Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 agosto

Grazie a Giove sentite un'ondata di energia e passionalità, favorendo ottimismo e fortuna, specie per chi festeggia il compleanno nella seconda decade arietina. In amore, potete pianificare grandi passi con il partner, ma attenzione a non eccedere se la relazione è nuova. Oggi, il lavoro lascia spazio per dedicarvi alle vostre attività preferite.



Nonostante alti e bassi astrologici, Venere porta lucidità in amore mentre al lavoro chiudete i vostri impegni con soddisfazione. Condividete gioie materiali con la famiglia grazie alla vostra generosità.



Oggi siete allegri e spigliati, con Giove, Mercurio, Sole e Plutone a favore. Venere regala equilibrio in amore, mentre programmate attentamente il futuro lavorativo. Gestite con successo le vostre finanze, specialmente se nati nella seconda decade dei Gemelli.



Con Urano e Nettuno favorevoli, il profilo planetario è luminoso. Venere esalta il vostro fascino e promette incontri speciali, mentre Saturno supporta la risoluzione delle questioni lavorative. Preparate le vacanze con tranquillità grazie alle risorse disponibili sotto l'influsso di Saturno.



Il Sole in Leone porta benessere e ottimismo. In amore, affrontate sfide con successo grazie a equilibrio e slancio. Sul lavoro, Venere in Vergine vi rende rapidi ed efficienti. Una giornata favorevole per interazioni positive e risultati concreti.



Una giornata tranquilla, divertente e piena di stimoli vi aspetta oggi. In amore, equilibrio tra gioco e coinvolgimento, evitate richieste eccessive. Sul lavoro, completate gli incarichi con calma. Attenti alle spese, evitate gli eccessi.



L'estate porta vitalità e capacità di coinvolgere amici e parenti. Giove favorisce il rinnovamento del look e l'attività fisica. In amore, Luna e Giove migliorano il rapporto di coppia, mentre Mercurio aiuta a completare con successo gli impegni lavorativi.



La Luna nel vostro segno e i transiti ostili di Plutone, Mercurio, Urano e Sole portano alti e bassi. Venere stimola il bisogno di tenerezza, ma è meglio mantenere un atteggiamento prudente e risolvere i problemi lavorativi e finanziari con calma.



La giornata è positiva grazie a Plutone in Acquario e Mercurio nel Leone, che portano ilarità e grinta. In amore, la Luna favorisce l’affetto e incontri appassionati. Al lavoro, gestite gli impegni con grande energia, ma fate attenzione alle finanze.



Sebbene ci saranno alcune tensioni familiari, Venere e Saturno vi aiuteranno a risolverle in serata. In amore, si intensifica l'affetto, specialmente per chi è nato tra il 16 e il 20 gennaio. Al lavoro, Saturno favorisce l'efficienza, mentre le stelle promettono buone opportunità finanziarie per i nati a gennaio.



Giove in Gemelli e un aspetto positivo di Saturno e Plutone portano gioia e ottimismo. Plutone intensifica la passione in amore, mentre Saturno favorisce l'efficienza lavorativa, specialmente per chi è nato nella seconda decade. Mostrate generosità nel sostenere chi ha bisogno.



I pianeti continuano a influenzare positivamente le vostre vacanze. Venere potrebbe causare gelosie nel partner, ma la Luna in Scorpione rinforza l'intesa emotiva, specialmente per chi è nato nella seconda decade. Buona organizzazione e spese per piccoli lussi sono favoriti.