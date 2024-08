Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 20 agosto

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata: le stelle oggi saranno favorevoli? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Al via una nuova giornata: sarà ricca di avvenimenti inattesi? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 20 agosto.

ARIETE La forza rigenerante del Sole in Leone dona energia e vitalità all'Ariete. Espansività e calore umano sono doni che offrite alla famiglia. In amore, flirt vivacizzante e opportunità di relazione stabile. Lavoro efficiente e determinato con il supporto di Giove. Fortuna economica con la terza decade.

TORO Una giornata di attività frenetica e familiare per i nativi della terza decade del segno del Toro, con energia psicofisica in aiuto per affrontare i compiti quotidiani. In amore, flirt spumeggianti e un desiderio di tenerezza e coinvolgimento emotivo. Sul lavoro, soddisfazione per gli obiettivi raggiunti e un approccio ferreo nelle decisioni da prendere. Su fronte economico, generosità verso familiari e necessità di aiuto concreto.

GEMELLI Il vostro segno, soprattutto se nati nella seconda decade, è favorito da Giove, che porta allegria e determinazione. In amore, una leggera inquietudine per i nati dal 17 al 21 giugno, ma l'aiuto di amici e affetti vi riporta l'armonia. Sul lavoro, collaborazione e rispetto con i colleghi. Questioni economiche in ripresa.

CANCRO Pianeti in segni di Terra impongono ordine e disciplina, mentre il vostro temperamento caotico si fa sentire. Venere, dal razionale segno della Vergine, vi suggerisce un compromesso lucido, specialmente se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade.

LEONE Mercurio nel Leone aumenta entusiasmo, forma fisica eccellente; dedicarsi a sport tipici. In amore, Venere dalla Vergine favorisce la cura del rapporto e progetti futuri. Mercurio illumina il cammino di coppia. Giove invita alla nuova relazione. Sul lavoro con buona volontà completate incombenze. Attenzione alle spese e non strafate con acquisti.

VERGINE Venere vi dona serenità e stabilità emotiva, risolvete dispute familiari con intelligenza e affetto. Leone e Mercurio vi supportano nel dialogo profondo e logico con i figli. In amore, evitate gelosie grazie a pazienza, fedeltà e rispetto. Urano vi spinge al massimo sul lavoro, finalmente un miglioramento nelle finanze.

BILANCIA Divergenza da appianare in famiglia, sfruttate le doti diplomatiche con l'aiuto benefico di Giove dai Gemelli. Relax consigliato con Venere in Vergine, evitate esagerazioni nei piccoli lussi. Amore: delicatezza e unione profonda. Lavoro: demotivazione temporanea, divertitevi con colleghi. Finanze: prudenza consigliata da Mercurio.

SCORPIONE Venere nella Vergine stabilizza emozioni e relazioni familiari. Grazie a Saturno, mente e intelligenza sono all'apice. Oroscopo favorevole per la coppia, progetti di vita stimolanti. Per i cuori solitari, Nettuno promette avventure, soprattutto per la terza decade dello Scorpione. Buona gestione economica con Venere favorevole.

SAGITTARIO Le previsioni astrali di oggi si concentrano sull’espressione ottimistica e protagonista dei nati nel segno, supportata da Mercurio e il Sole. L’amore si mostra più intenso del solito, mentre al lavoro è necessario mantenere la determinazione. La gestione finanziaria risulta positiva, con possibilità di piccoli acquisti per migliorare la giornata.

CAPRICORNO Oggi cari Capricorni, Venere si trova nel vostro segno rendendovi dunque più coraggiosi. In famiglia saprete imporre le vostre convinzioni con vigore. Nettuno intenerirà il vostro cuore riempiendolo di amore, mentre al lavoro sarete energici e attivi. Gestite le finanze con equilibrio e aiutate gli altri.

ACQUARIO Sole e Mercurio in dissonanza, ma Giove favorevole al vostro segno. Sentirai un cambiamento d'umore e un'atmosfera più tranquilla. Amore avventuroso specie rivolto ai Pesci, con un approccio comprensivo verso il partner. Al lavoro sarete mediatori in situazioni difficili, attenzione alle spese e alla prudenza finanziaria.

PESCI Oggi i Pesci vivranno una giornata favorevole, esprimendo la loro sensibilità e intelligenza con arguzia e umorismo. In amore, i single avranno successi, ma attenzione a non mettere alla prova il partner. Sul lavoro, la curiosità e il dinamismo saranno protagonisti. Nelle finanze, la generosità regna sovrana.