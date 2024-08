Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 agosto, segno per segno

Tutto pronto per una nuova giornata: le stelle oggi ti sorrideranno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Si parte con una nuova giornata: sarà densa di novità allettanti? Lavoro, amore e finanze porteranno svolte interessanti? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 21 agosto.

ARIETE Oggi Mercurio e il Sole vi regalano un cuore palpitante! Incontri speciali in circostanze magiche, felicità nella coppia con momenti di passione. Gestirete situazioni complesse nel lavoro con generosità ed equilibrio, con il supporto dei colleghi. Pianeti risparmiatori vi consigliano cautela nelle spese. Modera gli entusiasmi e mantieni l'equilibrio finanziario.

TORO Il Sole in fase imbronciata e Plutone promettono sfide, specialmente in famiglia. Nettuno armonico crea momenti di intesa. Venere dalla Vergine aumenta il vostro sex appeal, ideale per conquistare obiettivi ambiziosi. I vostri piani, soprattutto se siete liberi professionisti, trovano successo e soddisfazione. Urano vi supporta per una realizzazione professionale speciale. Saturno e Urano promettono una fortuna strepitosa negli investimenti. Un progetto che vi entusiasma da tempo potrebbe richiedere una somma significativa.

GEMELLI L'oroscopo di oggi vi vede con una buona energia, grazie alla posizione di Sole, Mercurio e Luna. Tuttavia, Venere potrebbe limitare alcune ambizioni. Ricordate di mostrare più tenerezza al partner, siate più vicini con dolcezza, evitando di sembrare troppo distanti. Saturno potrebbe creare decisioni difficili nel lavoro, soprattutto per la seconda decade dei Gemelli. Adattatevi con intelligenza ai cambiamenti per ottenere successo. Venere chiede cautela nelle spese. Focalizzatevi su mosse sagge per gestire al meglio il denaro.

CANCRO Saturno, Urano e Venere vi sostengono, permettendovi di mostrare la vostra autenticità sia nelle relazioni sociali che affettive. Vivrete momenti magici in amore, grazie ai transiti positivi. Venere favorirà la sensibilità amorosa. Evitate impegni troppo gravosi e mantenete la calma in ufficio, soprattutto se appartenete alla prima decade. Attenzione agli scambi con i colleghi per evitare fraintendimenti. I guadagni aumentano e si presentano opportunità di investimento favorevoli. Mercurio, Saturno e Urano vi sostengono finanziariamente, mantenendovi disciplinati.

LEONE Questa giornata porta vitalità e gioia di vivere. In amore, incontri erotici e sorprese frizzanti sono favoriti dalle energie di Mercurio. Per migliorare l'intesa, seguite la strada dell'amore autentico con dolcezza e adattamento. Sul fronte lavorativo, l'energia positiva del Sole e di Mercurio vi aiuta a superare le difficoltà con buon umore e collaborazione. In ambito finanziario, evitate di spendere eccessivamente, siete incoraggiati a essere prudenti per non rischiare sorprese negative.

VERGINE La forma fisica e la famiglia godono di buoni auspici astrologici, tuttavia Saturno potrebbe causare qualche lieve intemperanza. Fase discreta per l’affettività, con una maggiore comprensione per le esigenze del partner, anche se Giove potrebbe causare istinti possessivi. Le capacità lavorative della Vergine brillano in questo periodo estivo, soprattutto per chi è nato nella seconda decade. Dimostrerete di essere molto competenti e attivi. Con Urano le possibilità di accumulare denaro aumentano per la Vergine, che è nota per essere risparmiatrice e capace di creare ricchezza.

BILANCIA Oggi la configurazione planetaria positiva vi porta benefici in amore, lavoro e denaro. La Luna mette alla prova la vostra relazione, ma con una comunicazione profonda e trasparente potete superare le vostre insicurezze. Mercurio vi aiuta a risolvere eventuali contrasti in ufficio, guadagnandovi stima e simpatia tra i colleghi. Rilassatevi riguardo a un impegno finanziario e seguite il consiglio di un amico per investire una somma discreta con tranquillità. Siate fiduciosi nell'andamento delle vostre finanze.

SCORPIONE Giornata fortunata per i nati sotto il segno dello Scorpione, soprattutto della terza e seconda decade. Superate le paure e seguite l'intuizione, una nuova fiamma accende i sensi. Siate coraggiosi in amore e non rimpiangerete. Non fatevi influenzare dai capi stressanti, Saturno vi protegge. Continuate a dimostrare le vostre capacità e vedrete ritorni economici soddisfacenti. Il vostro lavoro vi porterà successo e guadagni consistenti. Seguite la vostra ambizione per conquistare nuove posizioni di rilievo.

SAGITTARIO Energia vivace per il segno del Sagittario, grazie al transito del Sole nel Leone. Mantenete la vostra signorilità e gentilezza di sempre, evitando prepotenze. Se il vostro partner sembra stanco, non drammatizzate. L’amore richiede passione ed entusiasmo. Con il vostro piglio direttivo, risolverete situazioni complesse in ufficio e otterrete riconoscimenti. Ricordate che il denaro non fa la felicità. Il vostro segno ama la ricchezza, ma non dimenticate che ci sono cose più importanti nella vita.

CAPRICORNO Le stelle oggi svelano prospettive interessanti per voi del segno zodiacale del Capricorno. Mercurio in posizione favorevole vi aiuta a superare eventuali incomprensioni con il partner, portando la vostra relazione verso la serenità. La vostra efficienza sul lavoro vi porta approvazione e fiducia dai superiori. Con Venere, Saturno e Urano favorevoli, potete permettervi qualche piacevole lusso, soprattutto se siete nati a dicembre. Sfruttate questa buona fase per concedervi qualche bella coccola.

ACQUARIO La Luna vi renderà più lucidi, ma attenzione a Urano che potrebbe portare distrazioni, soprattutto per chi è della terza decade. Mercurio vi invita a godervi il flirt in leggerezza, mentre il Sole vi fa riflettere sui sentimenti seri e corrisposti. Se lavorate nel campo della comunicazione o del giornalismo, attenzione alle sollecitazioni esterne. Organizzate pazientemente le vostre attività per evitare imprevisti. Nel denaro potreste essere particolarmente fortunati.

PESCI Siete destinati a un periodo di grande successo in tutti gli ambiti della vostra vita grazie alle vostre abilità e intuizioni! Il vostro fiuto vi permette di capire ogni desiderio del partner, vivendo un momento magico di intesa e fusione emotiva. Urano e Saturno vi portano a fare grandi passi nella vostra carriera, anche se è consigliabile evitare proposte rischiose. Evitate spese eccessive e non fatevi tentare da lussi fuori portata, Giove può portare un po' di instabilità finanziaria.