Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 12 al 18 agosto

Il vostro segno zodiacale sarà sotto pressione questa settimana, ma potrete prendervi una pausa per Ferragosto. Le stelle vi metteranno alla prova con stanchezza, fastidi familiari, e pressioni sul lavoro o in amore. È importante dare a voi stessi un momento di relax e spensieratezza per affrontare le sfide con una prospettiva nuova.

L'oroscopo di questa settimana vi porterà tanti pensieri e desideri per Ferragosto, ma ricordate di non stressare i vostri cari per godervi appieno il relax e il divertimento. L'energia e la lucidità mentale saranno ottime, permettendovi di concentrarvi meglio e di comunicare con astuzia. Martedì pomeriggio inizia un periodo di promesse da vivere pienamente.

La settimana di Ferragosto porta tanta grinta e allegria per i nati sotto il segno zodiacale. Emozioni contrastanti, passione e sentimenti vivaci vi accompagneranno. Trovare il centro di gravità potrebbe essere complicato, ma una pausa lunga vi regalerà felicità. Spese in aumento per festeggiare la vita, non preoccupatevi, pensateci in autunno! Situazioni antipatiche da gestire con ironia e relax.

La settimana di Ferragosto si prospetta ricca di energia e vitalità, con un interesse particolare verso avventure emozionanti e momenti di relax. Il clima romantico sarà propizio per coinvolgere il partner. Idee creative potrebbero sorprendervi anche durante le vacanze. Periodo favorevole per scelte finanziarie oculate e investimenti di successo, che potrebbero incrementare il vostro patrimonio nel tempo.

Con un nuovo lunedì in calendario ecco anche al via una nuova settimana. Sarà piena di eventi soddisfacenti? Lavoro, soldi e amore ti proporranno situazioni inattese? Scopri cosa prospettano le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 12 al 18 agosto.

L'energia di Ferragosto vi spingerà a vivere intensamente, sia nel movimento che nell'amore. Con diplomazia e fermezza, potreste dover gestire tensioni familiari. Momento perfetto per conquiste e riaccese passioni, con grinta e sensualità. Impegnatevi al massimo per raggiungere i vostri obiettivi e sognare progetti innovativi. Potreste spendere per indulgere nei lussi di Ferragosto, ma attenti alle sorprese finanziarie.



Iniziamo la settimana con il segno zodiacale in alto mare, pronto a far fronte a richieste e pretese che arriveranno improvvisamente durante il Ferragosto. La comunicazione e l'astuzia saranno le vostre armi migliori per far fronte a queste sfide impreviste. Tuttavia, verso la fine della settimana potreste trovarvi di fronte a critiche o insinuazioni spiacevoli da parte di qualcuno.



Le stelle prevedono un Ferragosto di relax e divertimento per il segno zodiacale in oggetto. Il rapporto amoroso potrebbe essere influenzato da emozioni negative. Sul fronte lavorativo, la pressione potrebbe aumentare. In generale, è un periodo di transizione dove è importante trovare il giusto equilibrio per affrontare con serenità le sfide quotidiane.



Ferragosto è arrivato a portare progetti in mente! Organizzatevi alla perfezione per una pausa liscia e divertente, solo domenica potrebbero esserci intoppi. Coccolate il partner trascurato, affetto e tenerezza vi circonderanno. Single? La vostra disponibilità potrebbe fare colpo. Concentrati e abili anche in ferie, il risultato è ciò che conta. Investimenti? Siete un passo avanti a tutti, fiutate i ritmi del denaro e non esitate ad agire.



La settimana di Ferragosto porta tanta energia positiva! Una vitalità che vi guiderà in giornate dinamiche e serate divertenti. Sentirete che la vostra vita sta cambiando nella direzione desiderata, mantenendo fiducia nelle vostre scelte. Un piccolo colpo di fortuna potrebbe toccare il vostro settore finanziario.



Anche questa settimana le stelle mostrano un'oscillazione di umori ed emozioni. Rimanere distaccati può aiutarvi a evitare timori e risentimenti. Dal giovedì al sabato, una piacevole pausa vi attende, forse grazie al supporto di amici o familiari affettuosi. Riflettete sull'importanza di avere qualcuno che vi voglia bene nei momenti difficili.