Cambiamenti nel lavoro richiedono decisioni importanti. Consultate un collega esperto per guidarvi. Saturno porta beneficio economico, ma preferite investire nel benessere personale e familiare.

GEMELLI Giornata positiva, con la Luna e Giove nel vostro segno che portano ottimismo e armonia familiare. Dopo un piccolo fraintendimento, la pace torna in casa. Con Marte, Luna e Giove favorevoli, avrete una visione chiara sulla vostra vita di coppia. Trovate soluzioni razionali per il futuro, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 10 e il 16 giugno. Il vostro impegno vi porterà risultati concreti, soprattutto per i gemelli della seconda decade. Chi lavora nell'ambito culturale o dei media potrebbe ottenere successi oggi. Giove vi sostiene, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Non concentratevi solo sul denaro, ma cercate di arricchire la vostra mente e la vostra cultura.

CANCRO I pianeti influenzano positivamente il vostro quotidiano, portando opportunità per risolvere questioni importanti. In famiglia, definire situazioni riguardanti i figli porta a una soluzione armoniosa. Urano, Mercurio e Nettuno favorevoli per novità e cambiamenti in amore, Venere e Sole portano romanticismo e la Luna regala dolcezza e armonia con il partner. Successo professionale, il confronto con i colleghi porta miglioramenti e possibilità di conquistare posizioni di rilievo. Abilità nel gestire finanze ma attenzione a eccessivi acquisti impulsivi.

LEONE I transiti planetari vi sorridono, rendendovi razionali e sicuri. Marte vi sta dando energie e entusiasmo, mentre Plutone e Urano aggiungono un pizzico di imprevisto. Luna, Marte e Giove promettono colpi di fulmine, soprattutto per chi è nato tra il 24 e il 29 luglio. Siate coraggiosi e apritevi a nuove esperienze. Il Sole vi sostiene, offrendo soddisfazioni e opportunità professionali. Mostrate la vostra generosità aiutando chi ha bisogno, sia moralmente che materialmente.

VERGINE Oggi è una giornata favorevole, con la condizione psicofisica soddisfacente e l'energia alle stelle grazie al Sole positivo. In famiglia, potrebbero esserci piccole tensioni con i figli, ma con il dialogo si troverà una soluzione. Il vostro slancio generoso si esprime intensamente con il partner, supportandolo in situazioni pratiche e ricevendo dedizione totale in serata. Le influenze positive di Venere, Mercurio e Urano vi aiutano se siete nati nella seconda o terza decade. La vostra tendenza a risparmiare è motivata dall'istinto conservatore, garantendovi tranquillità economica per il futuro.

BILANCIA Giornata fortunata grazie a Marte e Plutone! La Luna e Giove vi portano momenti speciali di condivisione col partner. Dal 2 al 13 ottobre attenzione all'esclusività, dal 14 al 19 desiderio di intimità. Possibili segni di stanchezza psicologica, prendetevi delle pause di relax dal lavoro. Gestite il denaro con equilibrio, evitando di passare sugli altri per ottenerlo.

SCORPIONE Plutone suggerisce di risolvere questioni familiari e pratiche con la consueta abilità. Venere dona sicurezza ai single, soprattutto se appartenenti alla terza decade dello Scorpione. È consigliabile porre limiti alla passionalità e valutare con razionalità le relazioni in corso. La vostra creatività si esprime al meglio nei settori artistici, culturali e moda, soprattutto se nati dal 15 al 19 novembre. Il transito di Nettuno raffina i risultati professionali ottenuti. Avete un'inclinazione al risparmio e preferite investire in denaro liquido invece che in beni materiali.

SAGITTARIO Sarete influenzati da Plutone che potenzierà la vostra sensibilità e capacità di ascolto. Il cielo vi offre l'opportunità di trovare l'anima gemella oggi. Aprite il cuore alle nuove emozioni e coltivate gli incontri promettenti. Mercurio vi connetterà con nuove opportunità professionali nel cinema, fotografia, moda. Festeggiate il compleanno a dicembre per beneficiarne. Se siete materialisti e desiderate ampliare il vostro patrimonio, sfruttate le vostre capacità finanziarie per avvicinarvi alla felicità.

CAPRICORNO Oggi le stelle vi sono favorevoli, in particolare grazie alla positiva influenza di Venere. Urano e Nettuno vi spingono a organizzare viaggi con la vostra dolce metà, trovando offerte convenienti. Se festeggiate a gennaio, è il momento ideale per una gita romantica. Siete tra i segni più operosi, ma oggi potreste sentirvi un po' apatici. Non preoccupatevi, recupererete presto. Urano vi sostiene nel vostro impegno professionale. Per voi il denaro è un mezzo per conquistare l'indipendenza, utilizzatelo come strumento per raggiungere i vostri obiettivi, evitando di vederlo come fine ultimo.

ACQUARIO Giornata di ottimismo e propositività. Ci sono questioni familiari da risolvere e qualche ostacolo da superare, ma il vostro spirito è forte abbastanza per farcela. Marte è al vostro fianco, regalandovi momenti di intesa e condivisione con la vostra dolce metà. Attenzione a non cadere in tentazioni superficiali, Urano potrebbe mettervi alla prova. Marte vi porta conferme inattese sul lavoro, specie se siete nati tra il 12 e il 18 febbraio. Trovate il giusto equilibrio tra possedere e valorizzare le risorse monetarie.

PESCI Il transito positivo di Saturno porta benefici, specialmente per chi è della seconda decade. Vi dona razionalità e serietà nelle azioni quotidiane. Anche se i pianeti dell'amore non vi favoriscono, l'impegno vi guiderà verso il successo. Nuove passioni accendono il vostro cuore. Per i single ci sono incontri sorprendenti in arrivo. Siate pronti a lasciarvi coinvolgere da una fiamma che stimola i sensi. L'entusiasmo e la dedizione al lavoro vi porteranno presto buoni risultati economici. Con fiducia e impegno potrete raggiungere il successo finanziario desiderato.