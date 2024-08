Oroscopo del 7 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

E si ricomincia con una nuova giornata! Oggi gli astri saranno dalla tua parte? Lavoro, amore e finanze riserveranno piacevoli e inattese novità? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 7 agosto.



Giornata serena e intensa, gioia e armonia grazie a Sole, Giove, Plutone, Urano e Nettuno. Contrarietà familiari risolte con diplomazia. Mercurio accresce la passione in amore. Opportunità finanziarie vantaggiose per la prima decade. Buoni legami con Giove per la seconda decade.



Oggi la cornice zodiacale è positiva per voi. Venere e Luna vi aiutano a risolvere incomprensioni in amore. Nettuno e la Luna vi sostengono, consigliando flessibilità e ascolto. Giove porta buone vibrazioni finanziarie, senza preoccupazioni. Buona lettura vacanziera!



Celebrate l'energia di Giove in congiunzione nel vostro segno. Amore passionale e avventura in vista per i Gemelli della seconda decade. In coppia, attenzione a possibili discussioni. Lavoro e finanze in equilibrio, con spese prudenti e interesse per libri di spy story e tecnologia.



La giornata vi porta gioia nei rapporti affettivi, sia stabili che nuovi. Luna, Venere e Mercurio vi promettono emozioni speciali. Terza decade favorita. Interessatevi all'attualità, leggete romanzi d'amore. Attenzione alle spese, evitate sprechi e regali, specialmente terza decade.



Il pianeta Giove in Gemelli vi dona estro e voglia di vivere. Sole e Mercurio in congiunzione aumentano la sensibilità e l'intuito. Amore intenso per i nati dal 5 al 10 agosto, mentre Venere e Luna favoriscono incontri coinvolgenti. Ricordatevi di essere prudenti con le finanze, specialmente sotto l'influsso negativo di Urano nel Toro.



Il segno della Vergine beneficia di influssi planetari positivi, con opportunità di incontri amorosi e crescita nelle relazioni. Nella sfera lavorativa, consigliati libri su argomenti sociali e di attualità. Fate attenzione alle spese, consultate una persona fidata per decisioni finanziarie.



La giornata inizia con una nuova energia grazie a Giove in Gemelli; l'amore è favorito da Venere, Luna e il Sole, specialmente per chi è nato tra ottobre e novembre. Sul lavoro, godetevi libri di argomento sociale e giustizia durante le ferie, mentre in denaro, evitate spese inutili e mantenete il budget pianificato.



Una giornata in cui Luna e Venere vi donano gratificazioni fisiche ed emotive. La famiglia è prioritaria, specialmente se festeggiate compleanni dal 5 al 13 novembre. In amore, trasparenza e legami stabili sono favoriti per i nati tra il 23 e il 29 ottobre. Il lavoro si svolge in pace, con passione per la lettura. Attenzione alle spese, cercate di risparmiare e mantenere equilibrio finanziario.



Giornata astrologicamente armoniosa con intensità fisica e mentale per chi è nato nella terza decade. Amore coinvolgente e sensuale per i nati in novembre. Lavoro veloce e creativo per la seconda decade, con successo garantito.attenzione alle spese per eccesso di piacere personale.



Giornata positiva con influssi favorevoli da Urano nel Toro, aumento del fascino per il gentil sesso. Compleanni a dicembre beneficiano di lucidità e sogni realizzabili. Nettuno dona capacità comunicativa e fascino nei legami sentimentali. Passione per saggi e approfondimenti storici, parsimonia proverbiale nelle finanze.



Oggi avete una giornata vibrante e allegra, con Giove nei Gemelli che vi sorride. In amore, fate attenzione alle tensioni con Sole e Urano, ma Plutone e Giove vi regalano incontri fortunati. Nettuno vi invita alla dolcezza. Al lavoro, leggete relax con libri psicologici o gialli. Con Plutone, spese ludiche sotto controllo.



Piccoli fastidi da Venere e Luna in Vergine vi sollevano dalla monotonia, creando un transito discreto. Amore intenso grazie a Urano e Nettuno, con Plutone che alimenta il desiderio sessuale. Lavoro incentrato sulla lettura e finanze gestite con prudenza.